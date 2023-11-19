Пугающие факты про супервулканы

Супервулкан определяется как имеющий способность производить настолько большое извержение, что он может выбросить около 1000 км³ вулканического материала в виде расплавленной породы, горячих газов и пепла. Это примерно в 1000 раз больше, чем при самом крупнейшем извержении вулкана, когда-либо зарегистрированном в современной истории человечества.



Супервулканы формируются тогда, когда значительный объём раскалённой магмы поднимается из самых глубин, но вся эта гигантская масса не может проникнуть в земную кору, создавая огромный бассейн высокого давления в нескольких километрах под поверхностью земли. С течением времени давление возрастает, и этот массивный бассейн магмы растёт до тех пор, пока не происходит мегаизвержение.



Такие извержения происходили в прошлом, и будут происходить снова. Согласно подсчётам, подобные извержения происходят по всему земному шару каждые 50-60 тысяч лет. Последнее извержение такого рода случилось в Индонезии 74.000 лет назад.



На сегодняшний день обнаружено 40 супервулканов, 7 из которых до сих пор активны. Даже вооружённые современными технологиями, мы не способны предотвратить извержение этих вулканов, и самое лучшее, что человечество может сделать сейчас, это вести наблюдение, изучать, насколько это возможно, и готовиться к последствиям их извержений.



10. Апокалиптическое извержение супервулкана

9. Адские пирокластические потоки, которые последуют вскоре после извержения супервулкан

8. Наступит вулканическая зима

7. Кальдера Айра (Aira Caldera), остров Кюсю (Kyushu), Япония

6. Кальдера Таупо (Taupo Caldera), Северный остров, Новая Зеландия

5. Кальдера Тоба (Toba Caldera), Суматра, Индонезия

4. Валлес-кальдера (Valles Caldera), Нью-Мексико, США

3. Кальдера Кампи Флегрей (Campi Flegrei Caldera), Неаполь, Италия

2. Кальдера Лонг-Велли (Long Valley Caldera), штат Калифорния, США

1. Йеллоустонская кальдера (Yellowstone Caldera), штат Вайоминг, США