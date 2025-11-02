С нами не соску...
12 итальянских кулинарных хитростей, которые стоит взять на заметку и новичкам, и опытным хозяйкам



Италия славится своей национальной кухней, поэтому кому, как не жителям этой страны, знать множество полезных кулинарных лайфхаков? Novate.ru предлагает взять на заметку несколько из них. Они пригодятся не только в процессе приготовления итальянских блюд с их изысканными сочетаниями и великолепными ароматами, но также любых других.


1. Паста


Паста с томатами и соусом. / Фото: koelov.ru

Паста с томатами и соусом. / Фото: koelov.ru

 

• В карбонару, которая представляет собой спагетти с добавлением кусочков бекона, нельзя добавлять сливки. Удивлены? На самом деле итальянцы прекрасно понимают, что любая паста является источником большого количества углеводов, поэтому редко кладут в нее ингредиенты с высоким процентом жирности. А учитывая, что в карбонаре уже присутствует мега калорийный бекон, добавлять туда еще и сливки было бы вредно для желудка. В качестве соуса итальянцы кладут в блюдо смесь из яиц, сыра пармезана и пекорино романо, соли и свежемолотого черного перца. Такой вариант пасты является менее тяжелым и калорийным, советуем взять его на заметку.

• Помимо того, что нужно правильно подбирать дополнительные ингредиенты, следует грамотно подойти и к выбору самой пасты. Во-первых, она должна быть из твердых сортов пшеницы, которые относятся к категории сложных углеводов и практически не вредят фигуре, если их есть в умеренном количестве. Второй не менее важный момент – форма и толщина макарон. Так, к спагетти и прочей длинной пасте следует подавать соусы на основе масла и рыбных начинок. А вот крупные макароны идеально дополнят более густые и наваристые варианты.
Чтобы у соуса с пастой было хорошее «сцепление», не промывайте готовые макароны – во время этой процедуры исчезает крахмал, без которого блюдо никогда не будет единым.

• Чаще всего пасту посыпают сыром непосредственно перед подачей. Однако итальянцы утверждают, что это неправильно. Они всегда добавляют пармезан до того, как вылить в блюдо соус. Под действием горячих температур он расплавится и будет буквально таять во рту, благодаря чему ваша паста станет более изысканной и насыщенной по вкусу.

2. Ризотто


Ризотто с морепродуктами. / Фото: ediscover.ru

Ризотто с морепродуктами. / Фото: ediscover.ru


 

Перед тем, как приступать к готовке ризотто, следует преодолеть страх перед ним. Действительно, блюдо требует большого количество времени и сил, однако если вы расслабитесь и начнете получать удовольствие от процесса, все обязательно получится, будто, само собой. Первый шаг – выбор правильного риса. Он обязательно должен быть среднезерным, как Арборио или Карнароли, иначе на выходе вы не сможете получить восхитительную кремовую текстуру, которой славится ризотто.

Запомните: Сразу добавлять в рис горячий бульон нельзя – сначала обжарьте крупу в небольшом количестве масла и только потом вливайте жидкость. Эта, казалось бы, мелочь действительно делает вкус блюда совершенным.

3. Мясо и птица


Говядину нужно связать, чтобы сохранить форму. / Фото: kuhnya-s-papoi.ru

Говядину нужно связать, чтобы сохранить форму. / Фото: kuhnya-s-papoi.ru

 

• Одним из компонентов итальянских паст является курица, поэтому они досконально знают, как ее нужно готовить. Во-первых, птицу следует запекать при средней температуре, чтобы она получилась нежной, а не сухой внутри. Плюс, это залог равномерной прожарки. Увеличивать температуру можно только на финальной стадии приготовления, чтобы мясо приобрело аппетитную хрустящую корочку.

• Чтобы говядина не потеряла форму, хорошо прожарилась и осталась нежной внутри, ее нужно связать. Не бойтесь, что нитки оставят какие-либо следы – этого не произойдет. В любом случае, вам никто не мешает попробовать и убедиться в действенности этого совета.

4. Рыба и морепродукты


Сибаса можно подавать целым. / Фото: pinterest.ru

Сибаса можно подавать целым. / Фото: pinterest.ru


 

• Учитывая тот факт, что средиземноморская кухня славится блюдами из рыбы, совсем неудивительно, что итальянцы знают большое количество рецептов с этим ингредиентом. В частности, они любят готовить целую тушку, а не резать ее на куски. К столу рыба подается в таком же виде и выглядит очень аппетитно. Попробуйте подать сибас, запеченный с лимоном и зеленью – он будет великолепно смотреться на вашем столе.

• Некоторые люди отказываются иметь дело с рыбой из-за ее запаха, который быстро распространяется по всей кухне (а если у вас квартира-студия, то и по всей квартире). Однако у итальянцев есть несколько лайфхаков, которые на раз избавляют от специфического рыбного запаха. Например, можно выложить несколько кубиков сахара в центр блюда и поджечь его. Или взять сковороду, смазать ее края солью и вылить в посуду ½ стакана уксуса, после чего довести до кипения. Вуаля – и запаха как ни бывало.

5. Овощи


Спаржу лучше варить. / Фото: povar.ru

Спаржу лучше варить. / Фото: povar.ru

 

• Баклажаны являются одним из самых любимых овощей как итальянских хозяек, так и шеф-поваров. И все мы искренне считаем, что у зарубежных кулинаров есть какой-то особый способы, позволяющий избавить баклажан от горечи. На самом деле, их главный секрет – овощи хорошего качества. Итальянцы никогда не выдерживают данный продукт в воде или соли, так как точно знают: если баклажан горчит – значит, он был выращен в не сезон или его качество оставляет желать лучшего. Такие овощи итальянцы не используют.

• Спаржа известна итальянцам еще со времен древних римлян, а сейчас считается деликатесом. В каждом регионе существуют свои фирменные блюда с добавлением данного ингредиента, но все они схожи в одном – нигде не присутствует жареная спаржа. В большинстве случаев ее варят, предварительно обвязав пучок нитью, чтобы побеги не разбегались. Далее ее опускают в вертикальном положении в кипящую подсоленную воду и оставляют на восемь-десять минут. Узнать, готова ли спаржа, можно проткнув стебли вилкой – они должны быть нежными и немного плотными.

6. Соусы


Соус Альфредо готовится на основе сыра Пармезан. / Фото: food.inmyroom.ru

Соус Альфредо готовится на основе сыра Пармезан. / Фото: food.inmyroom.ru

 

• Итальянцы обожают помады в любом виде, как в свежем, так и в консервированном. Неудивительно, что они часто становятся главным ингредиентом их соусов. Одним из самых популярных является острый томатный соус, который содержит в себе секретный ингредиент – салями. Повара так хорошо маскируют его, что о наличии колбасы мало кто догадывается. Хитрость состоит в следующем: необходимо обжарить салями в оливковом масле перед тем, как добавить в соус, и тогда все вкусы объединятся.

• Вопреки распространенному мнению, аутентичный итальянский соус Альфредо готовится без молока и сливок. Вы спросите, как он тогда получает сливочный вкус и нужную консистенцию? Все дело в масле и сыре Пармезан. Также в рецепте присутствует вода, соль и перец. Попробовав оригинальный соус однажды, вы больше не захотите возвращаться к привычному вам варианту с молоком или сливками.

источник

