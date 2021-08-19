7 секретов, как хорошо получаться на снимках, даже если нет природной фотогеничности

1. Займитесь чем-то

Кадр с книгой получится непринужденным и романтичным. / Фото: stil.mirtesen.ru

2. Найдите свой выгодный ракурс

Фото в профиль считают удачным многие актрисы и модели. / Фото: lepser.ru

3. Показывайте эмоции

Сколько фотографий - столько и эмоций. / Фото: saharstudio.wordpress.com

4. Выбирайте удачный фон

Хорошим фоном станет красивое архитектурное сооружение. / Фото: book4girls.ru

5. Измените образ

Радость и смех на фото всегда выглядят обворожительно. / Фото: melissaambrosini.com

6. Правильно выбирайте одежду

Платье в горох - удобный и красивый вариант наряда для фотосессии. / Фото: vplate.ru

7. Выпрямите спину

Всегда следите за осанкой и выпрямляйте спину, когда фотографируетесь. / Фото: womanadvice.ru