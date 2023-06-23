Не нужно выбрасывать мамины клеши: 5 вещей из прошлого, которые снова стали модными

1. Брюки-клеш

В 70-х были очень популярны джинсы клеш, а сейчас более актуальны брюки такого фасона





2. Объемные плечи



Пиджаки и пальто с объемными плечами смотрятся очень элегантно

3. Бельевой стиль

В 90-х годах в платье-комбинации часто появлялась Кейт Мосс

4. Мини-юбка

Короткие юбки всегда на пике популярности

5. Шорты-бермуды

Шорты-бермуды ассоциируются с расслабленностью и пляжным отдыхом

Как правильно носить тренды из прошлого?

Миксуйте тренды разных годов между собой