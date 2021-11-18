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Как сделать лизуна — 7 рецептов

Как сделать лизуна — 7 рецептов

Игра с лизуном – это развлечение, которое по душе многим детям. Сделать его в домашних условиях не сложно, к тому же, материалов понадобится совсем немного. Нужно только знать рецепт слайма. Все способы, как сделать лизуна, далее.

Как сделать лизуна из тетрабората натрия (Боры) и клея

Как сделать лизуна - 7 рецептов

Из тетрабората натрия получается интересный лизун, который по консистенции похож на оригинал, продающийся в магазинах детских товаров.

Материалы

Для изготовления такого лизуна приготовьте:

  • бору – 0, 5 ч. ложки;
  • клей прозрачный канцелярский – 30 г;
  • пищевые красители желтого и зеленого цвета;
  • воду.

Как сделать лизуна - 7 рецептов

Шаг 1. Возьмите две любые емкости. Смесь для приготовления лизуна необходимо будет готовить двумя частями. В первую емкость вылейте чашку теплой воды и половину чайной ложки боры. Перемешайте этот раствор тщательно, до полного растворения порошка.

Как сделать лизуна - 7 рецептов

Шаг 2. Во второй емкости смешайте половину чашки воды, клей, 5 капель желтого и 2 капли зеленого красителя. Тщательно перемешайте все компоненты до единой консистенции.

Как сделать лизуна - 7 рецептов

Шаг 3. Раствор с борой аккуратно влейте во вторую емкость. Вы увидите, как на глазах смесь начнет превращаться в тягучую массу. Ею можно уже играть. Это и есть лизун. Следите, чтобы ребенок не брал такой лизун в рот.

Как сделать лизуна - 7 рецептов

Лизун обязательно храните в закрытом контейнере.

Как сделать лизуна из клея и крахмала

Как сделать лизуна - 7 рецептов

Материалы

Для изготовления лизуна понадобятся:

  • жидкий крахмал;
  • клей ПВА;
  • небольшой плотный пакет;
  • пищевой краситель.
Как сделать лизуна - 7 рецептов

Краситель нужно брать пищевой. Если с лизуном будет играть маленький ребенок, пищевым предпочтите натуральные красители. Если у вас нет красителей, можете добавить в смесь гуашь.

Обратите внимание и на клей ПВА, чтобы лизун получился, необходим клей, изготовленный недавно. Клей должен быть белый.

Шаг 1. В пакет влейте 70 мл жидкого крахмала. Он отличается от пищевого и используется при стирке белья. За неимением такового можете взять и обычный, но его предварительно необходимо развести с водой в соотношении 1:2.

Шаг 2. Добавьте в пакет несколько капель красителя. Много красителя добавлять не нужно, иначе лизун будет красить руки во время игры.

Как сделать лизуна - 7 рецептов

Шаг 3. Следом влейте в пакет 25 мл клея ПВА, предварительно хорошо встряхнув флакон.

Как сделать лизуна - 7 рецептов

Шаг 4. Плотно закройте пакет или завяжите его. Тщательно перемешайте содержимое. Делать это необходимо до тех пор, пока основная масса не превратится в сгусток. Помимо него в пакете будет немного жидкости.

Как сделать лизуна - 7 рецептов

Шаг 5. Жидкость необходимо слить. Сам сгусток – это и есть лизун. Промокните его салфеткой, убирая с поверхности лишнюю влагу. Теперь им можно играть.

Если ваш лизун липнет к рукам, переделайте его, добавив меньше клея или увеличив содержание крахмала. Если лизун, напротив, слишком твердый или рассыпается, значит, вы добавили крахмала больше, чем нужно.

Лизун, приготовленный таким способом, будет пригоден к играм в течение недели. Хранить его необходимо в закрытой посуде или баночке, чтобы на него не попадала пыль.

Не забудьте, после игры помыть ребенку руки и не допускайте, чтобы он пробовал лизун на вкус.

Как сделать лизуна из соды

Как сделать лизуна - 7 рецептов

Лизун из соды за счет содержания в составе жидкости для мытья посуды, рекомендуется давать детям под присмотром взрослых. После игры с таким лизуном, руки обязательно нужно вымыть.

Материалы

  • Жидкость для мытья посуды;
  • сода;
  • вода;
  • красители по желанию.


Шаг 1. В емкость вылейте жидкость для мытья посуды. Конкретной дозировки нет, постепенно смешивая и остальные компоненты, вы можете просто вливать жидкость для посуды или воду, чтобы разжижить слизь.

Как сделать лизуна - 7 рецептов

Шаг 2. Всыпьте в емкость соду, тщательно все перемешайте. Ваша смесь должна выглядеть примерно как на фото. Для лизуна такая смесь густовата, а потому ее немного разбавьте водой и вновь тщательно все перемешайте.

Как сделать лизуна - 7 рецептов

Итоговый цвет лизуна будет таким как на фото. Вы можете его немного изменить, добавив несколько капель красителя.

Лизун из соды готов.

Как сделать лизуна из шампуня

Как сделать лизуна - 7 рецептов

Это очень простой способ сделать лизуна, он получается нужной консистенции, но хранить его в перерывах между играми необходимо в холодильнике. Этот лизун, как и многие другие ни в коем случае нельзя брать в рот, а руки после игр с ним нужно тщательно вымыть.

Материалы

Для изготовления лизуна приготовьте:

  • шампунь;
  • жидкость для мытья посуды или гель для душа.
Как сделать лизуна - 7 рецептов

Шаг 1. Возьмите емкость и смешайте в ней шампунь и жидкость для посуды или гель для душа в равных пропорциях. Обратите внимание, гель и жидкость не должны содержать в себе никаких гранул, а если вы хотите, чтобы лизун оставался прозрачным, такого же качества должны быть и компоненты.

Как сделать лизуна - 7 рецептов

Шаг 2. Тщательно перемешайте компоненты и отправьте их в емкости в холодильник. Уже на следующий день вы можете использовать лизун для игр. В дальнейшем храните его в холодильнике в закрытом контейнере. Когда к лизуну пристанет много мусора, можете его выкидывать, он начнет терять свои свойства.

Как сделать лизуна - 7 рецептов

Максимальный срок хранения такого лизуна – 1 месяц.

Лизун из стирального порошка

Как сделать лизуна - 7 рецептов

Для изготовления этого лизуна понадобится не обычный сухой стиральный порошок, а жидкий его аналог. Использовать нужно именно порошок, так как жидкое мыло, гель и прочее, имеют совершенно другую консистенцию и в компоновке с элементами данного рецепта сделать из них лизун не получится.

Материалы

Итак, перед началом работ приготовьте:

  • жидкий стиральный порошок;
  • клей ПВА;
  • пищевой краситель;
  • тонкие резиновые перчатки;
  • контейнер.


Шаг 1. В пустую емкость влейте клей четверть стакана клея ПВА. Можете взять его больше или меньше, все зависит от желаемых размеров лизуна.

Как сделать лизуна - 7 рецептов

Шаг 2. В клей добавьте несколько капель пищевого красителя, тщательно перемешайте этот раствор до однородного оттенка.

Как сделать лизуна - 7 рецептов

Шаг 3. Влейте в раствор 2 столовые ложки жидкого порошка. Тщательно перемешайте весь раствор. Постепенно он станет липким, и по консистенции будет напоминать шпатлевку. Если у вас раствор получился излишне густой, по каплям добавляйте в него жидкий порошок, разбавляя раствор.

Как сделать лизуна - 7 рецептов

Шаг 4. Наденьте перчатки, достаньте смесь из емкости и тщательно, словно тесто, начните замешивать заготовку. Из этого раствора должны выйти лишние капли порошка, если таковые будут, сам он по консистенции станет напоминать мягкую резинку.

Хранить лизун необходимо в закрытом контейнере. Если он начнет терять свои свойства, отправьте его на несколько часов в холодильник.

Как сделать лизуна из муки

Как сделать лизуна - 7 рецептов

Относительно безопасный для детей лизун делается из муки. Таким могут играть даже маленькие дети, особенно, если вместо пищевых красителей использовать натуральные. С натуральными красителями цвет лизуна будет не таким интенсивным.

Материалы

Для изготовления лизуна приготовьте:

  • муку;
  • горячую воду;
  • холодную воду;
  • красители;
  • фартук.


Шаг 1. В емкость высыпьте два стакана муки. Пропустите ее через сито, чтобы масса была однородной и легче готовилась.

Как сделать лизуна - 7 рецептов

Шаг 2. В миску с мукой влейте четверть чашки холодной воды.

Как сделать лизуна - 7 рецептов

Шаг 3. Следом влейте четверть чашки горячей воды, но не кипятка.

Как сделать лизуна - 7 рецептов

Шаг 4. Тщательно перемешайте всю смесь. Обязательно проследите, чтобы консистенция была однородной, без комочков. Это очень важно.

Как сделать лизуна - 7 рецептов

Шаг 5. Добавьте несколько капель пищевого или натурального красителя. Если краситель пищевой, добавьте пару капель. Еще раз тщательно перемешайте всю смесь. Она должна быть липкой.

Как сделать лизуна - 7 рецептов
Как сделать лизуна - 7 рецептов

Шаг 6. Отправьте емкость с лизуном в холодильник на несколько часов. После остывания смеси, его можно будет использовать по назначению.

Как сделать лизуна - 7 рецептов

Как сделать магнитного лизуна

Как сделать лизуна - 7 рецептов

Оригинальный магнитный лизун, который может светиться в темноте, также можно изготовить в домашних условиях.

Материалы

  • Бора;
  • вода;
  • клей;
  • оксид железа;
  • неодимовые магниты.


Шаг 1. В емкости смешайте один стакан воды и половину чайной ложки боры. Тщательно все перемешайте, чтобы бора полностью растворилась в воде. Эта смесь понадобится для активации второй половины состава.

Как сделать лизуна - 7 рецептов

Шаг 2. Во второй емкости смешайте половину стакана воды и 30 граммов клея. Тщательно их перемешайте и добавьте краску. Здесь может добавить фосфорную краску, если хотите, чтобы лизун светился в темноте.

Как сделать лизуна - 7 рецептов

Шаг 3. Раствор боры аккуратно влейте в клеевую смесь. Добавлять раствор нужно постепенно, постоянно помешивая смесь из клея. Как только смесь начнет затвердевать и достигнет нужной консистенции, перестаньте добавлять раствор боры. Остатки его можете вылить.

Как сделать лизуна - 7 рецептов

Шаг 4. Возьмите уже готовый лизун и разровняйте его на плоской поверхности. На середину лизуна насыпьте немного оксида железа. Лизун тщательно вымешайте, пока он не приобретет однородный серый цвет.

Как сделать лизуна - 7 рецептов
Как сделать лизуна - 7 рецептов

Магнитный лизун готов. При взаимодействии с магнитом лизун будет тянуться за ним.

Как сделать лизуна - 7 рецептов

Если лизун не получается

Часто бывает, что лизун не получается. Это зависит от качества исходного материала, а потому не все пропорции указанные в данных рецептах могут быть правильными. В таком случае, вам нужно экспериментировать с консистенцией.

Правильный лизун должен единой массой доставаться из емкости. Местами он может быть неоднородный, но спустя две минуты активного замешивания, он становится тягучим, в меру липким и однородным.

Как сделать лизуна - 7 рецептов

Если лизун слишком липнет – это будет заметно по нитям, тянущимся за ложкой. При касании пальцев смесь слишком прилипает к пальцам и легко не отстает. В таком случае, вам нужно смесь немного разжижить, например, добавив жидкий крахмал или просто воду. Здесь все зависит от выбранного вами рецепта.

Как сделать лизуна - 7 рецептов

Если же лизун тянется, но при этом не липнет к рукам, а соскальзывает с них, значит жидкости много. В таком случае излишки раствора порошка, крахмала или воду нужно слить, возможно, добавить немного клея, раствора боры, муки или другого связывающего материала. И вновь хорошо вымешать смесь.

Как сделать лизуна - 7 рецептов

 

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