Дом из 3 морских контейнеров, в котором переплелись современность и классика

В Испании не так много контейнерных домов, как в США или Австралии, например, но те, что имеются, открывают новые горизонты в строительстве альтернативного жилья. Чего только стоит необычная резиденция в живописной местности Навафрия, которая демонстрирует органичное сочетание современности и классического очарования.
Три морских контейнера стали основой загородного дома (Navafri, Испания). | Фото: airbnb.com.py.
Контейнерные дома постепенно завоевывают весь мир, и Испания не стала исключением. В идиллической местности Навафрия (Navafri) в провинции Сеговия, появилась удивительная резиденция, глядя на которую сразу и не определишь, что ее основой стали исписанные морские контейнеры. А все потому, что архитекторы смогли не только построить современный и надежный дом, при оформлении они отдали предпочтение классике, что и стало причиной такого необычного, как для контейнерного сооружения образа.
Выверенная установка контейнеров позволила построить дом с классическим экстерьером (Navafri, Испания).
Но прежде чем резиденция, построенная из трех контейнеров, обратила на себя внимание, пришлось немало потрудиться, как разработчикам проекта, так и подрядчикам, и самим владельцам, ведь они принимали активное участие во всех процессах. Имея видовой участок на небольшой возвышенности в окружении лесистых склонов с видом на реку Чега, владельцам оставалось лишь грамотно использовать открывающиеся возможности. Поскольку традиционное строительство занимает довольно много времени, да и требует немало финансовых влияний, выбор пал на грузовые контейнеры, которые в морской державе можно приобрести по доступной цене и без каких-либо проблем.
Контейнеры накрыли двускатной крышей, оштукатурили и покрасили (Navafri, Испания).
Заказчики пожелали иметь уютную загородную резиденцию, которую можно использовать на выходные или во время отпуска, ну а в остальное время попросту сдавать через онлайн-площадку Airbnb. Чтобы не тратиться на основательный фундамент, который в случае с контейнерами не является обязательным элементом, разработчики остановились на бетонных опорах, возвышающихся над землей. Такое расположение позволяет минимизировать влияние на почву, при этом спасает от затоплений во время сильных осадков, когда вода устремляется со склонов холма к реке.
Списанные грузовые контейнеры до и после преобразования (Navafri, Испания).
На бетонные опоры установили два 40-футовых контейнера, а вот 20-футовый взгромоздили на них, в центре. Авторы Novate.ru хотели бы отметить, что такое расположение позволило сделать традиционную двускатную крышу, а заодно и поднять потолки на нижнем уровне. А еще, после того как индустриальный вид контейнеров искусно спрятали за толстым слоем утеплителя, а затем еще оштукатурили, покрасили, дом приобрел вполне привычный внешний вид.
Дверь, ведущая в гостиную, сохранила индустриальный вид (Navafri, Испания). | Фото: instagram.com.
Благодаря такой хитрости загородный дом, с привычным современным экстерьером обошелся предприимчивому семейству как минимум в 2,5 раза дешевле. И это несмотря на обилие энергоэффективных окон, стеклянных дверей, основательного слоя утеплителя, которые стоят недешево. Сэкономить удалось на стройматериалах и оплате подрядчику, ведь вырезать проемы в готовом модуле куда быстрее чем возводить таких же габаритов стены, делать перекрытие, полы.
Уютная гостиная в контейнерном доме (Navafri, Испания). | Фото: airbnb.com.py.
Если говорить о распределении пространства, то разработчики предусмотрели два входа, что очень удобно, когда имеется достаточно места на участке для организации зон отдыха на свежем воздухе. Неожиданно оформленный вход, контрастирующий с общей эстетикой загородной резиденции, поскольку сохранил индустриальный вид, приведет в гостиную, которая хоть и довольно скромных размеров, но посидеть у телевизора или почитать книгу, лежа на диване, точно получится. Главным украшением гостевой зоны является камин, обеспечивающий теплую, безмятежную обстановку.
Терраса у второго входа, ведущего на кухню (Navafri, Испания).
А вот вторая, стеклянная дверь, является многофункциональным элементом структуры дома. Мало того, что обеспечивает доступ в кухню, так еще впускает много естественного света внутрь жилого пространства, при этом превращает кулинарное пространство в просторную обеденную зону на улице, идеально подходящую для приятных трапез на свежем воздухе. Это стало возможно лишь потому, что своеобразным продолжением внутреннего пространства является большая терраса, накрытая полупрозрачной перголой.
Кухня-столовая контейнерного дома (Navafri, Испания).
Сама же кухня может похвастаться основательным кухонным гарнитуром Г-образной формы, необходимой бытовой техникой, ускоряющей процесс приготовления пищи (ведь, это загородный дом и стоять целый день у плиты мало кому захочется), винтажным холодильником голубого цвета и открытыми полками для хранения столовых приборов. Столовой же выступает угловая часть столешницы, которая является своеобразной барной стойкой. Ее вполне достаточно для небольшой семьи или компании из 2-4 человек.
Стильная ванная комната на нижнем уровне загородной резиденции (Navafri, Испания).
На нижнем уровне предусмотрели благоустроенную ванную комнату с изысканным интерьером, в котором преобладают белоснежные тона глянцевой керамической плитки, хотя без оригинальных вкраплений в виде ярких фресок на стенах и круглых зеркал не обошлось.
Спальная комната на нижнем уровне имеет весьма скромные размеры (Navafri, Испания). | Фото: livinginacontainer.com.
Рядом с ней имеется еще и крошечная спальня с двумя небольшими вертикальными окнами, обеспечивающими максимальную приватность, и необычным интерьером, в котором сочетаются как индустриальный стиль (одна из стен осталась от контейнера), так и гламурный шик.
Гостевая спальня на втором уровне контейнерного дома (Navafri, Испания). | Фото: airbnb.com.py.
Главная спальня может похвастаться потрясающими видами из окна (Navafri, Испания). | Фото: instagram.com.
Две остальные спальни находятся на втором уровне, между которыми обустроили поистине роскошную ванную комнату с отдельно стоящей ванной у большого окна, раковиной, вместительной тумбой и туалетом. Сами же спальни также не остались без внимания дизайнеров. В каждой из них предусмотрено изысканное оформление, а в главной еще имеется и огромное окно, обеспечивающее потрясающими видами на живописное окружение, ведь высота расположения второго уровня увеличивает площадь обзора.
Роскошная ванная комната на втором уровне контейнерного дома (Navafri, Испания). | Фото: livinginacontainer.com.
Оригинальная терраса на втором уровне контейнерной резиденции (Navafri, Испания).
Интересная деталь: Часть пространства, образованного за счет ската крыши, превратили в углубленную террасу, на которую есть доступ из спальных комнат на втором уровне. Если смотреть на дом с улицы, никогда не заметишь потайное углубление. Только с высоты или в том случае, когда кто-то из жильцов подойдет к краю террасы можно увидеть столь интересное структурное внедрение.
Удивительный контейнерный можно снять через Airbnb на выходные или для отдыха во время отпуска (Navafri, Испания). | Фото: airbnb.com.py.
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