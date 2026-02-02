Кекс «Ромовая баба» и еще 7 бюджетных лакомств, которые в СССР разбирали за считанные минуты

Ромовая баба и еще 7 бюджетных лакомств из СССР. / Фото: breadandthecity.ru

1. Мармелад «Апельсиновые дольки»

Мармелад был двух вкусов - апельсиновым и лимонным. / Фото: лидервезет.рф

2. Пирожное «Картошка»

Пирожное формировали в виде картофельного клубня, а затем щедро посыпали какао. / Фото: rbc.ru

3. Кекс с изюмом «Ромовая баба»

Ромовая баба - легендарный советский десерт! / Фото: cheese-cake.ru

4. Конфеты «Дунькина радость»

Конфеты выпускали двух видов - разноцветные и шоколадные. / Фото: kak2z.ru

5. Гематоген

А вот гематоген был просто десертом, а настоящим лекарством. / Фото: nauka.tass.ru

6. Сухой кисель

Сухой кисель был вкусным даже в сыром виде. / Фото: reatme.ru

7. Мороженое «Пломбир»

Мороженое готовили строго по ГОСТу. / Фото: stihi.ru

8. Конфеты «Холодок»

Конфетки отлично освежали дыхание. / Фото: stihi.ru