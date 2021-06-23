А вот и богатенькие собачки Лондона, которые живут лучше большинства людей

Вам надоело смотреть, как богатые наследнички бессмысленно разбрасывают деньги, которые они и не заработали, а имеют возможность тратить только благодаря своим родителям? Вы думаете, что это абсурдное поведение золотой молодежи? Так вот, вы ошибались.



Теперь новыми звездами инстаграма стали их собачки. Новый аккаунт «Богатенькие собачки Лондона» изобилует фотографиями домашних питомцев, которые зарываются по самые свои хорошенькие носики в кучу банкнот, путешествуют на частных самолетах и носят дизайнерские ошейники. Эти домашние любимцы всем своим видом доказывают, что выражение «собачья жизнь» вовсе не про них.



Анонимный блог в инстаграме был запущен в конце июня и уже собрал более 25 тысяч подписчиков. Сам же автор признался, что создал его просто для развлечения.























































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