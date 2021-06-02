Советы специалистов по выживанию в любых условиях

Личная безопасность — это то, что любой человек старается обеспечить себе в первую очередь. И хотя в современном мире нам угрожает не так много опасностей, быть начеку все-таки стоит. Даже в центре мегаполиса можно попасть под машину, упасть в обморок или подхватить инфекцию, а уж в дикой природе рисков более чем достаточно.

Мы не меньше других беспокоимся о том, чтобы с нами ничего не случилось, поэтому записали несколько советов по поводу чрезвычайных ситуаций. Впрочем, мы надеемся, что они вам не понадобятся.



Зубная паста от укусов

Проточную воду пить небезопасно

Лапша быстрого приготовления — неплохое топливо

Хищники опасаются, когда кто-то выше них

Нельзя убегать от дикого зверя. Особенно по прямой

Горячее питье не поможет согреться

Паническую атаку можно контролировать

Как разжечь огонь без спичек

Тампон — плохой перевязочный материал

Как правильно делать закрытый массаж сердца. Спойлер: не так, как в кино

B бoльшинcтвe зубныx пacт есть кoмпoнeнты, которые призваны снижать paздpaжeниe cлизиcтыx, но они работают и с кожным покровом. С помощью капли зубной пасты можно снять зуд и отек от укусов насекомых. Кроме того, ароматическая отдушка отпугнет новых кровососов. Только сперва стоит проверить, нет ли у вас аллергии на пасту.Проточную воду, вопреки распространенному заблуждению, пить небезопасно. Конечно, она выглядит чище, чем стоячая, но это вовсе не означает, что в ней не живут вирусы и бактерии, не говоря уже о том, что выше по течению в ручье может лежать всякое. И уж тем более не стоит промывать такой водой царапины.Лапша быстрого приготовления — не только легкий и калорийный продукт, но еще и неплохое топливо.Если пропитать брикет лапши чем-то горючим, например спиртом или антифризом, то он будет гореть примерно по 20 минут с каждой стороны. Дело в том, что, впитав жидкость, лапша будет контролировать скорость испарения горючего.Медведь неважно видит, и очень важно выглядеть выше при встрече с ним. Поднимайте что-нибудь над собой или встаньте на что-либо. Кстати, медведь именно для этого и встает на задние лапы: пытается стать соразмерным своему оппоненту.Если в лесу вы встретили дикого зверя, например кабана, то не стоит убегать от него сломя голову: велик шанс спровоцировать нападение. Но в случае, если животное агрессивно настроено, самая плохая идея — бежать по прямой. Из-за особенностей строения тела у тех же кабанов возникают серьезные трудности с резкими поворотами, поэтому старайтесь петлять и прятаться за деревьями.Не стоит пить согревающие напитки или есть слишком горячую пищу перед выходом на холод. Это касается чая с медом или имбирем, напитков с пряностями, острых супов. Дело в том, что от горячего вы вспотеете, а испарение пота — это охлаждающий процесс. Лучше запаситесь калориями, которые ваш организм сможет потратить на борьбу с холодом, а что-то согревающее выпейте, когда придете с мороза.Многие люди подвержены паническим атакам. Это явление, при котором человек испытывает беспричинный страх. Как правило, паническая атака сопровождается учащенным сердцебиением, проблемами с дыханием, предобморочным состоянием. Даже в безопасной ситуации паника — это далеко не лучший помощник, а уж в стрессовой тем более. Поэтому стоит научиться бороться с паническими атаками. Психологи рекомендуют в первую очередь нормализовать дыхание, занять мозг вычислениями, пением или стихами и порадовать вкусовые рецепторы карамелькой. Общий смысл в том, чтобы попытаться ощутить реальность окружающего мира и себя в нем всеми возможными способами.Наверное, сейчас уже никому в голову не придет идея разжигать огонь первобытными способами. Но порой случаются ситуации, когда до ближайшего магазина со спичками несколько десятков километров, а уже темнеет и холодает. К счастью, есть современные решения, которые позволяют добыть огонь при помощи электричества. Например, фольга от жевательной резинки загорится, если с ее помощью замкнуть пальчиковую батарейку. А еще можно взять простой карандаш, зачистить его концы так, чтобы обнажился грифель, и подключить к аккумулятору. Графит — хороший проводник, а тока хватит для того, чтобы нагреть карандаш до воспламенения.Гигиенический тампон, который на всякий случай есть почти в каждой женской сумочке, часто советуют применять для остановки кровотечения. Но на самом деле он не особо для этого подходит: тампоны предназначены для впитывания жидкости, причем в небольших объемах. Они не обладают антисептическими свойствами, нестерильны, не создают нужное давление, чтобы остановить кровь. Лучше воспользоваться давящей повязкой. Впрочем, тампоны хорошо подходят для растопки, ведь герметичная упаковка сохраняет их сухими.Одно из самых больших заблуждений человечества, которое возникло, кстати, благодаря кинематографу, связано с реанимационным эффектом закрытого непрямого массажа сердца. В реальности эта процедура выглядит совсем не так, как на экране. Массаж сердца требует огромных усилий, он выполняется весом всего тела. И когда в кадре кто-то делает его, сгибая локти, в зрительном зале расстраивается как минимум один врач. Кроме того, массаж не «запускает» сердце заново: он просто поддерживает ток крови. Поэтому нет никакого смысла делать его в течение 10–20 секунд, а потом устраивать драматическую сцену. Выполнять его нужно или до приезда скорой, или до тех пор, пока не станет очевидно, что смысла в нем уже нет. Нужно также учитывать, что эффективность этой техники составляет порядка 10 %.