Совет от мастера: как склеить деревянную рамку, чтобы было быстро и качественно

Для хранения фотографий обычно используются фотоальбомы в мягкой обложке — листая страницы, очень удобно просматривать лучшие моменты своей жизни.

Но если нужно, чтобы какая-то конкретная фотография всегда была на виду, то для нее потребуется фоторамка.

Они бывают из разных материалов, но самый оптимальный вариант — использовать рамку из дерева. Особенно ценятся изделия из дуба.

Конечно, для изготовления фоторамки можно взять за основу сосновые или еловые доски (они самые дешевые), но все же лучше использовать твердые породы дерева.

Сам процесс изготовления рамки очень прост:

Для начала необходимо отрезать деревянную планку, и обработать ее ручным фрезером. После этого распиливаем планку на четыре заготовки — края надо отпилить под углом 45 градусов. Последний этап — склейка заготовок (для этого обычно используется столярный клей ПВА).

У начинающих мастеров сложности возникают именно на этом этапе. Ведь нужно ровно зафиксировать края заготовок, чтобы не было никаких зазоров.

Для этого мы рекомендуем использовать специальную угловую струбцину для склейки рамок. Ее можно изготовить своими руками.

Основные этапы работ

Конструкция приспособления очень простая: состоит из двух одинаковых частей с подвижными лапками, по краям которых крепятся упорные уголки.

Основную часть струбцины можно изготовить из фанеры. А упорные уголки — из дерева (желательно из твердых пород).

В «лапках» необходимо насверлить отверстия, чтобы можно было переставлять уголки, в зависимости от размеров рамки.

Как склеить рамку

Сначала собираем наше самодельное приспособление, устанавливаем подготовленные кусочки деревянной рейки и стягиваем центральные элементы с помощью быстрозажимной или обычной столярной струбцины.

После высыхания клея снимаем струбцину, и достаем склеенную деревянную рамку.

Если клей вы использовали хороший, то дополнительно забивать гвоздики в местах соединения не обязательно.