Груз 200: почему тела погибших перевозят именно в цинковых гробах

Почему самый печальный груз сделан из цинка.
Двухсотый номер самый печальный груз Советской армии получил в годы Афганской войны. Тогда тела погибших солдат перевозили на родину в специальных оцинкованных гробах. Данная практика так прочно засела в сознании и речи людей, что «груз 200» стал нарицательным названием для всех погибших на войне. Хорошим вопросом будет: зачем вообще оцинковывать гробы?
1. Так было всегда
На самом деле оцинкованные гробы использовали и до Афгана.
На самом деле тела погибших вдали от Родины военных уже достаточно давно перевозили в специально обработанных цинком гробах. Однако, до конфликта в Афганистане большинство советских граждан даже не догадывалось о том, как происходит транспортировка тел. Цифра «200» в данном случае обозначает среднюю массу одного такого гроба. Взрослый мужчина весит 80-100 кг, да и сам гроб был достаточно увесистым. Стоит также отметить, что на самом деле цинковые гробы используются и для перевозки погибших заграницей гражданских, а не только военных (что вполне ожидаемо).
2. Откуда правило
Так делают во всех странах.
Цинковые гробы использовали не только в СССР. Таким образом, тела погибших или умерших вдали от дома перевозят и сегодня во всех цивилизованных странах. Такой гроб запаивают металлом и помещают в еще один ящик, уже деревянный, чуть большего размера. В промежутках между контейнерами засыпаются опилки. После прибытия на место доставки усопший может быть похоронен прямо в цинковом гробу. Последнее касается по большей части сильно изувеченных тел, например, попавших в автокатастрофу или подверженных воздействию взрыва. Перевозят гробы самолетами или поездами. Novate.ru остается добавить, что к каждому печальному грузу должно прилагаться свидетельство о смерти, а также документы о невложении, подтверждающие, что в запаянном контейнере нет запрещенных предметов.
3. Почему цинк
На самом деле все из-за качеств цинка.
На самом деле цинк был выбран по весьма простому набору причин. Во-первых, данный материал препятствует распространению неприятного запаха, который неизбежно появляется при транспортировке тела погибшего. Во-вторых, в герметичном цинковом контейнере процессы разложения плоти происходят намного медленнее. Не стоит забывать и о том, что цинк не подвержен коррозии. Кроме того, данный материал при всех своих полезных качествах еще и достаточно дешев.
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