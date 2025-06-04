Дом из 3 морских контейнеров, в котором переплелись современность и классика

Три морских контейнера стали основой загородного дома (Navafri, Испания). | Фото: airbnb.com.py.

Выверенная установка контейнеров позволила построить дом с классическим экстерьером (Navafri, Испания).

Контейнеры накрыли двускатной крышей, оштукатурили и покрасили (Navafri, Испания).

Списанные грузовые контейнеры до и после преобразования (Navafri, Испания).

Дверь, ведущая в гостиную, сохранила индустриальный вид (Navafri, Испания). | Фото: instagram.com.

Уютная гостиная в контейнерном доме (Navafri, Испания). | Фото: airbnb.com.py.

Терраса у второго входа, ведущего на кухню (Navafri, Испания).

Кухня-столовая контейнерного дома (Navafri, Испания).

Стильная ванная комната на нижнем уровне загородной резиденции (Navafri, Испания).

Спальная комната на нижнем уровне имеет весьма скромные размеры (Navafri, Испания). | Фото: livinginacontainer.com.

Гостевая спальня на втором уровне контейнерного дома (Navafri, Испания). | Фото: airbnb.com.py.

Главная спальня может похвастаться потрясающими видами из окна (Navafri, Испания). | Фото: instagram.com.

Роскошная ванная комната на втором уровне контейнерного дома (Navafri, Испания). | Фото: livinginacontainer.com.

Оригинальная терраса на втором уровне контейнерной резиденции (Navafri, Испания).

Удивительный контейнерный можно снять через Airbnb на выходные или для отдыха во время отпуска (Navafri, Испания). | Фото: airbnb.com.py.