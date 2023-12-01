7 секретнейших подземных бункеров разных стран, которые хранят множество тайн

Из ада в рай.
Подземный бункер можно по праву считать одним из сложнейших и гениальнейших сооружений в истории человечества. Как правило, люди строят такие конструкции в военных или научных целях. Не сложно догадаться, что в абсолютном большинстве случаев бункеры закрыты для посещения людьми непосвящёнными. Тем не менее, иногда и это меняется.
1. Regierungsb
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В XX веке была построена целая сеть таких.
Бункер правительства Германии, который расположен в 15 километрах от Бонна, в южном направлении. Официально это место называется «Запасным убежищем Федеральных Конституционных Органов» или «Оборонной структурой для защиты и поддержания их функционирования». Построен комплекс был между 1960 и 1972 годом.
2. Бёрлингтон
Убежище для правительства Великобритании.
Сегодня бункер называется в честь города, рядом с которым он расположен. Построен он был еще в годы холодной войны в британском Коршаме (графство Уилтшир). Предназначался комплекс для спасения первых лиц государства в случае атомной атаки. Здесь было буквально все, что нужно не только для выживания, но и для управления страной в тяжелое время. Была даже кофемашина!
3. Гринбрир
Бункер под отелем в США.
Данный бункер известен как «Каспер» или просто «Икс». Сегодня это уже бывший объект правительства США, расположенный в Западной Вирджинии. Находится бункер прямо под отелем Гринбрир. О его существовании стало известно только через 30 лет после создания. Бункер ни разу так и не использовался. Строился он также на случай атомной войны.
4. Дефенбанкерами
Канада тоже позаботилась о своей сохранности.
Несколько бункеров, созданных для правительства и военного руководства Канады на случай возможной войны с применением ядерного оружия. Называется комплекс в честь премьер-министра Джона Дефенбанкера.
5. «Проект 131»
Строили бункеры и в Поднебесной.
Строили военные секретные бункеры и в Китае. Например, вот этот находится в провинции Хубэй. Система предназначалась для китайского военного штаба. Возводили бункер в период с 1960 по 1970 год. Комплекс так и не был достроен. Впрочем, теперь это и не важно, так как его уже давно превратили в музей.
6. Шайенн
Широко известный комплекс.
Ядерный бункер в американском Колорадо в городе Шайенн сегодня является, пожалуй, одним из известнейших подобных комплексов. Строили комплекс с 1961 по 1966 год. Бункер может выдержать удар 30-мегатонной бомбы. Использовали его в течении всех 40 лет с момента создания.
7. «Из ада в рай»
Заброшенный бункер во Франции.
А вот бункер во Франции. Сегодня он заброшен и уже давно не представляет какой-либо стратегической ценности. О реставрации комплекса местные власти, похоже, и не думают. А из него можно было бы сделать музей, посвященный тревожной второй половине XX века.
Табличка на входе гласит.
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