В этой подборке вы найдёте снимки, сделанные на съёмочных площадках, на репетициях, во время отдыха звёзд Голливуда в период расцвета «фабрики грёз»:
Кирк Дуглас на съёмках фильма «Жонглёр», 1952
Альфред Хичкок на студии Universal, 1964
Энн Бэнкрофт и Дастин Хоффман на съёмках фильма «Выпускник», 1967
Одри Хепберн репетирует во время съёмок «Моей прекрасной леди», 1963
Барбра Стрейзанд в бассейне на Беверли Хиллз, 1963
Саксофонист Биг Джей МакНили сводит с ума поклонников, 1951
Натали Вуд на съёмках фильма «Большие гонки», 1964
Режиссёр Блэйк Эдвардс бросает торт в лицо Натали Вуд, чтобы снять эпизод «Больших гонок»
Режиссёр Джордж Кьюкор беседует с Одри Хепберн в перерыве между съёмками «Моей прекрасной леди», 1964
Режиссёр Джордж Кьюкор объясняет задачу актрисе Джуди Гарленд во время съёмок фильма «Звезда родилась», 1954
Режиссёр Сидни Поллак на съёмках фильма «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?»
Дональд Сазерленд на съёмках фильма «Клют», 1970
Дастин Хоффман на съёмках фильма «Выпускник», 1967
Элизабет Тейлор и Монтгомери Клифт на съёмках фильма «Округ Рэйнтри», 1956
Элла Фицджеральд в Лос-Анджелесе, 1950
Софи Лорен и Элвис Пресли на студии Paramount, 1958
Кирк Дуглас и Пьер Анджели на съёмках фильма «Три истории любви», 1952
Репетиция Фрэнка Синатры, Лас-Вегас, 1960
Голди Хоун на съёмочной площадке фильма «Цветок кактуса», 1969
Джейн Фонда отдыхает в перерыве съёмок фильма «Клют», 1970
Кэтрин Хепберн на съёмках фильма «Лев зимой», 1967
Дастин Хоффман и Кэтрин Росс на съёмках «Выпускника», 1967
Мэрилин Монро задумалась на съёмках фильма «Займёмся любовью», 1960
Миа Фэрроу на съёмках «Ребёнка Розмари», 1967
Майкл Кейн на съёмках фильма «Гамбит», 1965
Роман Полански репетирует с Миа Фэрроу, 1967
Шон Коннери на съёмках фильма «Марни», 1964
Ширли Маклейн на съёмках фильма «Канкан», 1959
Софи Лорен среди манекенов костюмерного цеха киностудии Paramount
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Золотой век Голливуда в фотографиях
В этой подборке вы найдёте снимки, сделанные на съёмочных площадках, на репетициях, во время отдыха звёзд Голливуда в период расцвета «фабрики грёз»:
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