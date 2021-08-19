7 секретов, как хорошо получаться на снимках, даже если нет природной фотогеничности

Как часто, смотря на удачные фото подруг в Инстаграмме, мы завидуем им белой завистью, мечтая иметь такую же природную красоту и фотогеничность. Нас интересует вопрос: почему даже на профессиональной фотосессии, в красивом платье, с удачным макияжем и прической мы получаемся на снимках неудачно, а кто-то выглядит, как модель с обложки, сидя на кухне с чашкой кофе? Спешим заверить: все дело не в том, что вы имеете неидеальные черты лица или камера вас «не любит». Просто нужно знать несколько секретов, которые помогут отлично выглядеть в кадре.
1. Займитесь чем-то
Кадр с книгой получится непринужденным и романтичным. / Фото: stil.mirtesen.ru
Помните, что когда вас снимает камера, не нужно стоять на месте с опущенными руками, и не мигая смотреть в объектив. Вы фотографируетесь не на паспорт, так что статичность и отсутствие любых эмоций здесь неуместно. Вам ведь не нужен сухой, зажатый и скучный снимок, правда? Листайте журнал, поправляйте очки или волосы, пейте сок, листайте фото в телефоне. В общем, совершайте какие-то действия, чтобы фото получилось живым и настоящим. Не жалейте памяти на телефоне, неудачные кадры всегда можно удалить. И еще: старайтесь не смотреть прямо в объектив. Лучше поднимите взгляд в небо или отведите в сторону, чтобы фотография получилась естественной.
2. Найдите свой выгодный ракурс
Фото в профиль считают удачным многие актрисы и модели. / Фото: lepser.ru
Угадайте, что делает обычных моделей профессионалами? Они знают свои удачные ракурсы. Очень редко бывает такое, что человек удачно получается и в профиль, и в анфас, имеет одинаково «выигрышную» как левую, так и правую сторону лица. Так что попросите подругу пофотографировать вас с разных ракурсов и потом определите, на каком снимке вы нравитесь себе больше всего. Кстати, ранее популярное правило «выше подбородок» уже не актуально и работает достаточно редко. Напротив, на итоговой фотографии у вас получится очень массивная нижняя челюсть, которая испортит всю картинку.
3. Показывайте эмоции
Сколько фотографий - столько и эмоций. / Фото: saharstudio.wordpress.com
Смейтесь, плачьте, возмущайтесь, флиртуйте, показывайте язык: смотря на это фото через несколько лет, вы должны понимать, какие именно эмоции испытывали в тот момент, что вами двигало, о чем вы думали. На снимках мы хотим передать определенные чувства, ощущения, а не то, что какая-то девушка такого-то числа в красивом платье стояла на улице. Так что не бойтесь быть эмоциональными и забудьте про Strong face.
4. Выбирайте удачный фон
Хорошим фоном станет красивое архитектурное сооружение. / Фото: book4girls.ru
Здесь нужно помнить о грамотном сочетании цветов. Если на вас яркое платье или костюм, выберете нейтральный фон, чтобы уравновесить композицию. И наоборот: надевая одежду пастельных тонов, ищите яркий общий план, который смог бы отлично сработать в кадре. Также старайтесь фотографироваться в максимально безлюдных местах, чтобы мимо проходящие парни и девушки не попадали в объектив камеры.
5. Измените образ
Радость и смех на фото всегда выглядят обворожительно. / Фото: melissaambrosini.com
Вас все знают, как умную, серьезную, уравновешенную девушку и обычно на фото ты получаешься именно такая? Разрушьте стереотипы и позаигрывайте с камерой: улыбнитесь, подмигните, отправьте воздушный поцелуй. Старайтесь быть на снимках максимально разнообразными как в позировании, так и в эмоциях. Помните, что нестандартный кадр всегда привлекает внимание и смотрится более выигрышно, чем классическая статичная поза. Кстати, если вы целенаправленно собираетесь на фотосессию, то поэкспериментируйте с прической и макияжем. Камера обычно «съедает» половину помады и теней, поэтому нужно краситься максимально ярко. Вы удивитесь, как часто мейкап, с которым вы бы никогда не вышли за пределы квартиры, замечательно смотрится на снимках.
6. Правильно выбирайте одежду
Платье в горох - удобный и красивый вариант наряда для фотосессии. / Фото: vplate.ru
Бытует мнение, что чем наряднее одежда на фотосессии, тем лучше. На самом деле, вычурные наряды, наравне со строгими деловыми костюмами, очень сильно старят. Поэтому между вечерним платьем и легким сарафаном в горошек выбирайте второй. Так у вас становится гораздо больше шансов удачно получиться на фотографии. Также старайтесь не выбирать слишком пестрые вещи, перегруженные деталями: полоски, яркие принты, цветочные орнаменты будут «перетягивать одеяло на себя». Еще один момент: плечи и шея по возможности должны быть открытыми, поэтому заранее откажитесь от водолазок и другой одежды под горло. Жакеты, рубашки и пиджаки с пуговицами в два ряда не сослужат хорошую службу: они прибавят вам несколько килограммов и на фото вы будете смотреться гораздо толще, чем в жизни.
Что касается обуви, то действительно беспроигрышным вариантом станут каблуки. Они визуально сделают ноги длиннее, а фигуру стройнее. Также обувь на шпильке идеально сочетается практически с любым образом (только если вы не затеяли фотосессию в спортивном стиле).
7. Выпрямите спину
Всегда следите за осанкой и выпрямляйте спину, когда фотографируетесь. / Фото: womanadvice.ru
Как часто мы слышим фразу: «На этом фото ты была бы такой красивой, если бы выпрямила спину». Да-да, на снимках большинство людей сутулятся и даже не замечают этого. Поэтому, встав перед объективом камеры, разверните плечи, отклонитесь немного назад и подарите фотографу очаровательную улыбку. А если вы хотите на фотографии выглядеть стройнее, то скрестите ноги и встаньте на носочки. Таким образом, вы сможете визуально скинуть несколько килограммов.
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