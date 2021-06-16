Ничего личного, просто бизнес: торговые марки, которые сотрудничали с Третьим рейхом

Человека на протяжении жизни окружают столько названий торговых марок, сколько существует и самих вещей. Какие-то из них совсем новые и только завоевывают своего потребителя, а некоторые существуют больше века и их качество проверено временем. Однако не все из них имеют безупречную репутацию. Среди огромного количества брендов есть и те, что поставляли свою продукцию в годы Второй мировой войны в Германию, а некоторые трудились на оба фронта. Вашему вниманию 7 торговых марок, которые работали на Третий рейх.
1. «Hugo Boss»
Знаменитый бренд одевал всю немецкую армию. /Фото: bigmir.net
Популярная ныне торговая марка одежды и парфюмов «Hugo Boss» принимала заказы на пошив формы для немецких солдат еще с 1933 года. И Вторая мировая война не помешала развитию предприятия. а очень даже наоборот: объемы производства только выросли.
Причем среди образцов одежды, сшитой «Hugo Boss» была форма практически для всех, кто имел отношение к армии: и для рядовых солдат, и для офицерского состава, штурмовых отрядов СА и СС, и даже для юных членов «Гитлерюгенда».
2. «Maggi»
Бульоны от «Maggi» до сих пор популярны. /Фото: anews.com
Первая торговая марка, которая представила потребителям готовые супы, была создана в Германии еще в 1870-х, и не приобрела проблем с приходом Гитлера к власти. В 1930-х и в военные годы «Maggi» поставляла полуфабрикаты и консервы для так называемых индивидуальных рационов питания, или сухпайков на фронт.
Несмотря на тесное сотрудничество, компания не была замечена в политической поддержке режима Третьего рейха, поэтому сохранила за собой репутацию и продолжает выпускать свою продукцию в том числе для потребителей на постсоветском пространстве.
3. «Nescafe»
Кофе, который пили по обе стороны баррикад. /Фото: nestle.ru
«Nescafe» является торговой маркой-ответвлением корпорации «Nestle». Причем популярный и по сей день бренд кофе поставлял свою продукцию на оба фронта: входил в состав сухих пайков немецкой армии, и в то же время экспортировался в страны антигитлеровской коалиции. Главной причиной столь «нейтральной» позиции торговой марки было прозаичное стремление к сверхприбыли.
4. «Nestle»
Бренд, работавший на два фронта. /Фото: enciklopediya-tehniki.ru
Собственно, и сама корпорация «Nestle» недалеко ушла от своей дочерней компании. Ее филиалы работали, производя продукцию и для немцев, и для европейцев, и для американцев. Широкий ассортимент, предлагаемый «Nestle», пользовался большим спросом.
Более того, на некоторых предприятиях, что находились на оккупированных территориях, работали остарбайтеры и другие подневольные гитлеровского режима. За такую деятельность «Nestle» в 2000 году выплатила компенсаций на сумму почти в 15 миллионов долларов.
Интересный факт: в войну среди союзнических войск про компанию ходила сатирическая фраза: «Шесть дней швейцарцы работали на нацистов, а в воскресенье молились за победу союзников».
5. «Siеmens»
Торговая марка активно снабжала техникой армию Гитлера. /Фото: anews.com
Компания «Siеmens», основанная в 1933 году, практически с начала своего существования занималась производством авиамоторов, электрического оборудования и механики для военно-промышленного комплекса Германии. Причем ее глава Карл Фридрих фон Сименс ни коим образом не поддерживал режим Гитлера.
После его смерти в 1941 году, которую фюрер попросту проигнорировал, на заводах «Siеmens» повсеместно использовали труд остарбайтеров и военнопленных - каждый пятый рабочий был подневольным.
6. «Fanta»
Немецкий ответ «Coca-Cola». /Фото: anews.com
До начала войны в Германии базировался филиал всемирно известной американской компании «Coca-Cola». Но когда антигитлеровская коалиция запретила ввоз в Третий рейх основных ингредиентов для производства сладкого напитка, немцы не растерялись.
Был создан собственный аналог «Coca-Cola» под названием «Fanta», сокращенно от немецкого слова «Fantastisch» - «фантастика». Интересно, что самыми большими любителями этого прохладительного напитка стали солдаты вермахта.
7. «Kodak»
Немецкий филиал «Kodak». /Фото: neganews.ru
Все же среди европейских стран были и те, кто на протяжении войны сохранял нейтральную позицию. И их бренды совсем не брезговали сотрудничать и с Третьим рейхом. Среди таких были и филиалы компании «Kodak», которые вели активную торговлю с гитлеровской Германией.
Более того, фирма выпускала не только привычную фотоаппаратуру, но и коснулась военного дела. «Kodak» занимался производством детонаторов, взрывателей и другой продукции для нужд немецкой армии.
8. «Ford»
Темная сторона всемирно известной марки машин. /Фото: russian.rt.com
Машины марки «Ford» всегда пользовались огромной популярностью в мире. Однако и в репутации этого гиганта оказалась темная страница. Оказывается, корпорация принимала участие в довоенном перевооружении германской армии. В Третьем рейхе активно применяли разработки «Ford» по быстрой сборке и разборке автомобилей. Также компания занималась финансированием политической партии Гитлера.
Причина такого тесного сотрудничества кроется в личности главы корпорации. Генри Форд поддерживал прогитлеровские настроения и даже являлся антисемитом. Да и сам фюрер высоко ценил его, считая, что его разработки помогут Германии прийти к мировому господству. Более того, Форд был награжден Орденом заслуг германского орла, который был скорее наградой политической и присуждался не за конкретные заслуги, а за определенные личные взгляды.
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