Как зонировать "однушку"

Простые решения, которые сделают ваш интерьер функциональным и продуманным.





В однушке вся жизнь кипит на одном пятачке: тут и спальня, и гостиная, и иногда даже офис. Сделать пространство стильным, удобным и функциональным – задача не из легких, но вполне решаемая. Грамотное зонирование способно превратить даже самую маленькую квартиру в уютное и эстетичное место, где приятно и отдыхать, и встречать друзей.

Перегородки? Это скучно! Мебель в деле

Зонируем с помощью текстиля

Разные зоны – разный свет

Специальные ширмы

Минимализм в «однушке»

Забудьте про массивные стены и гипсокартон. Сегодня мебель – это не просто мебель, а настоящие мастера зонирования. Стеллаж на границе спальни и гостиной – идеальное решение. Открытые полки пропускают свет, выглядят стильно и дают место для книг, свечей или ваших любимых арома диффузоров.Еще один лайфхак: поверните диван спинкой к кровати. Все, вы только что сделали визуальную границу без единого гвоздя. Теперь у гостиной свое пространство, а спальня будто бы спряталась за уютной спинкой.Шторы – это не только про окна. Сложно представить что-то более удобное и бюджетное для зонирования. Купили карниз, повесили плотные шторы – и у вас своя «комната в комнате». Хотите легкости? Берите полупрозрачный текстиль, чтобы сохранить ощущение простора.Добавьте ковры для окончательного деления: пушистый возле кровати, фактурный или плетеный – в гостиной. Это не только визуально разделит зоны, но и добавит уюта, которого часто так не хватает в минималистичных квартирах.Грамотное освещение – это магия. У спальни и гостиной не должно быть одного источника света на двоих. Выбирайте мягкие бра или гирлянды для спальни – они дадут нужный эффект релакса.А вот в гостиной можно смело устанавливать яркое освещение, чтобы добавить динамики.Фанаты хай-тек могут заморочиться со светодиодной подсветкой – например, вдоль потолка или под стеллажом. Минимум усилий, максимум эффекта.Для тех, кто хочет больше частного пространства, подойдут мобильные ширмы или легкие перегородки. Их сейчас делают настолько крутыми, что они сами становятся элементом дизайна. Варианты? Ширмы из ротанга, перегородки с минималистичным металлическим каркасом или даже стеклянные панели в тонкой черной рамке.Плюс такой зоны – закрыли, когда хочется уединения, открыли, когда нужна больше света и воздуха. Удобно и стильно.Зонирование цветомЕсли вы не готовы к перестановке, зонируйте квартиру цветом. Спальню можно сделать в спокойных тонах – пастель, серый, песочный. А вот в гостиную добавить акцентов: яркие подушки, картины или постеры, ковер с принтом.Главное, чтобы все оттенки сочетались между собой. Мы же делаем стильное пространство, а не просто экспериментируем.Чтобы однушка не превращалась в склад, оставьте только действительно нужные вещи. Например, кровать с ящиками для хранения заменит лишний шкаф. Журнальный столик с полочками – идеальный помощник в гостиной.И помните: минимализм – это не скучно, а функционально. Чем меньше визуального шума, тем легче дышится и живется.