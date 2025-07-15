Странности планировки советских хрущевок

Пятиэтажные дома с квартирами типовой планировки, построенные в эпоху социализма, были призваны решить жилищную проблему граждан СССР. В какой-то мере они справились с задачей. Но планировка таких квартир содержит загадочные элементы, которые не совсем понятны современным обитателям. Мы постарались выяснить для чего нужны странные окна в ванной комнате, ниши в стенах кухни и другие «странности» хрущевок.

Окно из ванной комнаты в кухню

Почему входные двери квартир открываются внутрь?

Зачем лестницам окрашенные края?

Для чего нужны ниши под кухонным окном?

Почему в советских квартирах стелили паркет?