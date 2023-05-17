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Золотой век Голливуда в фотографиях

В этой подборке вы найдёте снимки, сделанные на съёмочных площадках, на репетициях, во время отдыха звёзд Голливуда в период расцвета «фабрики грёз»:

Кирк Дуглас на съёмках фильма «Жонглёр», 1952

Золотой век Голливуда в фотографиях

Альфред Хичкок на студии Universal, 1964

Золотой век Голливуда в фотографиях

Энн Бэнкрофт и Дастин Хоффман на съёмках фильма «Выпускник», 1967

Золотой век Голливуда в фотографиях

Одри Хепберн репетирует во время съёмок «Моей прекрасной леди», 1963

Золотой век Голливуда в фотографиях

Барбра Стрейзанд в бассейне на Беверли Хиллз, 1963

Золотой век Голливуда в фотографиях

Саксофонист Биг Джей МакНили сводит с ума поклонников, 1951

Золотой век Голливуда в фотографиях

Натали Вуд на съёмках фильма «Большие гонки», 1964

Золотой век Голливуда в фотографиях

Режиссёр Блэйк Эдвардс бросает торт в лицо Натали Вуд, чтобы снять эпизод «Больших гонок»

Золотой век Голливуда в фотографиях

Режиссёр Джордж Кьюкор беседует с Одри Хепберн в перерыве между съёмками «Моей прекрасной леди», 1964

Золотой век Голливуда в фотографиях

Режиссёр Джордж Кьюкор объясняет задачу актрисе Джуди Гарленд во время съёмок фильма «Звезда родилась», 1954

Золотой век Голливуда в фотографиях

Режиссёр Сидни Поллак на съёмках фильма «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?»

Золотой век Голливуда в фотографиях

Дональд Сазерленд на съёмках фильма «Клют», 1970

Золотой век Голливуда в фотографиях

Дастин Хоффман на съёмках фильма «Выпускник», 1967

Золотой век Голливуда в фотографиях

Элизабет Тейлор и Монтгомери Клифт на съёмках фильма «Округ Рэйнтри», 1956

Золотой век Голливуда в фотографиях

Элла Фицджеральд в Лос-Анджелесе, 1950

Золотой век Голливуда в фотографиях

Софи Лорен и Элвис Пресли на студии Paramount, 1958

Золотой век Голливуда в фотографиях

Кирк Дуглас и Пьер Анджели на съёмках фильма «Три истории любви», 1952

Золотой век Голливуда в фотографиях

Репетиция Фрэнка Синатры, Лас-Вегас, 1960

Золотой век Голливуда в фотографиях

Голди Хоун на съёмочной площадке фильма «Цветок кактуса», 1969

Золотой век Голливуда в фотографиях

Джейн Фонда отдыхает в перерыве съёмок фильма «Клют», 1970

Золотой век Голливуда в фотографиях

Кэтрин Хепберн на съёмках фильма «Лев зимой», 1967

Золотой век Голливуда в фотографиях

Дастин Хоффман и Кэтрин Росс на съёмках «Выпускника», 1967

Золотой век Голливуда в фотографиях

Мэрилин Монро задумалась на съёмках фильма «Займёмся любовью», 1960

Золотой век Голливуда в фотографиях

Миа Фэрроу на съёмках «Ребёнка Розмари», 1967

Золотой век Голливуда в фотографиях

Майкл Кейн на съёмках фильма «Гамбит», 1965

Золотой век Голливуда в фотографиях

Роман Полански репетирует с Миа Фэрроу, 1967

Золотой век Голливуда в фотографиях

Шон Коннери на съёмках фильма «Марни», 1964

Золотой век Голливуда в фотографиях

Ширли Маклейн на съёмках фильма «Канкан», 1959

Золотой век Голливуда в фотографиях

Софи Лорен среди манекенов костюмерного цеха киностудии Paramount

Золотой век Голливуда в фотографиях

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