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Самые красивые города на воде

Лодочное экскурсионное агентство Chicago Line Cruises назвало 25 лучших городов, которые располагаются на воде. При составлении рейтинга учитывались данные опроса о качестве жизни, проведенного Mercer, а также информация Euromonitor о прибытии международных туристов.Не остались без внимания экспертов и цены на услуги в местных заведениях. В итоге был составлен рейтинг, включающий города по всему миру. Несмотря на разные местоположения, все эти города объединяет завораживающая красота местных пейзажей.

Самые красивые города на воде


Гонконг

Самые красивые города на воде

Эдинбург.

Самые красивые города на воде

Новый Орлеан

Самые красивые города на воде

Венеция

Самые красивые города на воде

Бангкок

Самые красивые города на воде

Гонолулу

Самые красивые города на воде

Майами

Самые красивые города на воде

Стамбул

Самые красивые города на воде

Перт

Самые красивые города на воде

Осло

Самые красивые города на воде

Дубаи

Самые красивые города на воде

Лиссабон

Самые красивые города на воде

Лос-Анджелес

Самые красивые города на воде

Хельсинки

Самые красивые города на воде

Дублин

Самые красивые города на воде

Нью-Йорк

Самые красивые города на воде

Токио

Самые красивые города на воде

Сан-Франциско

Самые красивые города на воде

Сидней

Самые красивые города на воде

Чикаго

Самые красивые города на воде

Сингапур

Самые красивые города на воде

Копенгаген

Самые красивые города на воде

Ванкувер

Самые красивые города на воде

Барселона

Самые красивые города на воде

Окленд

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