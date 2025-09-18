Как легко и быстро отмыть 20 литровую бутыль

Отмыть до блеска 20-ти литровую бутыль от грязи и зелени изнутри не так-то просто, поскольку у нее узкое горлышко и внутрь не просунуть руку. Но не стоит отчаиваться. Есть простой способ, как это сделать легко, быстро и качественно.







Отмываем бутыль легко своими руками

Для этого понадобится пшено или любая другая крупа, например, гречневая и обычная пищевая сода в количестве одной столовой ложки с «горочкой».Кстати, вместо соды можно использовать лимонную кислоту.Заливаем в бутыль около двух литров воды, можно теплой, предварительно засыпав примерно горсть крупы и немного пищевой соды. После этого начинаем интенсивно взбалтывать содержимое бутыли по кругу в одну и другую сторону.Крупа начинает интенсивно очищать стенки от грязи и зелени. Взбалтывание продолжаем около двух минут. Если бутыль загрязнена слишком сильно и заросла зеленью, то понадобится чуть больше времени и усилий.В любом случае бутыль в конце будет сиять первозданной чистотой. Крупа, в отличие от песка и яичной скорлупы, не царапает стенки и легко удаляется из емкости. В конце ополаскиваем бутыль небольшим количеством чистой воды.