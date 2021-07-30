Действенные способы, как устранить потливость ног и надолго избавиться от запаха

Проблема потных ног и неприятного запаха, исходящего от обуви, знакома многим людям, особенно в жару. К сожалению, этот процесс естественный и предотвратить его невозможно.

Организм, выделяя пот, таким образом осуществляет терморегуляцию тела. Обычные гигиенические процедуры и специальные косметические средства вполне способны решить проблему, но не всегда.

Наличие запаха ног зависит от индивидуальной особенности организма каждого отдельного человека и обуви

Многое зависит от индивидуальной особенности организма каждого отдельного человека, обуви, которую он носит, способа жизни и других факторов. Конечно, излишнее потоотделение может быть вызвано и заболеванием, но это уже совсем другая история. Патологические процессы устраняются медицинскими препаратами и речь сейчас не об этом. Кстати, сам по себе пот не имеет вообще никакого запаха. Он появляется в результате жизнедеятельности бактерий. Именно их размножение и развитие мы и обязаны предотвратить. И для этого есть несколько простых, но достаточно эффективных способов.

Существует несколько действенных способов, чтобы предотвратить размножение и развитие бактерий

1. Борная кислота

В аптеках в небольших пакетиках продается очень дешевое средство – борная кислота

В аптеках в небольших пакетиках продается очень дешевое средство – борная кислота.

2. Антиперспирант (подойдет самый обычный)

Одного пакетика вполне достаточно для пары обуви. Необходимо насыпать борную кислоту под стельку равномерно и сверху на нее. В зимний период процедуру следует проводить раз в семь дней, а летом – один раз в 3 дня.

Чистые и обязательно сухие ноги следует обработать антиперспирантом

Чистые и обязательно сухие ноги следует обработать антиперспирантом. Этого достаточно, чтобы даже после насыщенного рабочего дня ноги не воняли. Соответственно, и обувь будет свежей. Желательно для ног подобрать отдельное средство. При обработке рекомендуется хорошо обработать ступни и область между пальцами ног. Перед тем, как становится на пол, ноги следует просушить. В течение последующих 48 часов или же до того момента, пока не помоете ноги, их влажность и неприятный запах вас беспокоить не будут.

3. Пищевая сода

На сухую, предварительно хорошо вымытую обувь, следует нанести соду

На сухую, предварительно хорошо вымытую обувь, следует нанести соду (хватит чайной ложки). Способ нанесения аналогичен предыдущему. Все время на протяжении дня сода будет вытягивать запах. Это не только отличное средство для устранения не очень приятных ароматов, но и для дезинфекции ног.

4. Марганцовка

Слабый раствор марганцовки используется для мытья обуви

Слабый раствор марганцовки используется для мытья обуви. Он не уберет запах. Для этого можно применить один из уже описанных способов. Но это отличное дезинфицирующее средство, позволяющее предотвратить возникновение грибка, что тоже немаловажно.

И последнее! Если проблема потливости ног связана с каким-либо заболеванием, данные способы помогут минимизировать последствия, но не устранить первопричину. Лекарственными препаратами они не являются. В таком случае понадобится консультация и помощь специалиста.

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