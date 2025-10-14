Дерзкая концепция «Горного дома», который дерзко свисает с крутого утеса

Иранский дизайнер, серьезно увлеченный минимализмом и органической архитектурой, представил концептуальный проект загородного дома для любителей экстрима. «Горный дом» – это потрясающий современный особняк, рассчитанный на проживание сразу нескольких поколений одной семьи с крепкими нервами, ведь он в прямом смысле слова свисает над глубоким ущельем.
Дерзкая архитектурная концепция «Горного дома», который свисает с крутого утеса (концепция архбюро Milad Eshtiyaghi). | Фото: miladeshtiyaghi.com.
Молодой иранский дизайнер Милад Эштияги (Milad Eshtiyaghi), серьезно увлеченный минималистским, «зеленым» и устойчивым архитектурным стилем, разработал волнующий концептуальный проект. Адаптированный под живописный пейзаж пригорода Ванкувера (Британская Колумбия) особняк, свисающий с крутого склона утеса, может стать убежищем для эксцентричных любителей пощекотать себе нервы.
Несколько модулей, закрепленных вертикально и горизонтально, образуют необычную конфигурацию (концепт Mountain House).
Особенности расположения: Проект «Горный дом» (Mountain House) предусматривает неординарную интеграцию модульного дома в скалу, на склоне которой растет 4 старых дерева. Автор идеи поставил перед собой задачу создать резиденцию так, чтобы она не повлияла, ни на горную структуру, ни на растущие деревья на имеющемся участке.в зависимости от ландшафта или препятствий в виде деревьев или скальных выступов. «Оплетая» растения или валуны, благодаря смелой конфигурации и пространству между «коробок», образовываются необычной формы внутренние дворики.
«Горный дом» рассчитан на проживание нескольких поколений одной семьи (концепт). | Фото: mymodernmet.com.
Несколько внутренних двориков станут лучшим местом для отдыха на свежем воздухе (концепт Mountain House).
Одной из самых драматических конфигураций модульной системы является вертикальный замкнутый объем, выходящий далеко за пределы крутого утеса, свисая над глубоким ущельем и водной гладью. Благодаря тому, что стены и частично потолки модулей заменены стеклянными панелями, из каждой комнаты открываются умопомрачительные виды, причем в прямом смысле этого слова.
Интерьер гостиных комнат «Горного дома» (концепт архбюро Milad Eshtiyaghi).
Но и это еще не все. Когда простого любования будет недостаточно, а захочется пощекотать себе нервы, тогда можно открыть стеклянные панели, чтобы впустить в дом свежий горный воздух. Чтобы утреннее солнышко не будило владельцев и для полного уединения, предусмотрены автоматические жалюзи, которые затеняют внутреннее пространство в зависимости от траектории движения солнца или по желанию владельцев.
На третьем уровне обустроены зоны для занятия спортом и для активного отдыха (концепт Mountain House). | Фото: mymodernmet.com.
Для любителей острых ощущений предусмотрен стеклянный бассейн. | Фото: miladeshtiyaghi.com.
По сведениям авторов Novate.ru, еще одной особенностью проекта стало разделение особняка на три уровня, которые будут соответствовать потребностям нескольких поколениям одной семьи. Один из уровней резиденции предназначен для старшего поколения, большая часть пространства адаптирована под нужды молодой семьи с детьми. Эти зоны соединены между собой галереями, из которых есть выход в третий блок, расположенный над жилыми пространствами.
Эта часть особняка предназначена для активного семейного отдыха (игровая комната, бильярдная, тренажерный зал). А для водных развлечений установлен еще один модуль с бассейном, стенки и дно которого сделаны из стекла.
Интерьер одной из спальных комнат «Горного дома».
Концептуальный проект предусматривает современный стиль дизайна. Необработанный бетонный пол, обилие стекла, массивные деревянные балки, напоминающие перголы, декоративные панели из благородных пород деревьев, изысканные аксессуары, дорогой текстиль, роскошная мебель – все это помогает создать особенную роскошь.
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии