Фильм года «Паразиты» заставил властей Сеула позаботиться о населении

Достигшая невероятного успеха кинолента южнокорейского режиссера Бонг Джун Хо «Паразиты» не просто обратила на себя всеобщее внимание и стала триумфатором «Оскара». Она стала спусковым механизмом для сеульских властей, которые наконец-то принялись решать жилищные проблемы социально-незащищенных слоев населения, оказавшихся за гранью существования.
Жизнь в полуподвальной квартире в одном из районов Сеула (кадр и к/ф «Паразиты»). | Фото: kulturhusetstadsteatern.se. Главная новость в мире киноиндустрии вызвала небывалый резонанс, ведь впервые в истории вручения Премии Американской академии кинематографических искусств и наук – «Оскар» триумфатором стал не англоязычный фильм. Такой чести удостоилась кинолента «Паразиты» (Parasite), снятая южнокорейским режиссером Бонг Джун Хо (Bong Joon Ho) в 2019 г. Bong Joon Ho за свой фильм «Паразиты получил 4 Оскара (церемония вручения награды). | Фото: thesun.co.uk. Молодому талантливому творцу понадобилось всего лишь 4 месяца, чтобы прославиться на весь мир, причем о нем заговорили сразу же после выхода фильма на широкие экраны. Редкое явление, когда фильм становится успешным во всех аспектах и на самых именитых кинопремиях. Актеры киноленты «Паразиты» получили несколько наград за «Лучший актерский состав в игровом кино». | Фото: Whatthegirl.com. Справка от редакции Novate.ru: Еще до церемонии вручения наград премии «Оскар» «Паразиты» уже получили несколько престижных премий: на Каннском кинофестивале – «Золотую пальмовую ветвь»; главную премию Австралийской академии кинематографа и телевидения за лучший фильм; американскую премию «Золотой глобус», присуждаемой Голливудской ассоциацией иностранной прессы; победил в двух номинациях кинопремии от Ассоциации кинокритиков вещательных компаний – «Выбор критиков»; две награды за «Лучший актерский состав в игровом кино» и «Лучший оригинальный сценарий» от Гильдии киноактеров США и Гильдии сценаристов США соответственно. Также одержал победу в номинациях «Лучший неанглоязычный фильм» и «Лучший оригинальный сценарий», которые присваиваются Британской академией кино и телевизионных искусств.Лучший режиссер», «Лучший сценарий» и «Лучший иностранный фильм года». Нищета и низкий уровень зарплат загоняют людей в цокольные этажи многоэтажек (кадр и к/ф «Паразиты»). | Фото: kpophit.com. Несмотря на социальный сюжет, определить к какому жанру относится фильм, очень сложно. Как утверждают те, кто уже просмотрел киноленту: «По ходу развития сюжета зритель может столкнуться и с комедией, и с социальной драмой, и с трагедией, и даже с элементами хоррора (стиль художественного фильма призванный вызывать у зрителей чувство страха, тревоги и неопределенности), причем один жанр так быстро и лаконично сменяет другой, что можно потеряться в круговороте событий. По этой причине не удается однозначно определить, кто же все-таки те самые «паразиты». Чтобы поймать мобильную сеть, жителям квартир на цокольных этажах нужно хорошенько изловчиться (кадр и к/ф «Паразиты»). | Фото: mybhubaneswarcity.com/ kulturhusetstadsteatern.se. В киноленте нет определенного главного героя, каждый из участников действа несет с собой разный характер и взгляд на жизнь и понимание своего бытия. В картине нет ни злодеев, ни ангелов во плоти, у каждого героя свой характер сформированный теми условиями жизни, в которых приходится существовать. Путешествие по местам съемок фильма «Паразиты» быстро пресекаются местными жителями (Сеул, Южная Корея). | Фото: kpophit.com. Каждый имеет свою правду, и это обусловлено тем, как ему приходится выживать, ведь бедность толкает к различным аферам и авантюрам, помогающим умело использовать сострадание окружающих, зачастую прибегая к откровенной лжи. У состоятельных же обитателей города совсем другие потребности и способы их удовлетворения, которые никак не направлены на решение проблем бедности других людей. Безысходность и бедность диктует свои правила выживания (кадр и к/ф «Паразиты»). | Фото: camaraderielimited.fr. Тонко подмеченные стремления и наклонности представителей разных слоев современного общества, талантливый режиссер Bong Joon Ho мастерски осветил в своей киноленте. Причем сделал это так виртуозно, что череда внезапных и уму непостижимых событий с головой захватывает зрителя и уже не отпускает до самого конца фильма. Режиссер фильма «Паразиты» Bong Joon Ho и группа актеров на презентации фильма. | Фото: ru.wikipedia.org/ © Kinocine PARKJEAHWAN4wiki. Помимо забавно-драматической истории с острым социальным аспектом, удивила игра никому не известных актеров, которые настолько вжились в роли, что можно без преувеличения сказать: «Они в буквальном смысле прожили жизни своих героев только на экране». После ливневых дождей квартиры, находящие в цокольных этажах, затапливает водой (кадр и к/ф «Паразиты»). | Фото: thechive.com/ makma.net. Еще один положительный момент увидели вполне реальные жители полуподвальных помещений в выходе кинофильма в мир. Как сообщают южнокорейские СМИ власти Сеула уже приняли решение о поддержке 1,5 тыс. малообеспеченных и многодетных семей, проживающих в тесных и влажных квартирках, расположенных в цокольных этажах. Быт большинства сеульских семей, проживающих в полуподвальных помещениях практически одинаков (кадр и к/ф «Паразиты»). | Фото: kulturhusetstadsteatern.se. Правительство совместно с Корейским энергетическим фондом на каждую семью, находящуюся за гранью бедности обещают выделить по 2,7 тыс. дол. для установки вентиляционных систем, осушителей воздуха и кондиционеров. Реальная квартира 31-летнего сеульца О Ки Чхоль, арендующего квартиру в цокольном этаже (Южная Корея). | Фото: bbc.com. Хотя еще 5 лет назад исследования показали, что только в столице Южной Кореи в таких неприспособленных для жизни квартирах обитает около 230 тыс. семей, а по всему государству больше 380 тыс. Это обусловлено низкими доходами 30% населения, которое большего себе позволить никак не может, даже если много и тяжело работает. Молодые люди Сеула предпочитают полуподвальные квартиры исключительно из-за финансовой доступности такого жилья (фотограф Пак Чжунь Джун и его подруга). | Фото: bbc.com. Вот им и остается спускаться в полуподвальные помещения, где нет ни свежего воздуха, ни солнечного света и перспективы не лучшую жизнь тоже нет. Хотя молодежь старается сделать ремонт и заменить вентиляционные системы, чтобы не было дурного запаха сырости и плесени, как в фильме «Паразиты».
