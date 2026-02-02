Кекс «Ромовая баба» и еще 7 бюджетных лакомств, которые в СССР разбирали за считанные минуты

Ромовая баба и еще 7 бюджетных лакомств из СССР. / Фото: breadandthecity.ru
Если в столовой или кафе самой вкусной сладостью считался кекс «Ромовая баба», то вы точно выросли в Советском Союзе. В эти времена лакомствами были такие продукты, на которые сейчас молодежь может даже поморщиться. Так давайте вместе вспомним эти бюджетные сладости, которые разбирали за считанные минуты — у взрослого поколения сейчас они вызывают ностальгию.
1. Мармелад «Апельсиновые дольки»
Мармелад был двух вкусов - апельсиновым и лимонным. / Фото: лидервезет.рф
Советской кондитерской промышленности удалось соединить качество и вкус в воедино — это мармелад «Апельсиновые дольки». Сейчас это не просто сладость, а символ ностальгии у наших родителей. Ведь в СССР мармелад был одним из самых доступных продуктов, причем, его изготавливали строго по ГОСТу.
Его готовили из агар-агара, фруктового пюре, сахара и патоки. А затем массе придавали фигурную форму в виде цитрусовых долек. В продаже можно было найти апельсиновые и лимонные. Мармелад имел белую прослойку, которая имитировала кожуру фрукта. Лакомство продавалось на развес или в металлических баночках. Мармелад всегда пользовался повышенным спросом!
2. Пирожное «Картошка»
Пирожное формировали в виде картофельного клубня, а затем щедро посыпали какао. / Фото: rbc.ru
Еще одним лакомством, которое можно было не дорого приобрести, было пирожное «Картошка». Его продавали в каждой столовой и кулинарии. Примечательно, что десерт готовили не из просроченных продуктов, а из хороших обрезков от свежих бисквитов. На производстве тортов их оставалось большое количество. При смешивании их с масляным кремом получалось сытное пирожное, которое обожали взрослые и дети.
3. Кекс с изюмом «Ромовая баба»
Ромовая баба - легендарный советский десерт! / Фото: cheese-cake.ru
А вот культовым лакомством СССР можно считать кекс «Ромовая баба». Это кондитерский десерт имел бюджетную стоимость — 18 копеек, а сытости давал на целый день. Производили лакомство на хлебозаводе, поэтому во время похода за хлебом всегда можно было прикупить несколько кексов к чаю. Дети часто съедали верхний слой — сахарную помадку, затем выедали изюм, а после приступали к самому кексу. Ромовая баба стала настоящим символом счастливого детства.
4. Конфеты «Дунькина радость»
Конфеты выпускали двух видов - разноцветные и шоколадные. / Фото: kak2z.ru
Само название конфет «Дунькина радость» появилось случайно — его придумал советский народ. Так они ласково называли любимые конфетки, которые считались очень дешевыми, но вкусными. Их особенность заключалась в том, что они были в виде подушечек разных цветов, либо припудренные порошком какао. Шоколадные леденцы считались самыми вкусными — они дарили неподдельную радость детям.
5. Гематоген
А вот гематоген был просто десертом, а настоящим лекарством. / Фото: nauka.tass.ru
Еще одним популярным и дешевым лакомством в СССР был гематоген. Этот сладкий батончик можно было купить в любой аптеке в неограниченном количестве. Кроме того, его рекомендовали употреблять врачи для профилактики заболеваний крови. Гематоген был отличным средством лечения анемии. Часто в общественных столовых висели плакаты о пользе этого продукта. Дети его обожали, поскольку он был похож на ириску или шоколадный батончик.
6. Сухой кисель
Сухой кисель был вкусным даже в сыром виде. / Фото: reatme.ru
Еще в СССР любимым бюджетным лакомством считался сухой кисель. Его продавали в брикетах, а состоял он из картофельного крахмала, сахара, лимонной кислоты и ягодно-фруктовых экстрактов. За счет содержания большого количества сахара кисель можно было есть прямо в сухом виде, что, собственно, и делали советские дети. Кисель был не дорогим продуктом, из которого получался не только вкусный напиток, но и пироги. Советские хозяйки научились добавлять сухой порошок в тесто, чтобы получить вкусную выпечку.
7. Мороженое «Пломбир»
Мороженое готовили строго по ГОСТу. / Фото: stihi.ru
Советский пломбир — это легенда среди сливочных сладостей. Он состоял только из натуральных продуктов — молока, сливок, яиц, сахара. Благодаря чему имел яркий выраженный сливочный вкус и повышенную жирность. Производили его в разной форме — в виде рожка, стаканчика или на палочке. Несмотря на входящие в состав только натуральные продукты, стоимость мороженого была демократичная. Каждый советский гражданин мог себе позволить его часто покупать. За идеальное качество и низкую цену его ценили и за пределами СССР. Советский пломбир стал образцом качества и вкуса!
8. Конфеты «Холодок»
Конфетки отлично освежали дыхание. / Фото: stihi.ru
Еще одним бюджетным и популярным советским лакомством стали конфеты «Холодок». Это были леденцовые драже с мятным освежающим вкусом. Во время употребления во рту появлялся характерны холод, из-за чего конфетки получили свое название. Драже выпускались в небольшой упаковке, поэтому их удобно было брать с собой.
Сейчас российские кондитерские фабрики тоже продолжают выпускать подобные конфеты, но, как считает взрослое поколение, это новый продукт. Они тоже имеют привкус ментола и отлично освежают, но отличаются от советского драже. Тем не менее, даже современный «Холодок» вызывает у них ностальгию по молодости, когда можно было съесть одну конфетку и не чистить зубы после еды...
