Достопримечательности, которые были созданы случайно

С нами не соскучишься!

Оказывается, создавать достопримечательности может не только История или Природа. Иногда это делаем мы сами. Правда, по ошибке…



1. Иркутский Бабр, Иркутск, Россия

2. Летучий Гейзер, Герлах, Невада

3. Кариатиды из камня Коада, Лондон, Англия

4. Разрушенные здания Штауфена, Штауфен-им-Брайсгау, Германия

5. Старое здание суда округа Перри, Сомерсет, Штат Огайо

6. Королевство Торгу, Лаадла, Эстония

7. Старый каменный дом, Вашингтон, округ Колумбия

8. Потоооооооо, Ньюмаркет, Англия

9. Гарвардская тюрьма, Гарвард, Небраска

10. Ла Фойя де Касталла, Касталла, Испания

11. Парковый туннель, Ноттингем, Англия

12. Неправильное кладбище, Рейн, Луизиана

13. Мост консервный нож, Дарем, Северная Каролина