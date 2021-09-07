Интересная техника вязания с использованием СД-диска

Такую красоту вы точно ещё не вязали! Совсем несложная техника вязания с использованием СД-диска, но посмотрите, что получится в результате!



На пряже крючком сделать петлю, как и всегда, при начале вязания. Взять диск. Держа петлю в крючке сзади диска, продеть пряжу через отверстие впереди, сделать накид на крючок.



Затем вытянуть пряжу снова сзади, протянуть через все петли крючок. Таким образом, обвязать весь диск. Должно получиться 46 петель.



Когда весь диск обвязан, начинаем вязать первый ряд. Делаем соединительную петлю, две воздушные и полустолбик с накидом. Вяжем полустолбики с накидом до конца ряда по кругу.



Переходим ко второму ряду. Начинаем вязание с соединительной петли, двух воздушных, затем — двух полустолбиков с накидом. Теперь вяжем до конца ряда следующим образом: пропуск 1 петли, две воздушные, три полустолбика с накидом, снова пропуск… В конце ряда, чтобы перейти на новый и соединить конец с началом вязания, всегда делаем соединительную петлю.



Переходим к третьему ряду. Начиная с него, все последующие ряды будут вязаться аналогично. Вяжем 3 соединительных петли, которые соответствуют трём полустолбикам в предыдущем ряду. Дойдя до пропуска в предыдущем ряду, первый узор вяжем так: полустолбик с накидом, две воздушные.

Затем — три столбика с накидом в пропуск в предыдущем ряду. Всего получится 4 столбика.Теперь вяжем 2 воздушные петли и в следующий пропуск предыдущего ряда вяжем 4 столбика с накидом (ССН). Таким образом, чередуем воздушные петли и ССН до конца ряда.Каждый последующий ряд повторяет предыдущий. В результате, получится шахматное вязание. Последний ряд делаем из полустолбиков с накидом.Наконец, завершаем вязание. Вяжем 44 воздушные петли. Присоединяем получившуюся цепочку к противоположной стороне.Теперь обвязываем каждую воздушную петлю столбиком с накидом.Можно украсить по желанию каким-нибудь дополнительным декором.Милая миниатюрная корзинка, полностью связанная с нуля своими руками!