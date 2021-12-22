Как быстро и просто сделать стол без специальных инструментов

Наверное, многие уже привыкли к тому, что цемент — это замечательный материал для всевозможного творчества. Работать с ним легко, правда, если речь идет о мебели из цемента, то возникает одна проблема.

И проблема эта заключается в том, что для того, чтобы отлить ту или иную деталь, необходима специальная форма. На самом деле форму можно сделать и самостоятельно, причем из картона! А с помощью получившейся формы можно сделать, например, вот такой замечательный столик!



Вам потребуются:

гофрокартон;

горячий клей;

скотч;

цементная смесь;

черенки для садового инвентаря;

наждачная бумага;

краска;

шпаклевка;

акриловый лак;

инструменты

Из гофрокартона, например, из коробки вырезаем круг, в нашем случае его радиус — 30 см. Вообще трафарет, также как и столик из цемента может быть абсолютно любой формы. Также вырезаем из картона полоски шириной 10 см.





Полоски из картона будут выполнять в форме роль бортиков, их нужно приклеить по всей длине круга, например, на термоклей. Чтобы с полосками было удобнее работать, предварительно скручиваем их в трубочки, а лишь затем приклеиваем к дну будущей формы.





Когда форма для столешницы будет готова, ее нужно обклеить скотчем изнутри без пробелов. Это необходимо, во-первых, для того, чтобы смесь не просочилась через картон.

А во-вторых, для того, чтобы высохшая заготовка легко отделилась от формы.



Далее берем 3 черенка для садового инвентаря, для будущего стола она станут ножками. Намечаем необходимую длину и отпиливаем все лишнее.



Теперь можно наконец подготовить цементную смесь и залить ее в форму. После по столу, на котором стоит форма, нужно долго-долго стучать, создавая вибрацию. Это необходимо для того, чтобы смесь хорошо распределилась по форме, а также для того, чтобы из нее вышли все пузырьки воздуха. На этом же этапе устанавливаем ножки, просто погружая их в залитый в форму раствор. Ножки фиксируем в нужном положении при помощи каркаса, который также делаем из картона.





Даем составу полностью высохнуть, а затем берем наждачную бумагу и зашкуриваем поверхность до желаемого результата. После чего покрываем ее краской. Пока это только нижняя часть столешницы.



Верхнюю же часть столешницы предварительно шпаклюем, чтобы поверхность была более ровной. Когда шпаклевка высохнет, поверхность также зашкуриваем и покрываем краской на 2 слоя.





Ножки столика можно немного задекорировать. Например, можно при помощи малярного скотча отделить определенную часть ножки и покрыть ее краской. Затем все ножки можно обработать акриловым глянцевым лаком.



Источник