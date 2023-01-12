Почему каждая советская семья мечтала о люстре «Каскад»: Культовая люстра с «висюльками»

Повальное увлечение хрусталём в СССР

Хрусталь в Советском Союзе был на пике своей популярности.

Самая модная модель люстр в СССР

Были в СССР и другие модели хрустальных люстр.

Конструкция люстры «Каскад».

Трудности в обслуживании

Для того чтобы люстра вновь засверкала, нужно было почистить каждый отдельный элемент.

Самая популярная люстра, несмотря ни на какие трудности

Менее востребованные модели потолочных светильников в СССР.

Современные вариации каскадных люстр .