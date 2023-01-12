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Почему каждая советская семья мечтала о люстре «Каскад»: Культовая люстра с «висюльками»


Почему каждая советская семья мечтала о люстре «Каскад»: Культовая люстра с «висюльками»

У каждого поколения есть вещи «из прошлого» — культовые предметы их детства и юности, которые навсегда сохранят в себе налёт ушедших лет. Чаще всего это вещи, которые оставляют о себе приятные воспоминания, они дороги нашему сердцу и когда-то были неотъемлемой частью жизни. Советская люстра «Каскад» — одна из них вещей, которую, если хорошо постараться, можно воссоздать в памяти до мельчайших подробностей. Сейчас подобный потолочный светильник вряд ли можно встретить в квартире современного человека, а если и так, то наверняка это будет обитель какого-то заядлого любителя советской эпохи. А ведь были времена, когда практически каждый житель мечтал стать владельцем люстры с «висюльками».

Повальное увлечение хрусталём в СССР


Хрусталь в Советском Союзе был на пике своей популярности.

Хрусталь в Советском Союзе был на пике своей популярности.

В Советском Союзе иметь изделие из хрусталя считалось истинной роскошью. В советское время хрусталь чаще всего служил предметом декора: его с гордостью выставляли напоказ в сервантах, на полках, но редко использовали бокалы или графины по прямому предназначению. Хрустальная посуда ставилась на стол только по особым случаям, а вот хрустальные вазы использовались по назначению и того реже. В те времена цветы редко дарили в качестве подарка. Кроме того, вазы в основном преподносили учителям и рабочим при выходе на пенсию.

Почти в каждом доме можно было встретить хрустальный набор или хотя бы один предмет из этого материала. В те времена, когда хрусталь был самым популярным подарком наряду с книгой, его дарили на дни рождения, юбилеи и свадьбы.

Сейчас хрусталь советского производства украшает разве что серванты на дачах у бабушек. Им самим эта посуда не нужна, а для внуков она давно вышла из моды. «Хрустальный бум» канул в Лету вместе с молодостью.

Самая модная модель люстр в СССР


Были в СССР и другие модели хрустальных люстр.

Были в СССР и другие модели хрустальных люстр.

Потолочный светильник модели «Каскад» служил верой и правдой многим советским семья в темное время суток. Некоторые образцы прошлых лет и сейчас легко вошли бы в эксплуатацию, что свидетельствует о качестве продукции. Вопрос об интересном названии изделия отпадает, стоит лишь посмотреть на её внешний вид — решение конструкции говорит само за себя.

Основу прибора составляет металлический каркас с несколькими ярусами, к которым крепятся пластиковые «висюльки», стилизованные под хрустальные кристаллики. В новой люстре они сверкали в лучах солнца и выглядели очень нарядно. Практически каждая домохозяйка мечтала приобрести «Каскад». Имитация стекла была очень убедительной и придавала всей люстре праздничный и нарядный вид, — такой себе светильник для бедных по-богатому.
Конструкция люстры «Каскад».

Конструкция люстры «Каскад».

Цена люстры составляла 30 рублей — в 1980-е годы это был самый популярный осветительный прибор в СССР, который было не так просто купить. Со складов их продавали знакомым и перекупщикам, а те немногие, что попадали к розничным торговцам, раскупались в кратчайшие сроки.

Конечно, в СССР были и другие люстры, но качество конструкции и сборки уступало «Каскаду», а покупать ещё один образец «чудес» отечественной промышленности в то время было мало желания.

Трудности в обслуживании


Для того чтобы люстра вновь засверкала, нужно было почистить каждый отдельный элемент.

Для того чтобы люстра вновь засверкала, нужно было почистить каждый отдельный элемент.

Поскольку все детали люстры были сделаны из пластика, со временем они теряли свой блеск и становились желтоватыми и тусклыми. Кроме того, на них быстро оседала пыль. Для того чтобы вернуть «Каскаду» первоначальную чистоту и блеск, проводился целый ритуал. Очень редко было достаточно смахнуть пыль тряпкой. Чистка светильника всегда вызывала у советских хозяек приступы злости и раздражения. Самые бесстрашные приобщали к работе детей, которые с присущим им энтузиазмом брались за помощь с таким конструктором.

На то, чтобы разобрать люстру на отдельные «висюльки», почистить их и собрать обратно, порой требовалось полдня. Чтобы как следует очистить детали, необходимо было снять их и промыть в растворе уксуса, который боролся с желтизной. Навешивание «висюлек» представляло собой отдельную изощренную форму пыток. «Жертве» предстояло стоять на табурете посреди комнаты с воздетыми к потолку руками, пытаясь прикрепить каждый элемент к каркасу. Весь этот затруднительный процесс оправдывал себя, ведь после произведённых манипуляций «Каскад» сиял как новый.

Самая популярная люстра, несмотря ни на какие трудности


Менее востребованные модели потолочных светильников в СССР.

Менее востребованные модели потолочных светильников в СССР.

Все владельцы этого советского изделия страдали от несовершенного крепления пластмассовых деталей, которые постоянно отваливались или терялись. Кроме того, некоторые «висюльки» разбивались при падении, оставляя проплешины в гармоничных рядах каскада.

Предусмотрительный производитель поставлял запасные части вместе с комплектом, но со временем и они заканчивались. В этом случае советскими хозяйками был придуман простой лайфхак: нижний ярус люстры откреплялся, а владелец получал дополнительные элементы для ремонта.

Несмотря на свои недостатки, такие как сложности в уходе, выпадающие «висюльки», люстра «Каскад» была, пожалуй, одним из самых красивых и популярных советских потолочных светильников 1970-х годов. Конечно, среди промтоваров можно было отыскать и другие люстры разных дизайнов, не менее красивых и выглядевших дорого, но почему-то не пользовавшихся подобной популярностью.
Современные вариации каскадных люстр.

Современные вариации каскадных люстр.

 

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Почему каждая советская семья мечтала о люстре «Каскад»: Культовая люстра с «висюльками»

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Почему каждая советская семья мечтала о люстре «Каскад»: Культовая люстра с «висюльками»Подписаться на мой Instagram
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