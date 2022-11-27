В чём секрет легендарной чёрной похлёбки - кушанья спартанцев, которое делало их непобедимыми

Древнегреческие поэты часто высмеивали убогую похлёбку

Спартанцы - легендарные бесстаршные воины.

Так выглядело это спартанское блюдо.

На переднем плане руины древней Спарты, на заднем плане современный город.

Река Эврот в Спарте сегодня.

Спартанцы ели чёрный бульон на пирах

Элита Спарты наслаждалась этим кушаньем на пирах.

Блюдо не для всех

Воины Спарты сами ели чёрную похлёбку, гостей же и послов обычно угощали более приятными на вид и на вкус яствами.

Филиппинский динугуан очень похож на Caldo Negro.

300 спартанцев были столь свирепы в бою ибо объелись чёрного бульона?