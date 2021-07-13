Как Горбачев боролся с алкоголизмом в СССР?

11 марта 1985 года Михаил Горбачев занял пост генсека ЦК КПСС и стал последним главой тогда еще большой и мощной державы. Свою деятельность он начал с глобальной перестройки системы, одним из первых этапов которой стала антиалкогольная кампания.
Цель антиалкогольной кампании
Горбачева Горбачев сразу взял курс на активное ускорение социально-экономического развития государства и принялся за реализацию антиалкогольной программы, которую начали совместно готовить в ЦК еще при Брежневе. Однако сам Леонид Ильич не считал ее приоритетной задачей и не поддерживал.
Нужно признать, что у Горбачева были самые благие намерения. В одном из интервью он рассказал, что ситуация с массовым пьянством к тому моменту достигла критической отметки. Чуть ли не половина взрослого мужского населения перешагнула черту алкоголизма, пристрастились к рюмке и женщины. Пьянство на производстве, большое количество ДТП, брошенные родителями-алкоголиками на произвол судьбы дети – все эти проблемы требовали незамедлительного решения. И тогда Михаил Сергеевич принял решение бороться с ситуацией кардинально, как говорится, рубанул с плеча.
Глобальные планы и их реализация
16 мая 1985 года Президиум под руководством Горбачева издал указ «Об усилении борьбы с пьянством». Глобальная антиалкогольная кампания резко начала набирать обороты.
Основные пути реализации, ощутимые для населения:
● повышение цен на алкоголь в 2 и более раз;
● повсеместное уменьшение количества ликероводочных торговых точек;
● ограничение времени продажи (исключительно с 14.00 до 19.00);
● ужесточение наказания за распитие спиртных напитков в общественных местах (в том числе в городских парках, ж/д поездах).
Кампанию развернули с размахом. Повсеместно велась пропаганда здорового образа жизни, безалкогольных свадеб, юбилеев и других праздничных мероприятий. В продаже появилось безалкогольное шампанское, которым предлагали заменять настоящее. Но и на этом перегибы не закончились, это была лишь безобидная вершина «безалкогольного» айсберга.
Последствия антиалкогольной кампании 1985-1990 гг
Народ не был готов по указу ЦК расстаться с пагубной привычкой и бросить пить. Одновременно с началом безалкогольной кампании Горбачева началось развитие советской эпохи самогоноварения, подпольной торговли спиртом и спекуляции спиртными напитками. Самогоном и водкой из-под полы торговали предприимчивые граждане и таксисты. Из магазинов исчезло основное «сырье» для самогоноварения – сахар, который вскоре начали продавать по талонам, а в ликероводочные отделы выстраивались длинные очереди.
Употребление сомнительного алкогольного суррогата приводило к массовым вспышкам отравлений. Пили технический спирт, одеколон, денатурат и другие опасные вещества, содержащие градусы. Частично «вакуумную нишу» попытались заполнить наркоторговцы – именно тогда начался рост наркомании, ставшей глобальной проблемой.
Но самый большой урон был нанесен виноградникам. По имеющимся данным, было уничтожено около 30% – это на треть больше, чем составили потери во время ВОВ. В Молдавии, в Крыму, на Кубани, на Северном Кавказе были полностью истреблены некоторые уникальные коллекционные сорта винограда, была запрещена селекционная работа. Началась травля талантливых селекционеров, которые посвятили этому всю свою жизнь.
А еще антиалкогольная шоковая терапия нанесла серьезный урон по экономике страны, которая находилась с самого начала перестройки не в лучшем положении.
Положительные результаты или приукрашенные факты?
После старта антиалкогольной кампании на местах радостно рапортовали о росте рождаемости, уменьшении преступности и увеличении продолжительности жизни. Однако на деле выглядело все не совсем так. Именно в те годы начался настоящий разгул криминалитета, так что данные о сокращении преступности правильнее назвать выдачей желаемого за действительное. А рост рождаемости и увеличение продолжительности жизни историки и политологи больше склонны связывать с тем, что людям пообещали красивую жизнь и они поверили лозунгам, воспрянули духом.
Подведем итоги
Антиалкогольная кампания ни в одной стране мира не дала ожидаемых результатов. Бороться с пьянством нужно не запретами, а повышением уровня жизни.
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