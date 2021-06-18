10 экскурсий, на которые отважится не каждый

Необычные, а порой опасные приключения всегда интересовали человека. Адреналин — движущая сила для многих людей. Мы расскажем о турах, для посещения которых понадобится смелость. Иногда эта смелость заключается в готовности потратить немалые деньги на заведомо странную авантюру.









Автобусный тур для собак в Лондоне

Экскурсия на улицу красных фонарей в Амстердаме

По следам реальных преступлений

Тур в Гаити к Вуду

Туры в Чернобыль

Тур по тюрьме Сан-Педро, Боливия

Тур на обломках цивилизации

Тур по канализации Парижа

Поездка на похороны, Бали

Поездка в трущобы