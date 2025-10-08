10 заповедей настоящего бегуна

Знаменитый легкоатлет и тренер Альберто Салазар был иконой марафонцев еще в далеких 80-х годах. После интенсивнейших тренировок и выступлений его тело было полностью изношено уже к 27 годам, что, разумеется, ставило крест на дальнейшей карьере в большом спорте.



Однако, чтобы более молодые спортсмены не повторяли его ошибок, он решил стать профессиональным тренером.

Будьте стойкими и последовательными

Относитесь серьезно к восстановлению сил

Увеличивайте километраж постепенно

Избегайте твердых поверхностей

Бегайте быстрее

Тренируйте все тело

Носите правильную обувь

Оттачивайте мастерство движений

Устраняйте сомнения

Применяйте современные знания и технологии