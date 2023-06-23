Не нужно выбрасывать мамины клеши: 5 вещей из прошлого, которые снова стали модными

Корсеты, пиджаки с подплечниками, короткие юбки – думаете, эти вещи можно было встретить только в гардеробе наших мам и бабушек? А вот и нет. Дизайнеры регулярно черпают вдохновение из силуэтов прошлого, адаптируя их под нынешние модные тенденции. Поэтому не торопитесь выбрасывать из шкафа клеши и другуюодежду с историей. Novate.ru рассказывает, какие старые предметы гардероба достойны вашего внимания в этом году.
1. Брюки-клеш
В 70-х были очень популярны джинсы клеш, а сейчас более актуальны брюки такого фасона
Мало кто знает, но название брюк произошло от слова cloch, что в переводе с французского означает «колокол». А вот фасон появился благодаря…флоту! Точнее его форме, у которой дизайнеры одолжили штанины, расширяющиеся внизу. Пик популярности клешей пришелся на 1970-е года – в то время молодые люди отправлялись в таких брюках на вечеринки и дискотеки, дополняя свой образ разноцветными блузами, сапогами на внушительной платформе, огромными очками и кудрявыми волосами. В модных клешах засветился даже знаменитый американский актер Джон Траволта.
В 2021 году брюки вновь стали популярными и актуальными. И если юбки дизайнеры решили укоротить до неприличия, то клеши, наоборот, стали максимально длинными. Если хотите быть модным в сезоне, который не терпит полумер, выбирайте модели, достающие до пола. Возможно, это не очень практично, зато невероятно красиво и элегантно. Такой силуэт позволяет визуально сделать ноги практически бесконечными, что особенно актуально для невысоких красоток. Если не боитесь испачкать брюки, обратите внимание на белоснежный вариант Proenza Schouler, для женственного элегантного гардероба подойдет песочная модель Victoria Beckham, а девушкам, которые привыкли быть в центре внимания, стоит остановиться на ультраярких розовых клешах от Balmain.
На заметку: Сочетать брюки клеш можно с чем-угодно. Особенно эффектные образы получаются с укороченными топами, водолазками, жакетами с объемными плечами. Верх лучше всего заправлять вовнутрь брюк, чтобы не искажать пропорции силуэта.
2. Объемные плечи
Пиджаки и пальто с объемными плечами смотрятся очень элегантно
Просматривая семейный альбом, вы наверняка обращали внимание на фотографии мамы в молодости, где она запечатлена в тех самых джинсах-мом и пиджаке с объемными плечами. Ну что ж, самое время узнать, куда мама дела этот пиджак. Акцент на линии плеч стал главным фаворитом среди брендов на Неделях моды, о чем ярко свидетельствуют последние коллекции. Причем, объемные плечи присутствуют не только на жакетах, но и на многих других предметах гардероба. Самым романтичным воплощением этого тренда стали блузы. Модель с рукавами-шарами показали Philosophy di Lorenzo Serafini, белоснежная блуза в паре с зауженными черными брюками с высокой посадкой появилась в Elie Saab, а элегантным и в меру сексуальным экземпляр в дуэте с палаццо гордится Proenza Schouler.
Модным жакетам 2021 года свойственны угловатые и заостренные формы, которые лучше всего воплотили в своих коллекциях Carolina Herrera, Balmain, Rick Owens и Richard Malone. А платья получили не только объемные плечи и кукольные силуэты, то также огромные воротники, плавно перетекающие в рукава. Для вдохновения можете насладиться нарядами от Lanvin и Christian Siriano.
3. Бельевой стиль
В 90-х годах в платье-комбинации часто появлялась Кейт Мосс
Когда Givenchy и Olenich создавали свои весенне-осенние коллекции, они вдохновлялись нарядами эпохи 90-х. Вот так в линейках появились топы с завязками, косухи и…платья-комбинации. Романтичные, элегантные и немного провокационные – такими предстали перед нами наряды в бельевом стиле. Если вы готовы к такому дополнению своего гардероба, пересмотрите «Друзей» или «Секс в большом городе». Стиль главных героинь поможет понять, что именно следует отыскать в мамином шкафу. Кто бы мог подумать, что цикличность моды заставит нас вновь копировать стиль Кэрри Брэдшоу и Рэйчел Грин!
4. Мини-юбка
Короткие юбки всегда на пике популярности
До второй половины ХХ века девушки ходили исключительно в юбках и платьях длины миди или макси. Открывать колени было недопустимо, если, конечно, женщины не хотели выставить себя в неприличном свете. Но, как говорится, все течет, все меняется. Не стала исключением и мода того времени. В 1964 году Андре Куррёж впервые представил на суд публики мини-платье. Это событие стало началом новой эпохи – в последующие несколько лет все больше девушек вдохновлялись короткими юбками и добавляли их в свой гардероб.
Последние несколько сезонов вещи длины мини находились в тени, ведь на пике славы были платья и юбки макси. Но 2021 год кардинально изменил отношение к ним. Дизайнеры стали более смелыми, дерзкими – иначе как объяснить тот факт, что в их коллекциях появились экстрамини, которые больше напоминают широкий пояс, чем юбку? Миуччи Прада предлагает сочетать такую вещь с кроссовками и свободными футболками, понижая градус сексуальности, а Давид Кома активно составляет образы со свитшотами. Philosophy di Lorenzo Serafini пошли еще дальше и дополнили короткую юбку рубашкой в стиле оверсайз и резиновыми сапогами.
5. Шорты-бермуды
Шорты-бермуды ассоциируются с расслабленностью и пляжным отдыхом
Этот предмет гардероба стал популярным в далеких 1920-х и 1930-х годах прошлого века. Шорты свободного фасона до колена или чуть ниже соответствовали образу жизни элитной части общества – многие хотели выглядеть так, будто отдыхали на островах.
Шорты-бермуды вернулись на подиумы в прошлом году на смену изрядно поднадоевшим велосипедкам. Причем дизайнеры предлагают носить их круглый год, дополняя плотными колготками или высокими сапогами в холодные сезоны.
В коллекциях дизайнеров можно найти разнообразные модели: со стрелками, с отворотами, главное – чтобы вам было в них комфортно. Шорты можно надевать в паре с рубашкой и жакетом для похода в офис, или с шелковым топом, чтобы отправиться на вечеринку.
Как правильно носить тренды из прошлого?
Миксуйте тренды разных годов между собой
• Гармонично сочетайте в одном образе одежду из разных десятилетий. Каждый тренд имеет свойство трансформироваться под новую эпоху, поэтому нет смысла воссоздавать стилистику определенного времени. Дополняйте платья-комбинации мужскими пиджаками, надевайте джинсы-клеш с топами из 1990-х, сочетайте мини-юбки с блузами с объемными плечами.
• Не бойтесь переделывать вещи под себя. Если вам кажется, что мамина рубашка выглядит немного устарело, подумайте, как ей можно придать современную нотку. Например, заменить пуговицы, укоротить рукава или сделать небольшую вышивку на кармане. Кройка и шитье – это не ваше? Тогда воспользуйтесь услугами ателье. Они стоят не так много, зато вещь точно будет носиться, а не висеть в шкафу еще 30 лет.
• Носите одежду, в которой вам комфортно. Да, брюки с заниженной талией вновь в моде, но это совсем не означает, что вы обязательно должны добавить их в свой гардероб. Далеко не все девушки могут похвастаться осиной талией, некоторым нужно скрывать бока при помощи правильных фасонов одежды. Поэтому ищите вещи наиболее удобного кроя, которые также в моде, и добавляйте их в свой гардероб. Так вы создадите актуальный look, но при этом не будете ощущать дискомфорт.
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