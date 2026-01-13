С нами не соску...
Зелёные крыши и открытые террасы дома в Атланте

Зелёные крыши и открытые террасы дома в Атланте Частный дом площадью 580 квадратных метров создан проектным бюро DiG Architects для семьи с тремя детьми и расположен в Атланте, штат Джорджия, США. Клиент нуждался в тихом, сдержанном, уберегающем от чрезмерно шумного цифрового мира жильё. Простой и чистый в своей форме дом выполнен без внутренних опорных стенах, благодаря чему имеет открытую планировку этажа.


Пространство дома поделено на общественные и частные объёмы, что позволяет чётко разграничить функции. Спальный блок повёрнут в сторону безмятежного леса позади дома. Крыши засажены растительностью для снижения энергопотребления и улучшения качества воздуха. Общественные функции проходят через ряд низких и высоких пространств, кульминацией которых является комната двойной высоты со световыми люками. Спокойные интерьеры создают расслабляющую обстановку. На участке разбит сад с террасами. Зелёные крыши и открытые террасы дома в АтлантеЗелёные крыши и открытые террасы дома в Атланте Зелёные крыши и открытые террасы дома в АтлантеЗелёные крыши и открытые террасы дома в Атланте Зелёные крыши и открытые террасы дома в АтлантеЗелёные крыши и открытые террасы дома в АтлантеЗелёные крыши и открытые террасы дома в Атланте Зелёные крыши и открытые террасы дома в АтлантеЗелёные крыши и открытые террасы дома в АтлантеЗелёные крыши и открытые террасы дома в АтлантеЗелёные крыши и открытые террасы дома в Атланте Зелёные крыши и открытые террасы дома в АтлантеЗелёные крыши и открытые террасы дома в АтлантеЗелёные крыши и открытые террасы дома в АтлантеЗелёные крыши и открытые террасы дома в АтлантеЗелёные крыши и открытые террасы дома в Атланте


