Как приготовить шашлык на углях в духовке, не закоптив кухню

Готовим настоящий шашлык в духовке.
Существует один хитрый способ готовки мяса, который позволит получить настоящий, сочный, ароматный шашлык даже в духовке своей квартиры. Секрет в угле, который обычно применяется только в мангалах. Само собой, прежде чем взяться за дело, следует узнать несколько тонкостей процесса.
Что нам понадобится
Ничего особенного не понадобится.
Итак, для того, чтобы приготовить шашлык, нам понадобится подходящее мясо. Здесь выбор остается за готовящим, однако оптимальным решением станет свинина с прослойками. Так же понадобится репчатый рук, соль, перец и приправы по вкусу. Но самое главное, что нам понадобится (в этом собственно и заключается секрет нашего маленького рецепта) – это древесный уголь. Продают такой в магазине, в бумажных мешках. Не переживайте, сжигать дом и «коптить» кухню не нужно.
Готовим мясо
Подготавливаем мясо.
Первый этап сводится к резке и подготовке мяса (ничем не отличается от готовки мяса для обычного шашлыка, подчеркивает Novate.ru). Взять его лучше с прожилками сала, дабы шашлык был сочный, а не сухой. В миску к нарезанному мясу крошим лук. Добавляем соль и приправы, можно влить столовую ложку подсолнечного масла, а также майонез или ложку столового уксуса. Не будет лишним и немного лимона. Все это хорошо перемешиваем и ставим в холодильник на пару часов. Когда мясо будет готово, насаживаем его на шампуры.
Готовим уголь
Следует разогреть уголь.
Теперь, что касается угля. Его нужно разжечь. Для этого понадобится металлическая посуда и огонь, лучше всего – газовая конфорка. Если в духовке есть гриль, можно положить угли на поднос и поставить его уже на раскаленный агрегат. Всего нам понадобится 6-7 угольков. От нагрева угли загораются где-то за 10 минут.
Готовим шашлык
Выкладываем все.
Теперь берем противень и застилаем его фольгой. Укладываем на него шампуры с мясом, а наши угольки (уже раскаленные) раскладываем межу шампурами. Все это ставим в духовку разогретую до 220 градусов. Через 45-50 минут шашлык будет готов.
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