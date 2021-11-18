Как сделать лизуна — 7 рецептов

Игра с лизуном – это развлечение, которое по душе многим детям. Сделать его в домашних условиях не сложно, к тому же, материалов понадобится совсем немного. Нужно только знать рецепт слайма. Все способы, как сделать лизуна, далее.

Как сделать лизуна из тетрабората натрия (Боры) и клея

Из тетрабората натрия получается интересный лизун, который по консистенции похож на оригинал, продающийся в магазинах детских товаров.

Материалы

Для изготовления такого лизуна приготовьте:

бору – 0, 5 ч. ложки;

клей прозрачный канцелярский – 30 г;

пищевые красители желтого и зеленого цвета;

воду.

Шаг 1. Возьмите две любые емкости. Смесь для приготовления лизуна необходимо будет готовить двумя частями. В первую емкость вылейте чашку теплой воды и половину чайной ложки боры. Перемешайте этот раствор тщательно, до полного растворения порошка.

Шаг 2. Во второй емкости смешайте половину чашки воды, клей, 5 капель желтого и 2 капли зеленого красителя. Тщательно перемешайте все компоненты до единой консистенции.

Шаг 3. Раствор с борой аккуратно влейте во вторую емкость. Вы увидите, как на глазах смесь начнет превращаться в тягучую массу. Ею можно уже играть. Это и есть лизун. Следите, чтобы ребенок не брал такой лизун в рот.

Лизун обязательно храните в закрытом контейнере.

Как сделать лизуна из клея и крахмала

Материалы

Для изготовления лизуна понадобятся:

жидкий крахмал;

клей ПВА;

небольшой плотный пакет;

пищевой краситель.

Краситель нужно брать пищевой. Если с лизуном будет играть маленький ребенок, пищевым предпочтите натуральные красители. Если у вас нет красителей, можете добавить в смесь гуашь.

Обратите внимание и на клей ПВА, чтобы лизун получился, необходим клей, изготовленный недавно. Клей должен быть белый.

Шаг 1. В пакет влейте 70 мл жидкого крахмала. Он отличается от пищевого и используется при стирке белья. За неимением такового можете взять и обычный, но его предварительно необходимо развести с водой в соотношении 1:2.

Шаг 2. Добавьте в пакет несколько капель красителя. Много красителя добавлять не нужно, иначе лизун будет красить руки во время игры.

Шаг 3. Следом влейте в пакет 25 мл клея ПВА, предварительно хорошо встряхнув флакон.

Шаг 4. Плотно закройте пакет или завяжите его. Тщательно перемешайте содержимое. Делать это необходимо до тех пор, пока основная масса не превратится в сгусток. Помимо него в пакете будет немного жидкости.

Шаг 5. Жидкость необходимо слить. Сам сгусток – это и есть лизун. Промокните его салфеткой, убирая с поверхности лишнюю влагу. Теперь им можно играть.

Если ваш лизун липнет к рукам, переделайте его, добавив меньше клея или увеличив содержание крахмала. Если лизун, напротив, слишком твердый или рассыпается, значит, вы добавили крахмала больше, чем нужно.

Лизун, приготовленный таким способом, будет пригоден к играм в течение недели. Хранить его необходимо в закрытой посуде или баночке, чтобы на него не попадала пыль.

Не забудьте, после игры помыть ребенку руки и не допускайте, чтобы он пробовал лизун на вкус.

Как сделать лизуна из соды

Лизун из соды за счет содержания в составе жидкости для мытья посуды, рекомендуется давать детям под присмотром взрослых. После игры с таким лизуном, руки обязательно нужно вымыть.

Материалы

Жидкость для мытья посуды;

сода;

вода;

красители по желанию.



Шаг 1. В емкость вылейте жидкость для мытья посуды. Конкретной дозировки нет, постепенно смешивая и остальные компоненты, вы можете просто вливать жидкость для посуды или воду, чтобы разжижить слизь.

Шаг 2. Всыпьте в емкость соду, тщательно все перемешайте. Ваша смесь должна выглядеть примерно как на фото. Для лизуна такая смесь густовата, а потому ее немного разбавьте водой и вновь тщательно все перемешайте.

Итоговый цвет лизуна будет таким как на фото. Вы можете его немного изменить, добавив несколько капель красителя.

Лизун из соды готов.

Как сделать лизуна из шампуня

Это очень простой способ сделать лизуна, он получается нужной консистенции, но хранить его в перерывах между играми необходимо в холодильнике. Этот лизун, как и многие другие ни в коем случае нельзя брать в рот, а руки после игр с ним нужно тщательно вымыть.

Материалы

Для изготовления лизуна приготовьте:

шампунь;

жидкость для мытья посуды или гель для душа.

Шаг 1. Возьмите емкость и смешайте в ней шампунь и жидкость для посуды или гель для душа в равных пропорциях. Обратите внимание, гель и жидкость не должны содержать в себе никаких гранул, а если вы хотите, чтобы лизун оставался прозрачным, такого же качества должны быть и компоненты.

Шаг 2. Тщательно перемешайте компоненты и отправьте их в емкости в холодильник. Уже на следующий день вы можете использовать лизун для игр. В дальнейшем храните его в холодильнике в закрытом контейнере. Когда к лизуну пристанет много мусора, можете его выкидывать, он начнет терять свои свойства.

Максимальный срок хранения такого лизуна – 1 месяц.

Лизун из стирального порошка

Для изготовления этого лизуна понадобится не обычный сухой стиральный порошок, а жидкий его аналог. Использовать нужно именно порошок, так как жидкое мыло, гель и прочее, имеют совершенно другую консистенцию и в компоновке с элементами данного рецепта сделать из них лизун не получится.

Материалы

Итак, перед началом работ приготовьте:

жидкий стиральный порошок;

клей ПВА;

пищевой краситель;

тонкие резиновые перчатки;

контейнер.



Шаг 1. В пустую емкость влейте клей четверть стакана клея ПВА. Можете взять его больше или меньше, все зависит от желаемых размеров лизуна.

Шаг 2. В клей добавьте несколько капель пищевого красителя, тщательно перемешайте этот раствор до однородного оттенка.

Шаг 3. Влейте в раствор 2 столовые ложки жидкого порошка. Тщательно перемешайте весь раствор. Постепенно он станет липким, и по консистенции будет напоминать шпатлевку. Если у вас раствор получился излишне густой, по каплям добавляйте в него жидкий порошок, разбавляя раствор.

Шаг 4. Наденьте перчатки, достаньте смесь из емкости и тщательно, словно тесто, начните замешивать заготовку. Из этого раствора должны выйти лишние капли порошка, если таковые будут, сам он по консистенции станет напоминать мягкую резинку.

Хранить лизун необходимо в закрытом контейнере. Если он начнет терять свои свойства, отправьте его на несколько часов в холодильник.

Как сделать лизуна из муки

Относительно безопасный для детей лизун делается из муки. Таким могут играть даже маленькие дети, особенно, если вместо пищевых красителей использовать натуральные. С натуральными красителями цвет лизуна будет не таким интенсивным.

Материалы

Для изготовления лизуна приготовьте:

муку;

горячую воду;

холодную воду;

красители;

фартук.



Шаг 1. В емкость высыпьте два стакана муки. Пропустите ее через сито, чтобы масса была однородной и легче готовилась.

Шаг 2. В миску с мукой влейте четверть чашки холодной воды.

Шаг 3. Следом влейте четверть чашки горячей воды, но не кипятка.

Шаг 4. Тщательно перемешайте всю смесь. Обязательно проследите, чтобы консистенция была однородной, без комочков. Это очень важно.

Шаг 5. Добавьте несколько капель пищевого или натурального красителя. Если краситель пищевой, добавьте пару капель. Еще раз тщательно перемешайте всю смесь. Она должна быть липкой.

Шаг 6. Отправьте емкость с лизуном в холодильник на несколько часов. После остывания смеси, его можно будет использовать по назначению.

Как сделать магнитного лизуна

Оригинальный магнитный лизун, который может светиться в темноте, также можно изготовить в домашних условиях.

Материалы

Бора;

вода;

клей;

оксид железа;

неодимовые магниты.



Шаг 1. В емкости смешайте один стакан воды и половину чайной ложки боры. Тщательно все перемешайте, чтобы бора полностью растворилась в воде. Эта смесь понадобится для активации второй половины состава.

Шаг 2. Во второй емкости смешайте половину стакана воды и 30 граммов клея. Тщательно их перемешайте и добавьте краску. Здесь может добавить фосфорную краску, если хотите, чтобы лизун светился в темноте.

Шаг 3. Раствор боры аккуратно влейте в клеевую смесь. Добавлять раствор нужно постепенно, постоянно помешивая смесь из клея. Как только смесь начнет затвердевать и достигнет нужной консистенции, перестаньте добавлять раствор боры. Остатки его можете вылить.

Шаг 4. Возьмите уже готовый лизун и разровняйте его на плоской поверхности. На середину лизуна насыпьте немного оксида железа. Лизун тщательно вымешайте, пока он не приобретет однородный серый цвет.

Магнитный лизун готов. При взаимодействии с магнитом лизун будет тянуться за ним.

Если лизун не получается

Часто бывает, что лизун не получается. Это зависит от качества исходного материала, а потому не все пропорции указанные в данных рецептах могут быть правильными. В таком случае, вам нужно экспериментировать с консистенцией.

Правильный лизун должен единой массой доставаться из емкости. Местами он может быть неоднородный, но спустя две минуты активного замешивания, он становится тягучим, в меру липким и однородным.

Если лизун слишком липнет – это будет заметно по нитям, тянущимся за ложкой. При касании пальцев смесь слишком прилипает к пальцам и легко не отстает. В таком случае, вам нужно смесь немного разжижить, например, добавив жидкий крахмал или просто воду. Здесь все зависит от выбранного вами рецепта.

Если же лизун тянется, но при этом не липнет к рукам, а соскальзывает с них, значит жидкости много. В таком случае излишки раствора порошка, крахмала или воду нужно слить, возможно, добавить немного клея, раствора боры, муки или другого связывающего материала. И вновь хорошо вымешать смесь.