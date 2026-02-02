С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 592 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Данилов
    Почти все эти предметы, были у большинства населения. Они действительно были полезны10 откровенно стр...
  • Алик Гумер
    "Женщина появилась не из ребра Адама: О чем говорится в библейском мифе и почему его объяснили неверн" - Написано чет...Женщина появилась...
  • Амара Карпова
    КРАСОТИЩЕ🥰5 уникальных поро...

Кекс «Ромовая баба» и еще 7 бюджетных лакомств, которые в СССР разбирали за считанные минуты


Ромовая баба и еще 7 бюджетных лакомств из СССР. / Фото: breadandthecity.ru

Ромовая баба и еще 7 бюджетных лакомств из СССР. / Фото: breadandthecity.ru

 

Если в столовой или кафе самой вкусной сладостью считался кекс «Ромовая баба», то вы точно выросли в Советском Союзе. В эти времена лакомствами были такие продукты, на которые сейчас молодежь может даже поморщиться. Так давайте вместе вспомним эти бюджетные сладости, которые разбирали за считанные минуты — у взрослого поколения сейчас они вызывают ностальгию.
..

1. Мармелад «Апельсиновые дольки»


Мармелад был двух вкусов - апельсиновым и лимонным. / Фото: лидервезет.рф

Мармелад был двух вкусов - апельсиновым и лимонным. / Фото: лидервезет.рф

 

Советской кондитерской промышленности удалось соединить качество и вкус в воедино — это мармелад «Апельсиновые дольки». Сейчас это не просто сладость, а символ ностальгии у наших родителей. Ведь в СССР мармелад был одним из самых доступных продуктов, причем, его изготавливали строго по ГОСТу.
Его готовили из агар-агара, фруктового пюре, сахара и патоки. А затем массе придавали фигурную форму в виде цитрусовых долек. В продаже можно было найти апельсиновые и лимонные. Мармелад имел белую прослойку, которая имитировала кожуру фрукта. Лакомство продавалось на развес или в металлических баночках. Мармелад всегда пользовался повышенным спросом!

2. Пирожное «Картошка»


Пирожное формировали в виде картофельного клубня, а затем щедро посыпали какао. / Фото: rbc.ru

Пирожное формировали в виде картофельного клубня, а затем щедро посыпали какао. / Фото: rbc.ru


 

Еще одним лакомством, которое можно было не дорого приобрести, было пирожное «Картошка». Его продавали в каждой столовой и кулинарии. Примечательно, что десерт готовили не из просроченных продуктов, а из хороших обрезков от свежих бисквитов. На производстве тортов их оставалось большое количество. При смешивании их с масляным кремом получалось сытное пирожное, которое обожали взрослые и дети.

3. Кекс с изюмом «Ромовая баба»


Ромовая баба - легендарный советский десерт! / Фото: cheese-cake.ru

Ромовая баба - легендарный советский десерт! / Фото: cheese-cake.ru

 

А вот культовым лакомством СССР можно считать кекс «Ромовая баба». Это кондитерский десерт имел бюджетную стоимость — 18 копеек, а сытости давал на целый день. Производили лакомство на хлебозаводе, поэтому во время похода за хлебом всегда можно было прикупить несколько кексов к чаю. Дети часто съедали верхний слой — сахарную помадку, затем выедали изюм, а после приступали к самому кексу. Ромовая баба стала настоящим символом счастливого детства.

4. Конфеты «Дунькина радость»


Конфеты выпускали двух видов - разноцветные и шоколадные. / Фото: kak2z.ru

Конфеты выпускали двух видов - разноцветные и шоколадные. / Фото: kak2z.ru


 

Само название конфет «Дунькина радость» появилось случайно — его придумал советский народ. Так они ласково называли любимые конфетки, которые считались очень дешевыми, но вкусными. Их особенность заключалась в том, что они были в виде подушечек разных цветов, либо припудренные порошком какао. Шоколадные леденцы считались самыми вкусными — они дарили неподдельную радость детям.

5. Гематоген


А вот гематоген был просто десертом, а настоящим лекарством. / Фото: nauka.tass.ru

А вот гематоген был просто десертом, а настоящим лекарством. / Фото: nauka.tass.ru

 

Еще одним популярным и дешевым лакомством в СССР был гематоген. Этот сладкий батончик можно было купить в любой аптеке в неограниченном количестве. Кроме того, его рекомендовали употреблять врачи для профилактики заболеваний крови. Гематоген был отличным средством лечения анемии. Часто в общественных столовых висели плакаты о пользе этого продукта. Дети его обожали, поскольку он был похож на ириску или шоколадный батончик.

6. Сухой кисель


Сухой кисель был вкусным даже в сыром виде. / Фото: reatme.ru

Сухой кисель был вкусным даже в сыром виде. / Фото: reatme.ru

 

Еще в СССР любимым бюджетным лакомством считался сухой кисель. Его продавали в брикетах, а состоял он из картофельного крахмала, сахара, лимонной кислоты и ягодно-фруктовых экстрактов. За счет содержания большого количества сахара кисель можно было есть прямо в сухом виде, что, собственно, и делали советские дети. Кисель был не дорогим продуктом, из которого получался не только вкусный напиток, но и пироги. Советские хозяйки научились добавлять сухой порошок в тесто, чтобы получить вкусную выпечку.

7. Мороженое «Пломбир»


Мороженое готовили строго по ГОСТу. / Фото: stihi.ru

Мороженое готовили строго по ГОСТу. / Фото: stihi.ru

 

Советский пломбир — это легенда среди сливочных сладостей. Он состоял только из натуральных продуктов — молока, сливок, яиц, сахара. Благодаря чему имел яркий выраженный сливочный вкус и повышенную жирность. Производили его в разной форме — в виде рожка, стаканчика или на палочке. Несмотря на входящие в состав только натуральные продукты, стоимость мороженого была демократичная. Каждый советский гражданин мог себе позволить его часто покупать. За идеальное качество и низкую цену его ценили и за пределами СССР. Советский пломбир стал образцом качества и вкуса!

8. Конфеты «Холодок»


Конфетки отлично освежали дыхание. / Фото: stihi.ru

Конфетки отлично освежали дыхание. / Фото: stihi.ru

 

Еще одним бюджетным и популярным советским лакомством стали конфеты «Холодок». Это были леденцовые драже с мятным освежающим вкусом. Во время употребления во рту появлялся характерны холод, из-за чего конфетки получили свое название. Драже выпускались в небольшой упаковке, поэтому их удобно было брать с собой.

Сейчас российские кондитерские фабрики тоже продолжают выпускать подобные конфеты, но, как считает взрослое поколение, это новый продукт. Они тоже имеют привкус ментола и отлично освежают, но отличаются от советского драже. Тем не менее, даже современный «Холодок» вызывает у них ностальгию по молодости, когда можно было съесть одну конфетку и не чистить зубы после еды...

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
наверх