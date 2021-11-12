Кто усадил детей за парты, и Как доска оказалась на стене: История знаменитых школьных атрибутов

200 лет в истории школьных принадлежностей.

Школьная парта

Воссозданный учебный класс в Царскосельском лицее

Предметы мебели, предназначенные для письма

Парта Эрисмана

Мужская гимназия, XIX век

Школа в Российской империи. 1900 год

На уроке в гимназии (конец XIX – начало XX века)

Памятник школьной парте, установленный в центре Варшавы

Ранец

Николай Богданов-Бельский «У дверей школы»

Гимназист XIX века с ранцем за спиной

Париж середины XX века

Школьная форма 1950-х гг.

Школьники 1970-х гг.

Школьники с дипломатами - характерная примета 80-х гг.

Школьная доска

Альберт Анкер «Ученик», XIX век

Пионеры на уроке атеизма. 1930-е гг.

Чернильницы-непроливайки благодаря особой форме не протекали при опрокидывании

Набор перьев для письма

Школьный дневник 1903 года удивительно похож на те, которые буквально пару лет назад, с появлением электронных, перестали быть обязательными (очень неоднозначная инновация, по мнению большинства родителей

Старинное пресс-папье с дарственной надписью. Внизу укреплялась промокательная бумага для удаления излишек чернил. Этот предмет школьники не носили в портфелях из-за тяжести, но он был обязательным атрибутом любого рабочего стола

Химический карандаш. В стержень добавлялись водорастворимые красители. Обычно дети для получения более яркого цвета этот карандаш слюнявили

Самый старый из хранящихся в музеях карандашей датируется 1630 годом

Рейсшина – полезнейшее приспособление для проведения параллельных линий

Трафарет. Как же без него было нарисовать стенгазету?

Логарифмическая линейка – аналоговый калькулятор

Промокашка, которая обязательно вкладывалась во все тетрадки, выпускаемые в Советском Союзе

Обратные стороны тетрадок всегда содержали полезную и увлекательную информацию