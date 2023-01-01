Зачем кукла Барби развелась с Кеном, а потом снова вернулась к нему

Назвать ее просто куклой не поворачивается язык. Барби сразу стала популярной и востребованной, а за время ее существования у нее появилась пластмассовая семья, дом, супруг, дети, друзья, различные профессии. Однако мир из розовой пластмассы вынужден реагировать на все изменения мира реального, поскольку кукла Барби оказывает уж слишком серьезное влияние на умы подрастающего поколения, настолько серьезное, что производители игрушки то и дело критикуются, а их кукла до сих пор скупается все новыми и новыми поколениями девочек.
История появления Барби
Хэндлеры, которые создали Барби.
Девочкам с юных лет всучивают куклы для игр в «дочки-матери», в которых роль матери отведена самому ребенку. Эдакий тренировочный полигон на дому с пупсом из пластика, о котором нужно проявлять заботу. Так было всегда, по-крайней мере до 60-х годов прошлого столетия. Рут Хендлер наблюдала за тем, как ее собственная дочь гораздо с большим интересом играет в картонных кукол, которые созданы по образу взрослой женщины, переодевая их во всевозможные наряды, куклы-пупсики же в это время пылятся по коробкам. Так может быть девочкам, которые так хотят быть похожими на маму, нужна совсем иная кукла?
Рут считает куклу одним из главных своих творений.
Барби принадлежит компании Mattel – это один из крупнейших производителей детских товаров в мире, ее в 1945 году основала Рут Хендлер. Вообще-то изначально они с супругом производили багеты для картин, но после окончания войны, мир жаждал развлечений, рождалось много детей, на которых тратились огромные суммы. Супруги решили, что это может стать основой их бизнеса и стали сначала производить кукольные домики, музыкальные шкатулки, а уже затем перешли к куклам.
Супруги, явно обладая коммерческой жилкой, начинают рекламировать свой бренд во время показа «Клуб Микки Мауса» (той самой передачи, с которой начинала едва ли не каждая вторая голливудская звезда). Так их бренд становится узнаваемым и весьма популярным. Компания и так получает неплохую прибыль, пока у них не появилась Барби, которая в буквальном смысле разрушит все стереотипы и станет самой продаваемой игрушкой всех времен.
Прообраз Барби Лилии выглядела вот так.
Прообразом детской куклы стала кукла для взрослых в стиле пин-ап Лилли. Ее образ часто появлялся в комиксах, где она олицетворяла красотку с яркой, агрессивно-сексуальной внешностью, которая обворовывала состоятельных мужчин. Mattel выкупила права на Лилли и сгладив ее внешность стали изготавливать куклу для детей. Это была Барби, от первой партии, которой отказались все крупные поставщики. Взрослая кукла, со странными пропорциями тела, ярким макияжем и слишком сексуальная – риск был слишком высок. Тогда компания идет в обход и начинает розничные продажи самостоятельно. Партию раскупили практически мгновенно.
Первая партия кукол была изготовлена в двух вариантах.
Первая кукла имела волосы, собранные в хвост, в ушах были сережки, на ногах босоножки, у нее был купальник… именно в таком образе она предстала во время рекламы и заказов поступило столько, что производитель не мог их полностью удовлетворить. Причем полюбилась новая куколка именно девочкам, и, несмотря на то, что их родители, выросшие совсем на иных игрушках, скептически относились к покупке, она, все же совершалась.
С тех пор начинается история становления куклы Барби, нестареющая красотка, которой, между прочим, уже за 60, очень тонко реагирует на любое изменение в мире и, пожалуй, как ни одна другая игрушка, реагирует на запросы покупателей.
Через пару лет у Барби появился парень Кен (так звали сына автора Барби), потом лучшая подружка Мидж, сестренка Скиппер. Сейчас у нее масса родственников, с Кеном она рассталась. Еще немного поправилась и имеет в арсенале аксессуаров прикладные недостатки. Например, растяжки, веснушки или шрамики.
Как Барби стала активным членом гражданского общества
Сегодня у Барби огромное количество вариаций.
О том, что Барби это точно не про «поиграть и забыть», компания заявила поддержкой феминисток, движение которых набирало обороты в 60-е. Женщины мира боролись за свои права, а производители куклы поддерживали их созданием серии Барби-профессионала. Более 80-ти образов в различных профессиях, причем тех, которые было принято считать исключительно мужскими, должны было подготовить подрастающее поколение девочек к тому, что у профессии нет гендера.
Врач? Певица? Космонавт? Да пожалуйста!
Это, безусловно, подняло популярность куклы, ведь теперь можно выбрать свою Барби, которая уже работает тем, кем хочет стать девочка. А может быть она учительница как мама или инженер, как папа. Чем популярнее становится Барби, тем больше к ней предъявляется претензий. Для начала всех возмущает количество аксессуаров. Возмущение вполне понятно, ведь родителям приходилось не просто совершать одну покупку – куклу, а обеспечивать ее растущие потребности, обеспечивая ее домом, автомобилем, предметами гардероба и членами семьи.
Барби начинают обвинять в пропаганде потребительского отношения, но создатели игрушки и не думают умирять ее аппетиты. Рут Хэндлер уверена, что в куклы именно так и играют – переодевая ее, создавая ей различные образы, подходящие для тех или иных ситуаций и обстоятельств. Это, на ее взгляд, помогает формировать эстетическое восприятие. Для Барби наряды создавала целая армия стилистов.
Семейная подруга Барби.
Когда подруга Барби - Мидж стала семейной, а ее образ был дополнен животиком из которого извлекался младенец (в комплекте был еще ребенок постарше), обрушился дополнительный шквал критики, дескать такое натуралистическое изображение материнства может сподвигнуть девочек-подростков к слишком раннему взрослению. Мамы и папы настаивали на том, чтобы линейка пополнилась куклой-ребенком. Однако она совсем не пользовалась спросом у прямого потребителя – девочек. Они продолжали настаивать на приобретении кукол со взрослыми чертами и аксессуарами.
Наличие шарниров сделало Барби еще более желанной покупкой.
В 1967 году Барби стала выпускаться с шарнирами, это сделало ее подвижной – она могла танцевать, сгибаться в талии, принимать самые различные позы. Над созданием новой модели трудился конструктор ракет и изобрел для нее индивидуальные шарниры. Фигура куклы стала более подвижной, благодаря чему она стала еще более желанной и продаваемой, да и переодевать ее стало гораздо легче, а играть интереснее.
Отношения Барби и Кена не всегда безоблачны.
Кен всегда продавался хуже, по понятным причинам. Девочки отдавали предпочтение платьям и аксессуарам для куклы, нежели ее партнеру, который к тому же стоил чуть меньше самой Барби. Кена сняли с производства и тут же поднялась волна возмущения, ведь одинокая Барби будет невольно подталкивать к отсутствию личной жизни в будущем и тех, кто сегодня в эту Барби играет. Кена вернули обратно. Оказалось, что он, несмотря на то, что фактически числился в «аксессуарах» к основной игрушке, играл слишком заметную и важную роль. Он защищал репутацию слишком свободолюбивой и красивой Барби от лишних вопросов и домыслов. Потому Барби продолжила быть замужней.
Подруга Кристи.
В 1969 году у Барби появляется чернокожая подруга Кристи, эта новинка воспринимается общественностью на «ура», продажи растут.
В 70-е стилисты стали преображать саму Барби, сделали ее более натуральной, пропали капризно сложенные губки, появилась привлекательная белоснежная улыбка, длинные нарисованные ресницы и вздернутый носик. Именно в этот период создалось то лицо Барби, с которым она выпускается до сих пор, эдакий фирменный знак. Всего, за всю историю существования куклы, ее внешность менялась почти 20 раз.
Современная многонациональная серия.
Выпуск серии в разных национальностях стал еще один верным шагом толерантной и динамичной компании. Почему девочки из Индии должны играть с белокурой Барби, если у всех женщин в их окружении волосы черные как смоль. И это красиво! К афроамериканке, которая уже выпускалась, стали делать испанку, итальянку, всего 11 национальностей, для того чтобы девочки со всего мира чувствовали себя комфортно со своей внешностью и индивидуальностью.
В 80-е стал культивироваться образ Барби - деловой женщины. Она носит деловые костюмы, ездит на дорогих автомобилях и предпочитает сдержанные модели одежды. Ее карьера не просто не хуже чем у мужчин, она может уделять ей много времени.
Обустраивать розовый домик Барби можно бесконечно.
В 90-е, когда становится популярным образ блондинки в шоколаде, Барби возводится в культ, еще бы, ведь ее потребительский образ жизни лишь усугубился, несмотря на то, что на свои «хотелки» она согласно легенде, зарабатывала сама, а не была содержанкой или богатой наследницей. В 1994 году выпускают Барби на инвалидной коляске, а в честь 40-летия куклы производители жертвуют полтора миллиона долларов на образование девочек по всему миру.
Едва ли не протяжении всей истории существования куклы Барби ее производителей неустанно упрекали в нереальных пропорциях тела, дескать, девочки, идеализируя свою любимую куклу, будут стремиться к такой же фигуре, которая для живых женщин является нереальной. Девочки будут мучиться от комплексов, а мальчики будут предъявлять завышенные и необъективные требования к женской фигуре, вгоняя первых в еще более глубокие комплексы. Круг замкнулся, а виновата в этом во всем якобы обычная детская игрушка.
Если женщины выглядят так, то и кукла тоже.
Претензии ко внешности куклы стали еще более утрированными, когда стал набирать обороты бодипозитив. Уже в 2000 году была изготовлена модель куклы, которая обладает вполне реальными пропорциями женского тела. Тогда же было определено, что Барби, будь она живой, смогла бы передвигаться только на четвереньках, поскольку ее пропорции делают невозможным прямохождение. Однако тот факт, что самая популярная кукла в мире теперь изготавливается и продается и в другом теле, никак не отменяет обычной Барби, которую как покупали, так и покупают тысячами по всему миру. Пусть даже она оказывается, не может ходить и взращивает в девочках комплексы. Переживем.
Сегодня можно найти какую угодно Барби.
В 2004 году Барби уходит от Кена и, несмотря на то, что это мало вписывается в розовую кукольную реальность, производители уверены, что это лишь отражает одну из граней реальности, показывая девочкам, что в жизни случается всякое, и в этом нет ничего из ряда вон выходящего. Предполагается, что это научит молодых женщин легче переносить утраты и разочарования в реальной жизни.
Сегодня, линейка кукол Барби, пожалуй, настолько обширна, что мало кто сможет предъявить претензии производителю, обвиняя их в ущемлении интересов тех или иных категорий населения. Современные модели имеют не только разный рост, вес, цвет кожи, глаз и волос, но и дополнительный набор «недостатков». Кукле можно наклеить веснушки, растяжки на животе, шрам после операции и многое другое. Все это должно помочь девочкам проще воспринимать собственное тело и не иметь комплексов.
Кто такая Барби Робертс?
И это тоже Барби.
Для куклы, у которой только домашних животных насчитывается 40 видов, была придумана легенда, которая делала ее обычной девчонкой. Она родилась в Висконсине, хотя позже стали указывать Нью-Йорк в качестве места рождения Барбары, в семье Джорджа и Маргарет Робертс. С Кеном она знакомится рано, в отношениях они состоят более 40 лет, расстаются, разводятся, но потом сходятся снова, повторно отношения официально не регистрируют.
Изначально Барби представлялась в образе подростка, хотя, откровенно говоря, она мало напоминает девочку-подростка, уж слишком женственная у нее фигура. К тому же ее подруга уже дважды мама, а число родных самой Барби постоянно увеличивается. Оно и не удивительно, ведь если у девочки уже есть любимая кукла, то производители игрушек могут потерять потенциального клиента на долгое время, ведь девочки могут играть одной куклой еще очень долго, самостоятельно изготавливая для нее наряды. А вот мужья, подруги и двоюродные сестры заметно расширяют потребительский интерес к этим игрушкам.
Эти и другие куклы пошатнули лидерское положение Барби.
На протяжении огромного количества времени Барби оставалась самой продаваемой куклой, но за последнее десятилетие продажи заметно сократились. Это связывают с тем, что ассортимент подобных кукол огромен. К тому же, многие из них изготавливаются в поддержку мультфильмов и изображают любимых героев. Производители Барби даже судились с куклами Bratz, обвиняя их в плагиате. Поначалу им удалось выиграть дело и куклы с большими головами были сняты с производства. Но затем дело было пересмотрено и они вернулись на прилавки, а Mattel заплатили неустойку и штраф за ложные обвинения.
Просто у Барби было все, о чем можно только мечтать.
Сейчас на рынке много кукол Барби, имеющие возможность присоединиться к компьютеру и разговаривать с ребенком, записывать видео, выстраивать диалог и вести обучающие программы. Казалось бы, это мечта, а не игрушка, ведь она умеет разговаривать и делает это при помощи искусственного интеллекта. Однако большинство родителей не спешат покупать детям слишком умную Барби, полагая, что такая технически оснащенная игрушка, может подвергаться хакерским атакам, а в сеть могут утечь личные данные их ребенка.
Несмотря на тот факт, что кукла то и дело подвергалась критике со стороны взрослых, именно они и всякий раз подтверждали то, что Барби занимает слишком большое место в мире их детей. Иначе, почему бы мам и пап так бы беспокоил цвет волос, кожи, толщина талии и размер груди какой-то там детской игрушки? Только лишь соглашаясь с тем, что Барби на протяжении десятилетий формировала девчачью (и не только) психологию, обучая их гендерным отношениям, прививая им любовь к красоте и эстетике, нарядам и украшениям, можно обвинять Mattel в неправильной политике.
Все же именно на Барби выросло ни одно поколение девочек.
Хотя стоит отдать должное, далеко не каждая просто игрушка обладает столь богатой историей и столь толерантной к любой сфере жизни концепцией производства. Барби может быть сколько угодно глупой, поверхностной, непропорциональной потребительницей, но девочки всего мира на протяжении пяти десятилетий видели в ней свою главную подружку. И во многом именно благодаря тому, что производитель куклы был не просто заинтересован в продажах, а демонстрировал лояльность к своему покупателю.
Менялось общество – менялась Барби. Девочки хотели чувствовать себя красивыми, а она помогала им вырасти самодостаточными женщинами с минимум комплексов. Это, пожалуй, заслуживает уважения.
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