Достопримечательности, которые были созданы случайно

Оказывается, создавать достопримечательности может не только История или Природа. Иногда это делаем мы сами. Правда, по ошибке…
1. Иркутский Бабр, Иркутск, Россия
Фото: izismile.com
Если вы отправитесь в центр этого российского города, то обнаружите странную статую тигра с хвостом бобра и перепончатыми лапами, который держит в зубах огромного грызуна.Когда в 1600-х гг. появился герб города, было решено добавить на него животное под названием бабр – так называли сибирского тигра. Шли годы, и тигр вымер, так же, как и это название. В конце XIX века чиновники в Санкт-Петербурге решили перерисовать герб, но были озадачены странным и непонятным словом, которое обозначало то, что выглядело как тигр. Думая, что кто-то случайно неправильно написал слово «бобр», они решили, что нужно придумать совершенно новое животное. Так появился гибрид бобра и тигра, держащий соболя, с растерянным выражением морды.
2. Летучий Гейзер, Герлах, Невада
Фото: izismile.com На краю пустыни Блэк-Рок (Black Rock) есть гейзер совершенно инопланетного вида, и это исключительно вина человека. Сто лет назад была попытка построить здесь ранчо и сделать пустыню пригодной для сельского хозяйства, поэтому здесь вырыли колодец, но при этом попали в геотермальный источник с кипящей водой. Для орошения она не подходила, поэтому колодец забросили, и он превратился в небольшой гейзер. Затем в 1964 году компания, занимающаяся геотермальной энергией, пробурила пробную скважину на том же месте, но вода температурой 90 градусов была недостаточно горячей для них.создали гейзер инопланетного вида. Кроме того, в горячей воде живут водоросли, придающие кургану характерный зеленый и красный оттенки.
3. Кариатиды из камня Коада, Лондон, Англия
Фото: izismile.com В лондонской церкви Сент-Панкрас (St. Pancras) есть несколько странных статуй, и нужно некоторое время, чтобы понять, что с ними не так. Еще в 19 веке одного скульптора попросили сделать 8 кариатид (скульптурные женские фигуры, которые служат архитектурными опорами) из камня Коада. На них скульптор потратил три года, только для того, чтобы обнаружить, что он сделал их слишком высокими, чтобы они могли поместиться между платформой и крышей. Поэтому он отрезал часть их туловища, в результате чего у статуй непропорционально длинные ноги.
4. Разрушенные здания Штауфена, Штауфен-им-Брайсгау, Германия
Фото: izismile.com Этот великолепный город, известный своими красочными зданиями, разваливается на части. Начиная с 16-го века на более чем 270 различных зданиях образовались широкие трещины и два из них даже пришлось снести из соображений безопасности, что обошлось городу более чем в 50 миллионов евро. Причина такой ситуации банальна. В 2007 году в результате геотермальной операции образовался слой воды и слой так называемого ангидрита. Смешавшись, они «раздули» землю на 12 см, что буквально дестабилизировало все здания в городе. Теперь это туристическая достопримечательность и постоянная головная боль для жителей города.
5. Старое здание суда округа Перри, Сомерсет, Штат Огайо
Фото: izismile.com Это здание примечательно тем, что построено в Федеральном стиле и над его дверью красуется надпись, сделанная с грамматической ошибкой. Вот уже более 200 лет эта неуклюжая фраза «Да свершится правосудие. Если небеса падут» озадачивала жителей. Теоретически после первого предложения должна стоять запятая, и непонятно, почему кто-то не добрался до точки с зубилом и не переправил ее на запятую. Если же это два предложения, то фраза просто не имеет смысла.
6. Королевство Торгу, Лаадла, Эстония
Фото: izismile.com Это Королевство было образовано еще в 1992 году, сразу после обретения Эстонией независимости от Советского Союза. В то время новое правительство разрабатывало конституцию, и государственные служащие просто забыли включить в нее один из двух муниципалитетов, расположенных в конце полуострова на острове. Так что теоретически эти 500 жителей не были частью Эстонии. Так они основали свою собственную страну, назвали ее Королевством и предложили трон местному журналисту и активисту. Он правил в течение года, прежде чем Эстония вернула себе эту землю и переписала конституцию, чтобы включить в нее эту территорию. Но жители Таргу все еще считают себя жителями Королевства, и на правительственных зданиях развивается их собственный флаг.
7. Старый каменный дом, Вашингтон, округ Колумбия
Фото: izismile.com Этот старинный дом стоит на одной из самых оживленных торговых улиц Вашингтона. Построенное в 1766 году, когда Мэриленд еще был колонией, это здание является одним из старейших сохранившихся зданий на восточном побережье. Говорили, что за это время в здании находилась Таверна Сутера (Suter’s Tavern) и штаб-квартира генерала Вашингтона, когда он был в городе в 1791 году. Поэтому в 50-х годах Конгресс приобрел этот дом и сделал его историческим объектом. Несколько лет спустя один столичный историк парков провел небольшое исследование и обнаружил, что это вовсе не Таверна Сутера. То здание находилось 4 кварталах отсюда, и его снесли в 1907 году, чтобы построить мусоросжигательный завод. Это просто старый дом. Но все равно он классный музей и реликвия прошлого.
8. Потоооооооо, Ньюмаркет, Англия
Фото: izismile.com Классное имя, правда? Неудивительно, что скаковые лошади получают уникальные имена, но это довольно странное. В 1773 году родился гнедой жеребенок. Его владелец, 4-й граф Абингдон (Abingdon), хотел назвать его Потэйтос (Potatoes) (картофель) и велел конюху написать это имя на кормушке. Но конюху показалось, что его хозяин сказал «Пот» и восемь «О» - именно это он и написал. Графа это так позабавило, что он решил оставить такое имя. Потом жеребенок сделал успешную карьеру, вышел на пенсию и стал плодовитым жеребцом, породив более 100 победителей.
9. Гарвардская тюрьма, Гарвард, Небраска
Фото: izismile.com В 1943 году этот город случайно продал свою тюрьму 16-летнему подростку за 1,50 доллара. Молодой человек искал землю, которую можно купить, и заметил, что тюрьма была включена в список недвижимости для продажи. Он рассказал властям города об их ошибке, но те посоветовали ему отправляться к черту. И он купил эту землю. Даже после того, как молодой человек получил в руки документ, администрация города отказалась признать свою ошибку и продолжала размещать в тюрьме преступников. Поэтому он подал на них в суд, а они все еще пытались что-то сделать. Позже молодой человек попытался продать тюрьму, но по закону он не мог продать собственность, пока ему не исполнится 21 год, поэтому он выставил ее на аукцион в военных облигациях, и тюрьму купил знаменитый чревовещатель Чарли Маккарти (Charlie McCarthy) за 10 тысяч долларов.
10. Ла Фойя де Касталла, Касталла, Испания
Фото: izismile.com Это сохранившийся промышленный комплекс 19 века, расположенный на месте древнего гипсового карьера. Печи использовались для высушивания гипса, чтобы в дальнейшем его можно было использовать для строительства зданий и религиозных статуй. В начале 21-го века правительство Валенсии решило осуществить проект реставрации, чтобы сделать это место туристической достопримечательностью и образовательным объектом. На восстановление печей, зданий и создание небольшого центра для посетителей было потрачено более 280 000 евро. Затем выяснилось, что это место фактически находится в частной собственности. Таким образом, деньги потрачены, но правительство не может управлять этим местом и зарабатывать на нем деньги. Тем не менее владельцы очень милые, они позволяют людям бродить по карьеру и знакомиться с историей.
11. Парковый туннель, Ноттингем, Англия
Фото: izismile.com Спрятанный на офисной стоянке, этот вход ведет в туннель, который проходит под городом. Построенный в 1855 году, он должен был вести к эксклюзивному викторианскому жилому району, но из-за ошибки этого не произошло. В 19 веке один герцог захотел превратить часть своей земли в эксклюзивную жилую застройку из роскошных домов. Итак, были построены дома, и был введен в эксплуатацию туннель, который должен был стать главным входом. Но его вырыли на склоне, который был слишком крутым для лошадей и тяжелых экипажей того времени, поэтому туннель забросили, а въезд построили в другом месте.
12. Неправильное кладбище, Рейн, Луизиана
Фото: izismile.com На обычных кладбищах тела хоронят в направлении на восток (ноги на восток, голова на запад). Такова была вековая традиция. Теперь, как светские, так и религиозные кладбища отказались от этой планировки для большей эффективности, но на старых кладбищах это направление всегда соблюдается. Только не на этом кладбище. Здесь все наоборот, а тела располагаются с севера на юг. Никто толком не знает, почему так произошло. Некоторые винят в этом запутавшегося могильщика. Другие говорят, что в 1880 году надземная часть могил была перемещена, чтобы город подошел ближе к железнодорожной линии, и затем надгробия были установлены неправильно. И все же для Америки это довольно странно.
13. Мост консервный нож, Дарем, Северная Каролина
Фото: izismile.com Уверены, не все о нем знают. Будь то ошибка строителей, или невнимательность водителей грузовиков, которые игнорируют вывешенные знаки, этот мост снес слишком много крыш грузовиков. Когда строилась эта железнодорожная эстакада, еще не существовало стандартов по высоте, поэтому ее высота составила всего 3,5 м – это на 60 см ниже нынешних стандартов. Что касается того, почему мост никак не переделают – управление железной дороги не хочет блокировать движение поездов на длительное время, а под дорогой проходит 100-летняя канализационная магистраль. Так что это действительно трудное место. Наконец, в этом году администрация города Дарема вынудила железную дорогу закрыться на несколько недель, и мост удалось поднять на 20 см. Но он все еще продолжает сносить крыши грузовикам.
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