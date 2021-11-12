Кто усадил детей за парты, и Как доска оказалась на стене: История знаменитых школьных атрибутов

200 лет в истории школьных принадлежностей.
Школа всегда будет связана для нас не только с первым учителем, первыми друзьями и успехами или неудачами, но и с теми атрибутами, без которых мы сегодня не представляем ученика. Парта, ранец, школьная доска – каждый из этих предметов имеет свою интереснейшую историю. В этой статье мы расскажем о них и вспомним те школьные принадлежности, о которых современные школьники уже забыли.
Школьная парта
Этот предмет мебели, примерно в том виде, каким он запомнился нам из детства, появился только в конце XIX века. До этого специальных конструкций для учеников по-видимому не существовало, и дети учились за обычными столами.
Воссозданный учебный класс в Царскосельском лицее
Впрочем, были в старину специальные приспособления для письма, сегодня их назвали бы эргономичными – это поставец, секретер и конторка. Именно они послужили прототипами для позднее появившихся парт.
Предметы мебели, предназначенные для письма
По мере увеличения грамотных людей в XIX веке стало расти и количество пациентов у окулистов. В конце концов на это обратили внимание, и молодой врач-гигиенист Фёдор Фёдорович Эрисман в 1870 году не только доказал, что учение портит зрение, но и предложил выход – конструкцию новой ученической парты. Ее так и стали называть «парта Эрисмана». От обычного стола она отличалась наклоном столешницы (так чтение происходило под прямым углом) и тем, что была сразу соединена со скамейкой. Исходный вариант этой парты был одноместным. Изготавливали эту мебель из массива дуба – для прочности, так что первые образцы были просто неподъемными.
Парта Эрисмана
Мужская гимназия, XIX век
Чуть позднее другой энтузиаст своего дела, ссыльный студент Пётр Феоктистович Коротков усовершенствовал парту Эрисмана. Именно он сделал ее двухместной, что позволило существенно сэкономить рабочее место в классах и придумал знаменитую откидную крышку, чтобы детям было удобнее из-за парты вставать. Так как в деревенских школах не было шкафчиков, он предложил накрутить на парты сбоку крючки для сумок, а под столешницей сделать удобные полочки для книг и тетрадок. Ну, еще углубления для чернильниц, два желобка для перьев и карандашей, – и вот перед нами та самая парта, которую мы так хорошо помним если не лично, то по старым фильмам уж точно.
Школа в Российской империи. 1900 год
На уроке в гимназии (конец XIX – начало XX века)
Памятник школьной парте, установленный в центре Варшавы
Ранец
Школьная сумка, как отдельный аксессуар, тоже появилась в XIX веке. До того дети носили учебники стопками, перевязав их ремнем. В деревенских школах использовали холщовые котомки-мешки.
Николай Богданов-Бельский «У дверей школы»
Портфели в те времена еще не имели ручек и использовались в основном конторскими служащими и чиновниками. В конце века наконец-то ручки у портфелей появились, и они активно стали эксплуатироваться школотой. Для детей их стали шить из более толстой и прочной кожи, а чуть позднее снабдили и лямками-«помочами». Идею и название взяли у военных: армейские ранцы (от немецкого Ranzen - сумка) были распространены еще с XVIII века.
Гимназист XIX века с ранцем за спиной
В советские времена менялся в основном материал, из которого изготавливались школьные портфели и ранцы. Так, в тяжелые годы после революции их стали делать из коленкора. Этот дешевый вариант был, собственно, картоном, обклеенным тканью. Конечно, драк и катания на горках такие модели не выдерживали. Позднее для портфелей использовали дермантин и украшали их напечатанными рисунками.
Париж середины XX века
Школьная форма 1950-х гг.
Школьники 1970-х гг.
Особого внимания заслуживают «дипломаты», которые яркой звездой пронеслись по небу школьной моды в конце 80-х. Эта статусная вещь была особенно важна для мальчиков. До сих пор вспоминаю свой выпускной класс каждый раз, когда вижу на телеэкране, как мафиози именно в таких чемоданчиках перевозят крупные суммы денег.
Школьники с дипломатами - характерная примета 80-х гг.
Школьная доска
За последние 200 лет именно этот школьный символ сумел сделать скачок от маленькой аспидной доски до новейшего электронного чуда техники. Но давайте по порядку. Еще в середине XIX века самым современным «гаджетом», помогающим ребенку в учебе, была небольшая грифельная доска, на которой каждый ученик выполнял задания учителя, а затем стирал написанное. Их еще называли аспидными. Изготовлены такие доски были из тонкого черного сланца и заключены в деревянную рамку – чем не современный планшет? Писали на них грифелем (из грифельного сланца) или, позднее, алюминиевыми палочками.
Альберт Анкер «Ученик», XIX век
В 1814 году директор одной из шотландских школ Джеймс Пилланс, рисуя для детей географическую карту, решил сделать это на нескольких досках сразу – для масштабности. И так придумал идею большой классной доски, которую можно вешать на стену класса.
Пионеры на уроке атеизма. 1930-е гг.
За последние 200 лет одни учебные принадлежности приходили на смену другим. Менялись тетрадки и ручки. Исчезли навсегда проблемы с кляксами, так донимавшие учеников еще каких-то 100 лет назад. Ниже в подборке фото – те предметы, которые были совершенно необходимы для учебы нам, нашим дедушкам или прабабушкам. О назначении многих из них современные школьники теперь даже не догадываются.
Чернильницы-непроливайки благодаря особой форме не протекали при опрокидывании
Набор перьев для письма
Школьный дневник 1903 года удивительно похож на те, которые буквально пару лет назад, с появлением электронных, перестали быть обязательными (очень неоднозначная инновация, по мнению большинства родителей
http://funhere.ru/?p=19149
Старинное пресс-папье с дарственной надписью. Внизу укреплялась промокательная бумага для удаления излишек чернил. Этот предмет школьники не носили в портфелях из-за тяжести, но он был обязательным атрибутом любого рабочего стола
Химический карандаш. В стержень добавлялись водорастворимые красители. Обычно дети для получения более яркого цвета этот карандаш слюнявили
Самый старый из хранящихся в музеях карандашей датируется 1630 годом
Рейсшина – полезнейшее приспособление для проведения параллельных линий
Трафарет. Как же без него было нарисовать стенгазету?
Логарифмическая линейка – аналоговый калькулятор
Промокашка, которая обязательно вкладывалась во все тетрадки, выпускаемые в Советском Союзе
Обратные стороны тетрадок всегда содержали полезную и увлекательную информацию
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