Печенье на скорую руку, или Как за 5 минут приготовить вкусняшки, которые захочется съесть сразу все

Печенье, которое понравится всем.
Трудно поспорить с утверждением, что в уютном и счастливом доме всегда пахнет чем-то вкусным, например, печением. Вот только далеко не у каждой современной хозяйки хватает мужества возиться с духовкой. Но в случае с этим печеньем всё по-другому – на его приготовление уйдёт всего 5 минут. Можно не сомневаться, что этот хит интернета порадует домочадцев.
Вкуснейшее овсяное печенье за 5 минут.
Ритм современной жизни настолько высок, что приготовить что-нибудь вкусненькое на собственной кухне становится настоящей роскошью. Поэтому «быстрые рецепты» пользуются сегодня огромной популярностью. Такие как этот рецепт вкуснейшего овсяного печенья. Его можно приготовить на скорую руку, вернувшись с работы, или когда на пороге нежданные гости.
Быстро и вкусно.
Для приготовления печенья потребуется:
1. 0,5 стакана сливочного масла;
2. 2 стакана сахара;
3. 0,5 стакана молока;
4. 4 ст. ложки какао-порошка;
5. 0,5 стакана арахисового масла или шоколадно-ореховой пасты Nutella;
6. 2 ч.ложки ванилина;
7. 3-3,5 стакана овсяных хлопьев быстрого приготовления.
Готовая смесь.
Способ приготовления:
Положить в кастрюлю молоко, масло, сахар и какао. Помешивая, довести до кипения. Снять с огня через 1 минуту.
Сформированное печенье.
Добавить в горячую смесь ореховую пасту, хлопья и ванилин. Всё тщательно размешать, расстелить пищевой пергамент и сформировать печенье.
Овсяные вкусняшки.
Оставить печенье на 10-15 минут, и угощение готово.
Приятного аппетита.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии