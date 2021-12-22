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Как быстро и просто сделать стол без специальных инструментов

Как быстро и просто сделать стол без специальных инструментов

Наверное, многие уже привыкли к тому, что цемент — это замечательный материал для всевозможного творчества. Работать с ним легко, правда, если речь идет о мебели из цемента, то возникает одна проблема.
И проблема эта заключается в том, что для того, чтобы отлить ту или иную деталь, необходима специальная форма. На самом деле форму можно сделать и самостоятельно, причем из картона! А с помощью получившейся формы можно сделать, например, вот такой замечательный столик!

Как быстро и просто сделать стол без специальных инструментов

Вам потребуются:
гофрокартон;
горячий клей;
скотч;
цементная смесь;
черенки для садового инвентаря;
наждачная бумага;
краска;
шпаклевка;
акриловый лак;
инструменты
Из гофрокартона, например, из коробки вырезаем круг, в нашем случае его радиус — 30 см. Вообще трафарет, также как и столик из цемента может быть абсолютно любой формы. Также вырезаем из картона полоски шириной 10 см.

Как быстро и просто сделать стол без специальных инструментов


Полоски из картона будут выполнять в форме роль бортиков, их нужно приклеить по всей длине круга, например, на термоклей. Чтобы с полосками было удобнее работать, предварительно скручиваем их в трубочки, а лишь затем приклеиваем к дну будущей формы.

Как быстро и просто сделать стол без специальных инструментов


Когда форма для столешницы будет готова, ее нужно обклеить скотчем изнутри без пробелов. Это необходимо, во-первых, для того, чтобы смесь не просочилась через картон.

А во-вторых, для того, чтобы высохшая заготовка легко отделилась от формы.

Как быстро и просто сделать стол без специальных инструментов


Далее берем 3 черенка для садового инвентаря, для будущего стола она станут ножками. Намечаем необходимую длину и отпиливаем все лишнее.

Как быстро и просто сделать стол без специальных инструментов


Теперь можно наконец подготовить цементную смесь и залить ее в форму. После по столу, на котором стоит форма, нужно долго-долго стучать, создавая вибрацию. Это необходимо для того, чтобы смесь хорошо распределилась по форме, а также для того, чтобы из нее вышли все пузырьки воздуха. На этом же этапе устанавливаем ножки, просто погружая их в залитый в форму раствор. Ножки фиксируем в нужном положении при помощи каркаса, который также делаем из картона.

Как быстро и просто сделать стол без специальных инструментов


Даем составу полностью высохнуть, а затем берем наждачную бумагу и зашкуриваем поверхность до желаемого результата. После чего покрываем ее краской. Пока это только нижняя часть столешницы.

Как быстро и просто сделать стол без специальных инструментов


Верхнюю же часть столешницы предварительно шпаклюем, чтобы поверхность была более ровной. Когда шпаклевка высохнет, поверхность также зашкуриваем и покрываем краской на 2 слоя.

Как быстро и просто сделать стол без специальных инструментов


Ножки столика можно немного задекорировать. Например, можно при помощи малярного скотча отделить определенную часть ножки и покрыть ее краской. Затем все ножки можно обработать акриловым глянцевым лаком.

Как быстро и просто сделать стол без специальных инструментов

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