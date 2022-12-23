Провальные архитектурные проекты, которые навевают тоску и разочарование

1. «Дома НЛО» на Тайване

Деревню Футуро, больше похожую на объект из научно-фантастического фильма, так и не достроили (UFO houses, Тайвань).

Перед сносом UFO houses имели совсем жалкий вид (Футуро, Тайвань).

2. Луна-парк призрак Wonderland в Китае

Вот так встречает экстремалов недостроенный Луна-парк призрак Wonderland (Chenzhuang, Китай).

Вместо шума и веселья – недостроенные и уже обветшалые аттракционы (Wonderland, Chenzhuang).

3. Заброшенный город для миллионеров Бурдж-аль-Бабас в Турции

Несостоявшийся город миллионеров Burj Al Babas – самый большой просчет турецких застройщиков (Мудурну, Турция).

На данный момент почти 600 новеньких резиденций просто разрушаются (Burj Al Babas, Турия).

4. Купольные дома средь вод Мексиканского залива в США

Эксцентричная морская резиденция нефтяного магната превратилась в жуткую «заброшку» (Cape Romano Dome House, Флорида).

После затопления пять из шести модулей стали жуткой достопримечательностью (Cape Romano Dome House, Флорида).

5. Призрачный город-копия Tianducheng в Ханчжоу (Китай)

О чем мечтали авторы проекта, и что в итоге получилось (Tianducheng, Китай).

Жалкое подобие Парижа навевает лишь тоску.

6. Развалины современного Лапалицкого замка в Польшеhttp://vs-t.ru/provalnye-arxitekturnye-proekty-kotorye-navevayut-tosku-i-razocharovanie

Лапалицкий замок – не завершившееся архитектурное чудо (Польша).

7. Недостроенное Здание Сверхсилы во Флориде (США)

На этот недострой уже потрачено 145 млн дол., но это еще не предел (Super Power Building, Флорида).