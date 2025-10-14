Дерзкая концепция «Горного дома», который дерзко свисает с крутого утеса

Дерзкая архитектурная концепция «Горного дома», который свисает с крутого утеса (концепция архбюро Milad Eshtiyaghi). | Фото: miladeshtiyaghi.com.

Несколько модулей, закрепленных вертикально и горизонтально, образуют необычную конфигурацию (концепт Mountain House).

«Горный дом» рассчитан на проживание нескольких поколений одной семьи (концепт). | Фото: mymodernmet.com.

Несколько внутренних двориков станут лучшим местом для отдыха на свежем воздухе (концепт Mountain House).

Интерьер гостиных комнат «Горного дома» (концепт архбюро Milad Eshtiyaghi).

На третьем уровне обустроены зоны для занятия спортом и для активного отдыха (концепт Mountain House). | Фото: mymodernmet.com.

Для любителей острых ощущений предусмотрен стеклянный бассейн. | Фото: miladeshtiyaghi.com.

Интерьер одной из спальных комнат «Горного дома».