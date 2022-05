10 полезных вещиц для комфортного отдыха, которые стоит взять с собой в дорогу

Удобно, просто, доступно...

1. Портативная подставка для ног Ohderii

2. Подушка Trtl

3. Рубашка Q-Shirts от Utzu

4. Подстилка CGear Sand-Free

5. Смарт-бутылка Tic

6. Чемодан Bluesmart One

7. Портативная стиральная машина Scrubba

8. Очки от Snap Inc

9. Ткань Lunatec

10. Паровой мини-утюг

Путешествия и отдых – именно этих событий ждут весь год миллионы людей, чтобы отвлечься от забот и перезагрузиться от стрессов. Но с другой стороны любое путешествие – это множество хлопот и проблем . Чего только стоит собрать чемодан в поездку! Но сегодня любая проблема решаема. В этом обзоре «десятка» отличных гаджетов, которые сделают путешествие максимально комфортным.Проведение многих часов в самолете - это необходимость почти любого современного путешествия. Некоторым это нравится, другие это ненавидят. Каким бы ни было отношение к перелетам, в любом случае затекают ноги. Теперь можно будет предотвратить это неприятное ощущение благодаря специальной подножке, которая позволит расслабиться и отдохнуть в самолете без дискомфорта.Подставка для ног очень легкая и простая в упаковке, и, хотя она предназначена для использования во время полета, ее можно использовать в самых разных условиях, например, дома или на работе. Данная подножка - это по существу небольшой гамак для ног, поэтому ее очень легко настроить.Подушка Trtl намного легче, чем традиционные подушечки для путешествий U-образной формы. Одним из самых популярных продуктов для путешествий являются специальные подушки, одеваемые на шею. Все больше и больше людей покупают эти маленькие легкие подушки, чтобы сделать свое путешествие более комфортным и подремать во время дороги.Однако большинство покупателей раздражает то, что из-за размера и формы этих подушек их упаковка в багаж может быть проблематичной. Но все стало намного проще благодаря подушке Trtl: умная конструкция делает ее намного легче обычной подушки, а также ее намного легче упаковывать, чем традиционные подушки для путешествий U-образной формы.Q-Shirts от Utzu - четыре разных дизайна в одной рубашке. Для заядлых модников выбор правильной рубашки, которую нужно взять с собой в отпуск, может быть большой проблемой. Если в отпуске ничего не планируется покупать, то придется носить одно и то же каждый день. Обычно, если человек хочет носить в отпуске одежду различного дизайна, то ему придется упаковать в чемодан как минимум несколько рубашек.В случае с рубашкой Q-Shirt все будет по-другому благодаря ее революционному дизайну. Каждая рубашка имеет 4 различных дизайна и всего с помощью одного предмета одежды, можно разнообразить свой внешний вид. Эти рубашки также не просто революционны по внешнему виду, ткань имеет антибактериальные свойства, которые помогают устранить запах пота. Кроме того, ткань спроектирована так, чтобы кожа могла дышать, поэтому человек будет чувствовать «свежесть» дольше.Все любят отдыхать на пляже под ласковым солнышком, слушая плеск волн. Но после любого такого отдыха приходится минимум по десять минут тратить на отряхивание пляжного полотенца или подстилки от песка (и все равно не получается сделать это полностью). Подстилка CGear Sand-Free полностью избавлена от этой проблемы. К ней просто не прилипают песок, грязь и пыль. Кроме того, как и вышеописанное полотенце, она удивительно быстро высыхает.Смарт-бутылки Tic - гель для душа, мыло и крем в одной маленькой бутылке. Почти каждый раз, когда упаковываешь свой рюкзак или чемодан, кажется, что минимум половина его забита пластиковыми бутылками с гелем для душа , кремами для кожи, мылом или лосьоном для рук. Умная бутылка Tic решает эту проблему, поскольку каждая такая бутылка состоит из нескольких различных секций, которые можно заполнить гелем для душа, кремом, мылом и т. д. А самым приятным моментом является то, что бутылочка Tic очень маленькая — она имеет размер смартфона и легко умещается на ладони.Bluesmart One - чемодан, который заряжает гаджеты. Bluesmart One выводит понятие чемодана на новый уровень. Во время путешествий всегда существует опасность, что в самый неподходящий момент разрядится аккумулятор телефона. Bluesmart One - это чемодан, позволяющий заряжать телефон прямо в дороге.Более того, его невозможно потерять, поскольку в чемодане есть встроенная SIM-карта, которая выводит данные о его местоположении посредством GPS на специальное приложение, установленное на смартфон. Также через это приложение можно удаленно проверить вес чемодана и заблокировать или разблокировать его. Хотя Bluesmart One дороже, чем большинство чемоданов, в нем можно найти огромное количество дополнительных функций.Зачастую бывает довольно проблематично рассчитывать на то, что в отеле или общежитии будет нормальная стиральная машина или прачечная. Иногда приходится стирать одежду в душе, поскольку, других вариантов просто нет. Система стирки Scrubba позволяет добиться стирки машинного качества независимо от того, где находишься . Scrubba чрезвычайно легкая и ее можно легко упаковать (в некотором роде, это самая маленькая и легкая стиральная машина в мире).Любой отдых полон моментов, которые хотелось бы сохранить. В наши дни это довольно просто, поскольку почти во всех телефонах есть камеры. Однако съемка на телефоне может часто разряжать батарею или использовать очень необходимую память. Также иногда хочется, чтобы во время съемки были свободными руки. В очках от Snap Inc есть встроенные видеокамеры, позволяющие снимать все, что видит человек, после нажатия кнопки. С их помощью можно снимать 30-секундные ролики в качестве Full-HD. Загружать эти видео можно непосредственно на Snapchat или в память телефона.Иногда в отпуске бывает так, что просто некогда подождать, пока просохнет полотенце или подстилка. Ткань Lunatec может полностью высохнуть в течение нескольких минут. Кроме того, в отличие от традиционных полотенец, ее никогда не нужно чистить. Можно полностью вывалять полотенце из Lunatec в грязи, после чего просто сполоснуть его, и вся грязь просто смоется.Наверняка, многие замечали, что независимо от того, насколько тщательно упаковывать свою одежду, она всегда кажется смятой. Наверняка, многие замечали, что независимо от того, насколько тщательно упаковывать свою одежду, она всегда кажется смятой. Чтобы отлично выглядеть в отпуске, под рукой всегда не лишним будет утюг. Но возить с собой обычный утюг — это, пожалуй, будет настоящим сумасшествием. Именно в таких ситуациях пригодится Steamfast SF-717.