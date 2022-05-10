5 способов использовать зубную пасту в борьбе за красоту

5 способов справиться с типичными косметическими проблемами с помощью зубной пасты
Производители косметики любят выпускать продукты с «многозадачностью». Упаковки пестрят обещаниями эффекта 2/3/5/10-в-1. BB-крем для лица, который выравнивает тон кожи, увлажняет её и лечит покраснения, помада-блеск для губ, тушь с двумя кисточками для удлинения и объёма и т.д. А ведь в ванной комнате каждого из нас уже есть настоящее мультифункциональное бьюти-средство. Имя ему – зубная паста. С её помощью справиться с распространенными «проблемами красоты» так же просто, как почистить зубы.
5 способов справиться с типичными косметическими проблемами с помощью зубной пасты
Для того чтобы воспользоваться советами ниже, подойдёт любая не гелевая зубная паста (кроме пункта №4, где требуется прозрачное средство). Косметологи так же не рекомендует использовать при контакте с кожей пасту с заявленным эффектом отбеливания, из-за возможно агрессивных химкомпонентов в составе. Обычная паста из ближайшего магазина неплохо справиться с этими типичными бьюти-неприятностями.
1. Прыщики
5 способов справиться с типичными косметическими проблемами с помощью зубной пасты
Неприятность, которая случается с каждой. Хотя бы раз в месяц. Зубная паста поможет экстренно подсушить высыпания и существенно сократить срок их жизни. Смешайте немного (не больше горошины) зубной пасты с каплей масла чайного дерева, что усилит антибактериальный эффект, и нанесите точечно на проблемные участки кожи. Оставьте на ночь, и уже утром результат приятно удивит вас.
2. Чёрные точки
5 способов справиться с типичными косметическими проблемами с помощью зубной пасты
Пожалуй, самая распространенная косметическая проблема. На основе зубной пасты можно сделать маску-скраб, которая поможет глубоко очистить поры. Избавив тем самым от черных точек. Смешайте в керамической посуде 2 столовых ложки пасты и 1 столовую ложку соли до однородной консистенции. Нанесите маску на нос или другой участок с сильно выраженными чёрными точками. Оставьте пасту на 5 минут, чтобы она подсохла. После этого намочите руки и массажными движениями потрите зоны с высохшей маской, которая уже превратится в скраб. Смойте остатки водой. Кожа заметно чище!
3. Тусклые ломкие ногти
5 способов справиться с типичными косметическими проблемами с помощью зубной пасты
Вернуть ногтям белизну и приятный блеск? Тут тоже не обойтись без зубной пасты. Она ещё и поможет справиться и с желтизной, которая остаётся после некоторых лаков. Смешайте половину чайной ложки пасты с щепоткой соды и парой капель лимонного сока, который обладает отбеливающим эффектом. Нанесите смесь на ненужную зубную щетку и хорошенько почистите ногти и кожу под ними. Оставьте средство на 5 минут и смойте водой.
4. Отрастающие волосы, которые топорщатся во все стороны
5 способов справиться с типичными косметическими проблемами с помощью зубной пасты
Состав большинства зубных паст включает водорастворимые полимеры. Точно такие же, как в привычном геле для волос. Так что с помощью этого средства можно укрощать непокорные пряди и фиксировать причёску. Добавьте к половине чайной ложки прозрачной пасты пару капель любого косметического масла. Отлично подойдет масло виноградных косточек. Нанесите гель на зубную щетку и расчешите волосы, которые пушатся и выбиваются из причёски. Хорошая фиксация и отсутствие «гелевого» блеска обеспечены.
Главное, не переборщить.
5 способов справиться с типичными косметическими проблемами с помощью зубной пасты
5. Неприятный запах
5 способов справиться с типичными косметическими проблемами с помощью зубной пасты
Нередко после времени на кухне, проведенного вместе с рыбой, чесноком или другими ароматными продуктами, запах готовки буквально въедается в кожу рук. И остается там даже после неоднократного контакта с мылом. В этом случае, попробуйте решить проблему зубной пастой. Выдавите небольшое количество прямо на ладони и растирайте между ними в течение минуты. После смойте водой и при необходимости повторите.
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