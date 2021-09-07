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Интересная техника вязания с использованием СД-диска

Такую красоту вы точно ещё не вязали! Совсем несложная техника вязания с использованием СД-диска, но посмотрите, что получится в результате!
Интересная техника вязания с использованием СД-диска
На пряже крючком сделать петлю, как и всегда, при начале вязания. Взять диск. Держа петлю в крючке сзади диска, продеть пряжу через отверстие впереди, сделать накид на крючок.
Интересная техника вязания с использованием СД-диска
Затем вытянуть пряжу снова сзади, протянуть через все петли крючок. Таким образом, обвязать весь диск. Должно получиться 46 петель.
Интересная техника вязания с использованием СД-диска
Когда весь диск обвязан, начинаем вязать первый ряд. Делаем соединительную петлю, две воздушные и полустолбик с накидом. Вяжем полустолбики с накидом до конца ряда по кругу.
Интересная техника вязания с использованием СД-диска
Переходим ко второму ряду. Начинаем вязание с соединительной петли, двух воздушных, затем  — двух полустолбиков с накидом. Теперь вяжем до конца ряда следующим образом: пропуск 1 петли, две воздушные, три полустолбика с накидом, снова пропуск… В конце ряда, чтобы перейти на новый и соединить конец с началом вязания, всегда делаем соединительную петлю.
Интересная техника вязания с использованием СД-диска
Переходим к третьему ряду. Начиная с него, все последующие ряды будут вязаться аналогично. Вяжем 3 соединительных петли, которые соответствуют трём полустолбикам в предыдущем ряду. Дойдя до пропуска в предыдущем ряду, первый узор вяжем так: полустолбик с накидом, две воздушные.



Интересная техника вязания с использованием СД-диска
Затем — три столбика с накидом в пропуск в предыдущем ряду. Всего получится 4 столбика.
Интересная техника вязания с использованием СД-диска
Теперь вяжем 2 воздушные петли и в следующий пропуск предыдущего ряда вяжем 4 столбика с накидом (ССН). Таким образом, чередуем воздушные петли и ССН до конца ряда.
Интересная техника вязания с использованием СД-диска
Каждый последующий ряд повторяет предыдущий. В результате, получится шахматное вязание. Последний ряд делаем из полустолбиков с накидом.
Интересная техника вязания с использованием СД-диска
Наконец, завершаем вязание. Вяжем 44 воздушные петли. Присоединяем получившуюся цепочку к противоположной стороне.
Интересная техника вязания с использованием СД-диска
Теперь обвязываем каждую воздушную петлю столбиком с накидом.

Интересная техника вязания с использованием СД-диска
Можно украсить по желанию каким-нибудь дополнительным декором.
Интересная техника вязания с использованием СД-диска
Милая миниатюрная корзинка, полностью связанная с нуля своими руками!
Интересная техника вязания с использованием СД-диска
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