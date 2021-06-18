10 экскурсий, на которые отважится не каждый

Необычные, а порой опасные приключения всегда интересовали человека. Адреналин — движущая сила для многих людей. Мы расскажем о турах, для посещения которых понадобится смелость. Иногда эта смелость заключается в готовности потратить немалые деньги на заведомо странную авантюру.
Автобусный тур для собак в Лондоне
В Лондоне на дорогах появился автобус, пассажирами которого стали четвероногие и их хозяева. Экскурсия продолжается час, за это время участники гуляют в Гайд-парке, Грин-парке, по улице Кенсингтон Палас Гарденс, могут посетить заведения, где разрешен вход с животными, в общем занимаются всем тем, чем могут заниматься и без специального тура. Отважится только самый отчаянный собачник.
Экскурсия на улицу красных фонарей в Амстердаме
Об этом квартале много историй, он опасный, но очень притягательный. Некоторые компании предлагают туры на улицу красных фонарей. Туристы познакомятся с эротическими музеями, секс-шопами, увидят женщин, выставляющих себя на продажу в витринах. Казалось бы, ничего страшного, но многих потрясает такое мини-путешествие на самое дно, ведь это не постановочная экскурсия, тысячи женщин живут страшной жизнью, продавая свое тело.
По следам реальных преступлений
В Лос-Анджелесе туристические компании «Dearly Departed Tours» и «Esotouric» предлагают экскурсии по следам реальных преступлений. Например, тур об убийствах знаменитостей семьей Мэнсона в 1960 годах.
Тур в Гаити к Вуду
Экскурсия к настоящей жрице Вуду. Здесь нужно быть осторожным со своими желаниями, чтобы не разгневать духов. Когда-то Вуду в Доминикане было под смертельным запретом. Сегодня к обрядам тоже относятся отрицательно, однако существуют целые рынки для колдунов. К шаманам ежедневно со своими проблемами приходят местные жители. Все бы ничего, да только порой реальная медицинская и другая помощь были бы гораздо эффективнее. Стоимость: 300$ за одного человека, 400$ за двоих, 500$ за троих, 600$ за четверых. Включено: трансфер из отеля и обратно, индивидуальный гид, консультация шаманки, перевод, при необходимости изготовление амулетов.
Туры в Чернобыль
Такие поездки очень популярны среди иностранцев. На одном из сайтов, предоставляющих услуги подобных поездок, описаны правила:
-Въезд в Зону разрешен только по достижению полных 18 лет;
-Все участники будут ознакомлены с правилами поведения в зоне, и подпишут документ, подтверждающий это, а также то, что они не имеют медицинских противопоказаний для поездки, и не буду иметь претензий к организаторам поездки и администрации Чернобыльской зоны за любые состояния своего здоровья, которые могут возникнуть во время или после этой поездки.
Стоимость 1 дня от 100$. Предлагаются и двухнедельные туры в зону отчуждения.
Тур по тюрьме Сан-Педро, Боливия
акой тур может оказаться опасным для жизни, потому что экскурсию проводят настоящие преступники, отбывающие наказания. Подобные туры не приветствуются правительством, но работники тюрьмы стараются сделать деньги на необычных турах тайком.Эта тюрьма считается одной из гуманных в мире. поскольку это поселение, в котором преступники начинают собственный маленький бизнес, а деньги с экскурсий идут на улучшения тюрьмы. За дополнительные 100$ можно остаться на ночь в камере, с женщиной или без.
Тур на обломках цивилизации
Как ни печально, но на катастрофах зарабатывают многие компании. Например, некоторые фирмы предлагают туры по только что случившимся местам трагедий, информация на сайтах туроператоров обновляется ежедневно. Это опасное приключение, потому что не всегда удается быстро стабилизировать ситуацию и обезопасить территорию, но и безнравственное, потому что поглазеть на трагедии людей – ужасно, такое не должно становиться развлечением.
Тур по канализации Парижа
Вряд ли вам удастся встретить здесь Черепашек Ниндзя, однако, возможно, именно здесь зарождалась чума и другие болезни, подкосившие прекрасный город. Запах, конечно, вас не испугает, но факты из истории могут ошеломить.
Поездка на похороны, Бали
В нашей подборке это единственная бесплатная экскурсия. На Бали отношение к смерти другое, не как в России, здесь на похоронах веселятся, поют песни, готовятся к событию заранее: копят на дорогую кремацию. Родственники зазывают туристов для участия в параде, и будут только рады, если вы сделаете фотографию на фоне погребального костра.
Поездка в трущобы
Во многих странах есть неблагополучные районы, однако в Индии на нищете жителей делают миллионы. Здесь работает сотни нелегальных предприятий. Посетители экскурсий, особенно после увиденных ужасов, на месте жертвуют деньги, желая изменить ситуацию в отдельно взятом районе, а также радуются, что живут на самом деле счастливой жизнью. Стоимость экскурсии 60 долларов.
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