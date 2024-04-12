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Основные правила быстрого сжигания жира

Для большинства мечта похудеть к лету так и остается мечтой, хотя сложного в задаче нет абсолютно ничего. Последовательная работа над собой всегда приносит результаты — самая большая трудность просто начать, отчаявшись выбрать правильный способ тренировок и питания среди сотен похожих. Знаете что? Забудьте об этих противоречивых программах. Вот 5 основных правил быстрого сброса веса: ничего лишнего, ничего сложного.

Основные правила быстрого сжигания жира

Сжигайте больше калорий, чем употребляете


Да, все действительно так просто: сжигая калорий больше, чем употребили за день, вы начнете худеть. Вот только не надо примерных расчетов и догадок — заведите дневник питания и через неделю записей нужные числа будут перед вами.

Основные правила быстрого сжигания жира

Ешьте больше белка


Из всего рациона для сжигания жира полезнее всего высокобелковые продукты. Они насыщают, предотвращая внеочередные перекусы и переедание. Они стимулируют повышенный метаболизм в течение дня, поскольку белок просто потребляет больше энергии для переваривания, чем углеводы или жир. И наконец, белок поможет вам не потерять мышечную массу, если вы внезапно решите перейти в другую весовую категорию. Постное мясо, яйца, рыба и протеиновые коктейли — рассчитывайте рацион в пропорции один грамм белка на килограмм веса.

Основные правила быстрого сжигания жира

Больше времени на тяжести


Большинство людей считают кардио просто идеальным способом быстро прийти в форму. Это не совсем так. Бег и тому подобные упражнения могут помочь скинуть несколько лишних калорий, но не набрать мышечную массу. Слишком много кардио вместе с дефицитом калорий может также привести к потере мышечной массы и сделает вас слабее. Уделяйте большую часть времени в зале классическим упражнениям с тяжелыми весами: мышечная масса увеличится, а значит повысится и метаболизм.

Основные правила быстрого сжигания жира

Спите не менее 7 часов в сутки


Сокращение времени сна увеличивает уровень кортизола, гормона стресса, который вызывает накопление жира. Грубо говоря, будете спать мало — быстро превратитесь в нервного и вечно раздраженного толстяка. Не пейте кофе во второй половине дня, сократите употребление алкоголя, уберите гаджеты подальше от кровати и через неделю ни о какой бессоннице вы и не вспомните.

Основные правила быстрого сжигания жира

Ешьте больше здоровых жиров


Ешьте больше здоровых жиров и сокращайте количество углеводов, которые могут увеличить уровень сахара в крови и повысить уровень инсулина, что приведет к увеличению объема жира. Животные жиры (настоящее масло, кокосовое масло, орехи и авокадо) помогают уменьшить голод и поддерживать оптимальное производство тестостерона. Составьте свой рацион так, чтобы не менее 25% всех калорий поступало с правильными источниками жира.

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