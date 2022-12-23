Провальные архитектурные проекты, которые навевают тоску и разочарование

Пожалуй, любой архитектор мечтает о том, чтобы его проект был воплощен в жизнь. И когда это происходит, реализованный объект предстает на суд общественности. Однако, далеко не всегда получается шедевр. Среди великого множества встречаются откровенно провальные проекты, которые навевают лишь тоску. Именно они вызывают наибольшее разочарование, постепенно превращаясь в заброшенные и мрачные места, словно декорации к блокбастерам-антиутопиям.
1. «Дома НЛО» на Тайване
Деревню Футуро, больше похожую на объект из научно-фантастического фильма, так и не достроили (UFO houses, Тайвань).
Одним из самых поразительных и жутких антиутопичных и неудачных жилищных проектов в мире считаются знаменитые UFO houses («Дома НЛО) на Тайване. Этот удивительный комплекс, названный деревня Футуро, был построен еще в 70-х гг. прошлого века, в чем его и проблема. Люди того времени оказались не готовы жить в домах будущего, поэтому они оставались пустующими. Тем более, что из-за нехватки средств фантастический архитектурный проект так и не был завершен в полной мере.
Перед сносом UFO houses имели совсем жалкий вид (Футуро, Тайвань).
Более 20 лет деревня оставалась «заброшкой-достопримечательностью», на территории которой было снято несколько эпизодов в разных кинолентах, но в 2010 г. UFO houses снесли, а на их месте был построен туристический объект, пользующийся популярностью.
2. Луна-парк призрак Wonderland в Китае
Вот так встречает экстремалов недостроенный Луна-парк призрак Wonderland (Chenzhuang, Китай).
Вместо самого многолюдного места в Азии теперь в пригороде Пекина, возле деревеньки Chenzhuang находится одно из самых жутких мест на планете. А случилось это потому, что во время строительства аналога Диснейленда инвестор не смог договориться с местными фермерами и властями, потребовавшими грабительскую сумму за участок земли. Очень жаль, что так произошло, ведь начиналось все очень даже заманчиво и с размахом.
Вместо шума и веселья – недостроенные и уже обветшалые аттракционы (Wonderland, Chenzhuang).
В начале 1990-х в 45 минутах езды от Пекина на 100 гектарах земли начали возводить поистине «Волшебную страну» с множеством аттракционов, но не срослось. Теперь вместо радостного смеха и шума многотысячной толпы – гробовая тишина и рай для экстремалов и любителей пощекотать нервы в жутких недостроях.
3. Заброшенный город для миллионеров Бурдж-аль-Бабас в Турции
Несостоявшийся город миллионеров Burj Al Babas – самый большой просчет турецких застройщиков (Мудурну, Турция).
Недалеко от турецкого города Мудурну, расположен очень странный городок, холмы которого застроены одинаковыми дворцами, больше похожими на сказочные замки диснеевских принцесс. Сам проект был достаточно амбициозным, первоначально предусматривавший строительство 732 роскошных особняков, нескольких общественных центров с бассейнами, турецкими банями, центрами красоты, медицинскими и торговыми центрами, конференц-залами и даже мечетью. Но из вышеперечисленного удалось возвести 585 резиденций, и стройка была оставлена, теперь такая красота не один год пустует и на это есть сразу несколько причин.
На данный момент почти 600 новеньких резиденций просто разрушаются (Burj Al Babas, Турия).
Компания застройщик Sarot Group, недавно была объявлена банкротом, поскольку долг достигал ошеломляющих 27 млн дол. А возник он из-за того, что большая часть вилл так и не была выкуплена, и строительство те замков, которые предназначались для богатых владельцев из стран Персидского залива тоже никто не оплатил. Сколько компания застройщик не пыталась опротестовать процесс банкротства, но город для миллионеров Бурдж-аль-Бабас (Burj Al Babas) так и остался недостроенным и пустым.
4. Купольные дома средь вод Мексиканского залива в США
Эксцентричная морская резиденция нефтяного магната превратилась в жуткую «заброшку» (Cape Romano Dome House, Флорида).
Близ острова Марко, штат Флорида, еще можно увидеть обветшалые купольные домики, больше известные как Cape Romano Dome House (Купол Кейп-Романо), от названия мыса, возле которого они расположены. А задумывались они нефтяным магнатом, который решил создать экологически чистое убежище для своего семейства. Поскольку бюджет позволял, стройка, начавшаяся в начале 1980-х, очень активно продвигалась, и вскоре счастливый владелец стал обладателем сразу 6 модульных домиков на сваях среди вод Мексиканского залива.
После затопления пять из шести модулей стали жуткой достопримечательностью (Cape Romano Dome House, Флорида).
Примечательно: Нефтяной магнат не учел суровый климат и коварство водной стихии, поэтому в скором времени домики были затоплены и стали непригодными для жизни. После ухода воды владелец не стал восстанавливать свое экологическое убежище, поскольку загорелся новыми идеями, а Cape Romano Dome House были брошены на произвол судьбы, превратившись в сомнительную достопримечательность побережья.
5. Призрачный город-копия Tianducheng в Ханчжоу (Китай)
О чем мечтали авторы проекта, и что в итоге получилось (Tianducheng, Китай).
В своем постоянном стремлении воссоздать знаменитые уголки мира в миниатюре, Китай теперь имеет свой собственный Призрачный Париж. Правда, он так никого и не порадовал, ведь амбициозный проект провалился с треском. И теперь вместо точной копии исторической части Парижа получилась «заброшка», которая разрушается от времени и неухоженности. До сих пор не могут понять, почему народ не захотел переезжать в прекрасный городок, где можно прогуляться по мини-копии Елисейских полей, посетить почти французские ресторанчики или «Часовню любви» и бесконечное любоваться уменьшенной копией Эйфелевой башни.
Жалкое подобие Парижа навевает лишь тоску.
По сведениям редакции Novate.ru, вместо запланированных 10 тыс. жителей, в городке проживает около 2 тыс., причем это не богатые горожане, на которых были рассчитаны все удобства и достопримечательности, а те, кому негде жить. Так что неудивительно, что на памятниках сушится нижнее белье, а по улицам гуляют лишь бродячие животные и бегает горстка ребятни.
6. Развалины современного Лапалицкого замка в Польшеhttp://vs-t.ru/provalnye-arxitekturnye-proekty-kotorye-navevayut-tosku-i-razocharovanie
Лапалицкий замок – не завершившееся архитектурное чудо (Польша).
Современный художник Петр Казимирчак из Польши, решил обзавестись собственной студией, но не простой, а в виде роскошного замка с башнями, крепостными валами, бальным залом, ну и, конечно же, с подогреваемым бассейном. Но деньги у него очень быстро закончились, да и разрешительные документы он так и не удосужился оформить, вот и стоит теперь полуразрушенный Лапалицкий замок (Lapalice Castle), привлекая лишь любителей граффити экстремалов, хотя иногда и туристы захаживают.
7. Недостроенное Здание Сверхсилы во Флориде (США)
На этот недострой уже потрачено 145 млн дол., но это еще не предел (Super Power Building, Флорида).
Одним из самых колоссальных архитектурных провалов современности является недостроенное Здание Сверхсилы (Super Power Building), создаваемое для церкви Саентологии во Флориде. Огромный бюджет в 40 млн. дол. был освоен очень быстро, а вот монументальное сооружение так и осталось недостроенным. Такое расточительство было вызвано тем, что во время строительства лидеры церкви решили сделать полную перепланировку, на которую так и не смогли собрать нужную сумму.
После 6 лет простоя несколько раз пытались возобновить стройку, но кризис и постоянные поборы поумерили пыл последователей этой церкви, и они ее попросту покинули. А это значит, что ушли и пожертвования. С горем пополам центральную часть умудрились сдать в эксплуатацию, но вскоре разразился скандал из-за иска, поданного в суд. Как оказалось, церковь обвиняют в непомерных растратах на строительство (145 млн. дол!), так что монументальный ансамбль скорее всего останется грандиозным недостроем.
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