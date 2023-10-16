Старые зубные щётки, как оказалось, могут пригодиться в хозяйстве! Не выбрасывайте их, а повторно используйте с большой пользой. Для этого их надо прокипятить.
Удалите старую щетину. Нагрейте воду в кастрюле. Поместите туда пластиковые зубные щётки. Когда они нагреются и станут более податливыми, достаньте их из воды и руками придайте им форму крючков.
Такие крючки незаменимы в хозяйстве! Их можно повесить на дверцу кухонного шкафа, духовки и не только.
На крючках храните кухонные принадлежности, полотенца и т. д.! Креативно, необычно и очень просто!
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Зачем кипятить старые зубные щётки
Старые зубные щётки, как оказалось, могут пригодиться в хозяйстве! Не выбрасывайте их, а повторно используйте с большой пользой. Для этого их надо прокипятить.
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