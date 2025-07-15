Странности планировки советских хрущевок

Пятиэтажные дома с квартирами типовой планировки, построенные в эпоху социализма, были призваны решить жилищную проблему граждан СССР. В какой-то мере они справились с задачей. Но планировка таких квартир содержит загадочные элементы, которые не совсем понятны современным обитателям. Мы постарались выяснить для чего нужны странные окна в ванной комнате, ниши в стенах кухни и другие «странности» хрущевок.
Окно из ванной комнаты в кухню
В некоторых квартирах старой постройки можно обнаружить странное окно в ванной комнате. Его назначение сложно объяснить. Многие жильцы за ненадобностью закладывали проем плиткой или прикрывали красивой шторкой. Однако советские строители внедряли дополнительный элемент не просто так. Существует несколько версий предназначения этого странного окошка. По некоторым предположениям, существования окна между кухней и ванной комнатой объясняется взрывоопасностью водонагревательных газовых колонок. В случае непредвиденной ситуации хлипкое окошко брало на себя основной удар взрывной волны, тем самым оберегая от разрушения несущие стены. Версия не выдерживает критики, поскольку стена в ванную обычно строилась не толще половины кирпича. Что никак не гарантировало ее устойчивость в случае взрыва газа. По другой версии прозрачное окно компенсировало скромную квадратуру кухни и ванной комнаты. Современные дизайнеры часто прибегают к таком приему, визуально расширяя тесные помещения с помощью прозрачных перегородок. Не стоит забывать, что «хрущевки» строились для решения жилищной проблемы, а не комфортного проживания. Потому, эта версию можно не принимать в расчет.электричество. Вечером же яркая лампа на кухне справлялась с освещением двух маленьких помещений. Конечно, при таком освещении никто не брился. Но для других задач света хватало. «Медицинская» версия кажется наиболее реальной. Как известно, в послевоенные годы остро стоял вопрос борьбы и профилактики туберкулеза. А палочка Коха не жизнеспособна при солнечном освещении. Теплое и сырое помещение создавало оптимальные условия для ее распространения. Поэтому люди старались впустить в жилище как можно больше солнечного света. Неизвестно, насколько действенным было небольшое окошко при слабой вентиляции. Вскоре врачи определили более действенные методы профилактики.
Почему входные двери квартир открываются внутрь?
Самая распространенная версия гласит, что открывающаяся внутрь квартиры дверь облегчает работу спецслужб. Что не соответствует действительности. Да, дверь такой конструкции легче выбить. Но на деле советским спецслужбам не приходилось часто выламывать чужие двери. Типовые дома советского образца строились в строгом соответствии нормативам. Их нарушение никогда не допускалось. Особенно требовательным были инспекторы пожарной безопасности. Именно по их требованию входная дверь открывалась внутрь квартиры. В случае возгорания пожарные тратили меньше времени и усилий на проникновение в квартиру. К тому же этажные площадки «хрущевок» были крохотными. Открытая наружу дверь блокировала проход, мешала эвакуации жильцов. Со временем площадки стали более просторными. Ограничения относительно конструкции двери стали неактуальны. Однако в старых домах еще встречаются квартиры с входной дверью, которая открывается внутрь.
Зачем лестницам окрашенные края?
Довольно странно подниматься по лестнице с частично окрашенными ступеньками. Странный дизайн наталкивает на размышления. Непонятно, то ли краску экономили, то ли дизайн такой… Здесь также существует несколько версий. Первая из них объясняется «криворукостью» маляров. Во время окраски стен внутренний край ступенек покрывался многочисленными кляксами. Покраска лестницы скрывала брак. При этом красить всю лестницу было неэффективно. Потому окрашивали только края. По другой версии своеобразный дизайн ассоциировался со старинным обычаем покрывать ступеньки ковровой дорожкой. Симметричное окрашивание краев имитировало дорожку, придавая лестнице эстетичный вид. Согласитесь, окрашенная лестница смотрится намного приятнее унылого бетона. Некоторые жильцы считают, что такой дизайн облегчает работу уборщиц. Якобы на краске лучше видны пыль и мусор. Наиболее вероятна другая версия. В советское время подъезды плохо освещались. Ступеньки монотонного серого цвета сливались в сплошное пятно. Пожилые жильцы и люди с плохим зрением рисковали оступиться и получить серьезную травму. Окрашенные края подчеркивали рельеф лестничных пролетов, предупреждая об окончании или начале ступенек.
Для чего нужны ниши под кухонным окном?
Иногда в старых квартирах встречаются встроенные ниши непонятного назначения. В период массового строительства «хрущевок» далеко не каждая советская семья имела холодильник. К тому же многие квартиры были коммунальными. Возникал вопрос хранения продуктов питания. Изобретательные жильцы вывешивали свертки в авоськах за окно. Архитекторы решили облегчить задачу и спланировали некое подобие холодильника. Ниша встраивалась в наружную стену кухни. За счет чего стена в этом месте становилась тоньше. Учитывая суровые и долгие зимы, необычное решение здорово выручало.
Почему в советских квартирах стелили паркет?
Довольно странно видеть паркетные полы в «хрущевке». Проходные и смежные комнаты, невысокие потолки, скромная квадратура абсолютно не гармонировали с паркетом. Откуда такая щедрость? Ведь все знают, что паркетный пол стоит намного дороже. Это объясняется несоответствием потребностей строительной отрасли и производственных мощностей. «Хрущевки» строили массово, дома сдавали в сжатые сроки. Промышленность не была готова к огромным заказам пиломатериалов. Заводы не успели ввести в эксплуатацию линии производства дешевых строительных материалов. Основная нагрузка легла на паркетные фабрики. Правда, паркет выпускали из более дешевого сырья.
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