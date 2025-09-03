Зачем в Советском Союзе клеили старые газеты на стены

Наверняка от старших родственников многие слышали о том, что во времена Советского Союза перед поклейкой обоев на стены приклеивались газеты. Не исключено, что кто-то и сам занимался чем-то подобным на собственном веку. Ведь даже в 1990-е годы такой способ приклеивания обоев все еще широко практиковался.
Зачем газеты на стене? /Фото: masterok.livejournal.com.
Нет, читать газеты на стенах под обоями точно не получится. Во времена Советского Союза их тоже вряд ли перечитывали во время поклейки, так как использовалась для таких целей только старая и уже, по сути, ненужная корреспонденция. Зачем же все это было нужно? Не лучше ли было просто клеить обои на стены? На самом деле нет. Тем более, что оклейка газетами выполняла сразу две функции.
Сажали обои на самодельный клейстер. /Фото: heaclub.ru.
Первая функция была побочной. Она сводилась к тому, чтобы в некоторых местах выровнять поверхность стен. На стенах, особенно в деревянных домах, могли появляться неровности. Они-то изящно и устранялись наклеиванием в одно место не одной, а нескольких газет. Чаще всего такой прием практиковался в сельской местности. В городах клеить газеты на стены почти не приходилось, так как там они были бетонные, а кривая бетонная стена – это повод не для ремонта, а для волнения.
Обои лучше сидят. /Фото: fotostrana.ru.
Вторая функция в действительности была основной. Дело в том, что советские граждане в большей массе своей делали ремонт собственными силами, в «худшем» случае с привлечением родственников или коллег.непрофессионалы. Более того, основным клеящим материалом был самодельный клейстер на крахмале. Собственно, он и мог стать главным источником проблем при попытке посадить обои на голые стены. Для того, чтобы обои сидели хорошо и надежно, сначала на стены клеились газеты, которые становились, по сути, «грунтовкой». Газета в отличие от обоев пропитывалась клеем полностью из-за чего лучше и быстрее «садилась» на бетонную стену.
Сегодня для этого стены грунтуют. /Фото: materik-m.ru.
