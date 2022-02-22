5 актеров с нестандартной внешностью, которые добились успеха

Актёры с нестандартной внешностью, которые добились успеха
Людей с нестандартной внешностью «киношники» стараются обходить стороной. Но всё же исключения бывают. Пускай красавицами и красавцами этих людей не назовёшь, но зато какие они яркие! Ведь не зря они стали кумирами миллионов зрителей во врём мире.
1. Лили Коул
Её не перепутаешь ни с кем! / Фото: i-d.vice.com
Её не перепутаешь ни с кем! О Лили Коул говоря – «не то кукла, не то девочка». Известность эта британка с «инопланетной» внешностью – у девушки голубые глаза и рыжие волосы – получила в 2000 году. Ей было 14 лет, когда на одной из улиц в Сохо её выделил из толпы ведущий канала BBC Бенджамин Харт.
Британка-инопланетянка Лили Коул.
Она снимается в рекламе, играет в кино, а 2007 в первый раз снялась обнажённой для мужского журнала. Юрген Теллер, которого называют фотографом-провокатором, хотел подчеркнуть её естественную красоту, которая не зависит от макияжа или нарядов.
Лили Коул - «не то кукла, не то девочка». / Фото: OuchPress.com
В fashion-мире Лили называют не только одной из самых красивых моделей, но и самой умной. Хотя она из-за карьеры модели дважды бросала университет, в 2011 году Лили всё же закончила факультет истории искусств Кембриджа, получив высшую степень.
Лучшие фильмы с Лили Коул
1. «Одноклассницы»
2. «Воображариум доктора Парнаса»
3. «Гнев»
4. «Там обитают драконы»
5. «Дневники мотылька»
2. Вупи Голдберг
Вупи Голдберг. / Фото: Kinobord.com
Она пришла в кино, когда ей было уже 30. А до этого Вупи работала и ночным сторожем, и на стройке, и даже в морге.В её бурной молодости были также коммуна хиппи, наркотики, безработица. Но после кинодебюта её ждал ошеломительный успех.
Эта эксцентричная Вупи!
Амплуа актрисы — обаятельная, эксцентричная и независимая женщина, которая не обращает внимание на условности. Такая она и в жизни. Позитивная, естественная, острая на язык, не имеет звёздных амбиций, занимается благотворительностью и не любит «жить по уставу». Точ Красавицей её, пожалуй, не назовёшь. Но в случае с Вупи внешность точно вторична.
Лучшие фильмы с Вупи Голдберг
1. «Действуй, сестра»
2. «Привидение»
3. «Прерванная жизнь»
4. «Рыцарь Камелота»
5. «На самом дне океана»
3. Тильда Суинтон
Неповторимая Тильда Суинтон.
С первого взгляда сразу и не понять: это женщина или мужчина. Зато Тильда такая единственная, снимается у лучших режиссёров и её считают образцом хорошего вкуса и свободомыслия. Тильда Суинтон - инопланетная гостья (да-да, и, кстати, мы её точно не заслужили!), которая растит морковку на берегу моря и верит в Хаяо Миядзаки, а не в Бога. Конечно, она тоже могла бы сделать пластику, но дорожит своей индивидуальностью.
Тильда Суинтон - образец хорошего вкуса и свободомыслия. \ ThePlaCe.ru
Лучшие фильмы с Тильдой Суинтон
1. «Орландо»
2. «Молодой Адам»
3. «Любовь — это дьявол»
4. «Караваджо»
5. «На самом дне»
4. Майкл Берриман
Майкл Берриман - актёр с неординарной внешностью.
Неординарная внешность Майкла Берримана является следствием генетического заболевания — гипогидротической эктодермальной дисплазии, при которой человек может остаться без волос, ногтей и зубов. Большой лоб, впалые щеки и испещренная морщинами кожа — тоже симптомы этого редкого недуга, который и определил творческое амплуа Берримана. За свою долгую карьеру он успел сняться почти в сотне фильмов, играя мутантов, чудовищ, монстров и прочих внушающих ужас персонажей.
Майкл Берриман.
Лучшие фильмы с Майклом Берриманом
1. «Пролетая над гнездом кукушки»
2. «Звездный путь»
3. «У холмов есть глаза»
4. «Изгнанные дьяволом»
5. «Нарушая закон»
5. Эдди Редмэйн
Эдди Редмэйн - усыпанный веснушками.
Эдди Редмэйн – очаровательный англичанин с примесью шотландских и ирландских кровей. Его внешность близка к подиумным, чем голливудским стандартам. Руководители модных домов обожают таких андрогинных парней. А Эдди трудно не заметить из-за рыжих волос и кожи, усыпанной веснушками. Неудивительно, что он был лицом Burberry, а модные журналы, перебивая друг друга, хвалили Редмэйна за отменный вкус в одежде.
Эдди Редмэйн в фильме *Девушка из Дании*
Но любим мы его, конечно, не за это. Мало ли таких моделей? А вот актер такой один. Кто бы еще смог сыграть Стивена Хокинга так, что его бы похвалил сам Хокинг? И получить за это сразу три главные премии — и «Оскар», и «Золотой глобус», и BAFTA?
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии