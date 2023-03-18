Самые красивые города на воде

Лодочное экскурсионное агентство Chicago Line Cruises назвало 25 лучших городов, которые располагаются на воде. При составлении рейтинга учитывались данные опроса о качестве жизни, проведенного Mercer, а также информация Euromonitor о прибытии международных туристов.Не остались без внимания экспертов и цены на услуги в местных заведениях. В итоге был составлен рейтинг, включающий города по всему миру. Несмотря на разные местоположения, все эти города объединяет завораживающая красота местных пейзажей.









Гонконг







Эдинбург.







Новый Орлеан







Венеция







Бангкок







Гонолулу







Майами







Стамбул







Перт







Осло







Дубаи







Лиссабон







Лос-Анджелес







Хельсинки







Дублин







Нью-Йорк







Токио







Сан-Франциско







Сидней







Чикаго







Сингапур







Копенгаген







Ванкувер







Барселона







Окленд



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