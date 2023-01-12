Почему каждая советская семья мечтала о люстре «Каскад»: Культовая люстра с «висюльками»

У каждого поколения есть вещи «из прошлого» — культовые предметы их детства и юности, которые навсегда сохранят в себе налёт ушедших лет. Чаще всего это вещи, которые оставляют о себе приятные воспоминания, они дороги нашему сердцу и когда-то были неотъемлемой частью жизни. Советская люстра «Каскад» — одна из них вещей, которую, если хорошо постараться, можно воссоздать в памяти до мельчайших подробностей. Сейчас подобный потолочный светильник вряд ли можно встретить в квартире современного человека, а если и так, то наверняка это будет обитель какого-то заядлого любителя советской эпохи. А ведь были времена, когда практически каждый житель мечтал стать владельцем люстры с «висюльками».
Повальное увлечение хрусталём в СССР
Хрусталь в Советском Союзе был на пике своей популярности.
В Советском Союзе иметь изделие из хрусталя считалось истинной роскошью. В советское время хрусталь чаще всего служил предметом декора: его с гордостью выставляли напоказ в сервантах, на полках, но редко использовали бокалы или графины по прямому предназначению. Хрустальная посуда ставилась на стол только по особым случаям, а вот хрустальные вазы использовались по назначению и того реже. В те времена цветы редко дарили в качестве подарка. Кроме того, вазы в основном преподносили учителям и рабочим при выходе на пенсию.
Почти в каждом доме можно было встретить хрустальный набор или хотя бы один предмет из этого материала. В те времена, когда хрусталь был самым популярным подарком наряду с книгой, его дарили на дни рождения, юбилеи и свадьбы.
Сейчас хрусталь советского производства украшает разве что серванты на дачах у бабушек. Им самим эта посуда не нужна, а для внуков она давно вышла из моды. «Хрустальный бум» канул в Лету вместе с молодостью.
Самая модная модель люстр в СССР
Были в СССР и другие модели хрустальных люстр.
Потолочный светильник модели «Каскад» служил верой и правдой многим советским семья в темное время суток. Некоторые образцы прошлых лет и сейчас легко вошли бы в эксплуатацию, что свидетельствует о качестве продукции. Вопрос об интересном названии изделия отпадает, стоит лишь посмотреть на её внешний вид — решение конструкции говорит само за себя.
Основу прибора составляет металлический каркас с несколькими ярусами, к которым крепятся пластиковые «висюльки», стилизованные под хрустальные кристаллики. В новой люстре они сверкали в лучах солнца и выглядели очень нарядно. Практически каждая домохозяйка мечтала приобрести «Каскад». Имитация стекла была очень убедительной и придавала всей люстре праздничный и нарядный вид, — такой себе светильник для бедных по-богатому.
Конструкция люстры «Каскад».
Цена люстры составляла 30 рублей — в 1980-е годы это был самый популярный осветительный прибор в СССР, который было не так просто купить. Со складов их продавали знакомым и перекупщикам, а те немногие, что попадали к розничным торговцам, раскупались в кратчайшие сроки.
Конечно, в СССР были и другие люстры, но качество конструкции и сборки уступало «Каскаду», а покупать ещё один образец «чудес» отечественной промышленности в то время было мало желания.
Трудности в обслуживании
Для того чтобы люстра вновь засверкала, нужно было почистить каждый отдельный элемент.
Поскольку все детали люстры были сделаны из пластика, со временем они теряли свой блеск и становились желтоватыми и тусклыми. Кроме того, на них быстро оседала пыль. Для того чтобы вернуть «Каскаду» первоначальную чистоту и блеск, проводился целый ритуал. Очень редко было достаточно смахнуть пыль тряпкой. Чистка светильника всегда вызывала у советских хозяек приступы злости и раздражения. Самые бесстрашные приобщали к работе детей, которые с присущим им энтузиазмом брались за помощь с таким конструктором.
На то, чтобы разобрать люстру на отдельные «висюльки», почистить их и собрать обратно, порой требовалось полдня. Чтобы как следует очистить детали, необходимо было снять их и промыть в растворе уксуса, который боролся с желтизной. Навешивание «висюлек» представляло собой отдельную изощренную форму пыток. «Жертве» предстояло стоять на табурете посреди комнаты с воздетыми к потолку руками, пытаясь прикрепить каждый элемент к каркасу. Весь этот затруднительный процесс оправдывал себя, ведь после произведённых манипуляций «Каскад» сиял как новый.
Самая популярная люстра, несмотря ни на какие трудности
Менее востребованные модели потолочных светильников в СССР.
Все владельцы этого советского изделия страдали от несовершенного крепления пластмассовых деталей, которые постоянно отваливались или терялись. Кроме того, некоторые «висюльки» разбивались при падении, оставляя проплешины в гармоничных рядах каскада.
Предусмотрительный производитель поставлял запасные части вместе с комплектом, но со временем и они заканчивались. В этом случае советскими хозяйками был придуман простой лайфхак: нижний ярус люстры откреплялся, а владелец получал дополнительные элементы для ремонта.
Несмотря на свои недостатки, такие как сложности в уходе, выпадающие «висюльки», люстра «Каскад» была, пожалуй, одним из самых красивых и популярных советских потолочных светильников 1970-х годов. Конечно, среди промтоваров можно было отыскать и другие люстры разных дизайнов, не менее красивых и выглядевших дорого, но почему-то не пользовавшихся подобной популярностью.
Современные вариации каскадных люстр.
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