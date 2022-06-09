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Факты о психологии, которые способствуют совершенствованию

Факты о психологии, которые способствуют совершенствованию

У человека глубокий ум, и каждого из нас порой посещают темные мысли. Есть вещи, которые мы делаем неосознанно, и есть вещи, которые мы не делаем, хотя стоило бы.

В жизни есть множество мелочей, которые делают нас счастливыми, нам всего лишь нужно это понять, и тогда мы будем еще больше совершенствоваться. Вот несколько интересных психологических фактов, благодаря которым вам захочется стать лучше:

1. Чтобы понять нравитесь вы окружающим или нет, можете пошутить. По реакции на вашу шутку (даже если она не очень смешная), вы сможете больше узнать о конкретном человеке.

Факты о психологии, которые способствуют совершенствованию

2. Когда вы слушаете музыку, будучи в хорошем настроении, вы концентрируетесь на мелодии песни, а когда вам грустно, то вы больше обращаете внимания на слова в песне.

Факты о психологии, которые способствуют совершенствованию

3. По данным психологического исследования, если вы не можете перестать думать о ком-то, то этот человек, тоже будет думать о вас.

Факты о психологии, которые способствуют совершенствованию

4. Почему старые песни лучше новых? Потому что вы просто забыли плохие старые песни, оставив в воспоминании в основном только хорошие песни.

Факты о психологии, которые способствуют совершенствованию

5. В 80% случаев одни люди унижают других людей просто потому, что у них нет уверенности в себе, и, унижая других, они пытаются это компенсировать.

Факты о психологии, которые способствуют совершенствованию

6. Если вы не получили ответ на свой вопрос, просто подождите.
А еще можете посмотреть человеку в глаза и сказать что-то вроде «ну так…?». Собеседник почувствует необходимость ответить.

Факты о психологии, которые способствуют совершенствованию

7. Если дружба длится более 7 лет, то, скорее всего, это дружба на всю жизнь.

Факты о психологии, которые способствуют совершенствованию

8. Большинство людей думают, что другие люди более восприимчивы, чем они сами. Этот феномен называется «Эффект третьего лица».

Например, человек считает, что реклама способна влиять на других людей, но отрицают ее влияние на них самих.

Факты о психологии, которые способствуют совершенствованию

9. Несмотря на то, что люди живут в разных частях света, разговаривают на разных языках и имеют разные традиции, все мы имеем одинаковые выражения лица и мимику, когда дело касается 6 эмоций: радость, злость, грусть, страх, удивление и отвращение.

Факты о психологии, которые способствуют совершенствованию

10. Самый эффективный способ выиграть спор – задавать правильные вопросы. Таким образом, можно легче заметить логические ошибки в мыслях другого человека.

Факты о психологии, которые способствуют совершенствованию

11. Один из фактов, которые не стоит забывать – это то, что человек, с которым вы проводите больше всего времени – это вы сами. Поэтому стоит постараться сделать себя как можно интереснее.

Факты о психологии, которые способствуют совершенствованию

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