От наскальных рисунков до политических граффити: 11 картин, которые изменили мир

1. «Пещеры Ласко»

Наскальные рисунки в пещере Ласко. 17 000 лет назад

2. «Исследования плода в утробе матери»

«Исследования плода в утробе матери», примерно 1510, Леонардо да Винчи

3. «Менины»

«Менины». 1656, Диего Веласкес.

4.

"«Смерть

5.«Олимпия»

«Олимпия», 1863, Эдуард Мане.

6. «Черный квадрат»

«Черный квадрат», 1915, Казимир Малевич

7. «Банки с супом Кэмпбелл»

«Банки с супом Кэмпбелл», 1962, Энди Уорхол

8. «Герника»

«Герника», 1937, Пабло Пикассо

9. «Проблема, с которой мы все живем»

«Проблема, с которой мы все живем», 1964, Норман Роквелл

10. «Неужели женщины должны быть голыми, чтобы попасть в Метрополитен-музей»

«Неужели женщины должны быть голыми, чтобы попасть в Метрополитен-музей», 1989, Guerilla Girls.

11. «Господи, помоги мне выжить среди этой смертной любви»

«Господи, помоги мне выжить среди этой смертной любви, 1990, Дмитрий Врубель