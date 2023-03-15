5 популярных уловок недобросовестных полицейских для водителей с детьми

Перевозка детей в автомобиле - процедура, сопряженная с повышенным риском и ответственностью. Регулируется она статьей 12.23 КоАП РФ. За нарушение данного параграфа водителю грозят штрафы вплоть до 3 тысяч рублей. Увы, на дорогах родного отечества известны случаи, когда отдельные недобросовестные инспекторы ГИБДД пытаются использовать незнание водителями всех тонкостей 12.23 для оказания давления. Вот несколько наиболее популярных «разводов».
1. «Почему ребенок только пристегнут?»
Все вопросы регулируются ПДД. /Фото: billionnews.ru.
Положение ребенка в автомобиле напрямую зависит от его возраста. Дети от 7 до 12 лет обязательно должны быть пристегнуты ремнем, точно так же, как и взрослые. Дети младше 7 лет в обязательном порядке должны перевозиться в детском удерживающем устройстве (ДУУ) рядом с водителем и на заднем сиденье. При этом важно помнить: штатный ремень безопасности не способен адекватно удерживать человека весом до 36 кг.
2. «Почему ребенок в бустере?»
Важно изучать закон. /Фото: fb.ru.
Последняя редакция ПДД четко определяет какие ДУУ и когда должны использоваться. В бустере можно перевозить только детей, достигших 7-летнего возраста весом не менее 15 кг и ростом не менее 120 см.
Грудные дети с весом 0-10 кг до полугода ездят только в автолюльках с вкладками маркировки «0». Младенцы до года с весом 0-13 кг ездят строго в переноске маркировка «0+». Далее по возрасту и весу идут кресла: маркировка «1» - дети 8-18 кг, маркировка «2» - 15-25 кг, маркировка «3» - 22-36 кг.
3. «Кресло стоит неправильно!»
Правила определяются инструкцией. /Фото: drive2.com.
До последней редакции ПДД не было четких указаний о том, как именно должно стоять ДУУ. Теперь, в действующем законе говориться о том, что кресло должно устанавливаться строго в соответствии с его руководством по эксплуатации. Чаще всего люльки до года ставят спиной вперед, после года – лицом вперед. В каждом отдельном случае нужно знакомиться с имеющейся инструкцией.
4. «Ребенок на переднем сиденье!»
Не стоит поддаваться на провокации. /Фото: Instagram.
Возить детей рядом с водителем на переднем сиденье можно с самого раннего возраста в соответствии с действующим законом. При условии, что это позволяет делать конструкция ДУУ без нарушения правил эксплуатации. Однако, важно понимать, что расположение ребенка на переднем сиденье действительно обладает куда большими рисками, чем расположение ДУУ во втором ряду.
5. «Где знак?»
Соблюдайте закон. /Фото: silver.ru.
Иногда данную уловку применяют к тем, кто перевозит трех детей в салоне автомобиля. Здесь важно знать главное: в соответствии с 22.6 ПДД знак «Дети» должен быть в обязательном порядке на автобусах занимающихся перевозкой групп несовершеннолетних. Клеить знак на легковую машину или нет – лично и добровольное дело каждого водителя.
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