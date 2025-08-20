С нами не соску...
Какая была зарплата у актеров в любимых комедиях Гайдая

А знаете ли вы, какие гонорары были у режиссёра Леонида Гайдая и актёров из его команды за съёмки любых народных комедий? Какая была зарплата у актеров в любимых комедиях Гайдая

Согласно бухгалтерским документам, которые можно найти в сети, гонорары составили: Какая была зарплата у актеров в любимых комедиях Гайдая

Операция «Ы» и другие приключения Шурика


Л. Гайдай — 2 375 рублей плюс 1,5 тысячи за соавторство в написании сценария; А.
Демьяненко — 3 376 рублей; А. Смирнов — 875 рублей; М. Пуговкин — 875 рублей; Н. Селезнева — 450 рублей; Г. Вицин — 1 620 рублей; Ю. Никулин — 1 620 рублей; Е. Моргунов — 810 рублей; З. Федорова — 450 рублей. Съёмки фильма от сценарной заявки до сдачи худсовету 10.03.64 г. — 13.05.65 г. Какая была зарплата у актеров в любимых комедиях Гайдая

Кавказская пленница, или новые приключения Шурика


Л. Гайдай — 4 140 рублей плюс 2 000 рублей за сценарий; А. Демьяненко — 5 220 рублей (74 съемочных дня, 10 дней озвучания); Н. Варлей — 1 219 рублей 24 копейки (Надежда Румянцева за озвучание роли в течение 7 дней получила 237 рублей 50 копеек); В. Этуш — 1 800 рублей (24 съемочных дня, 6 — озвучание); Ф. Мкртчян — 939 рублей (24 съемочных дня, 4 — озвучание); Ю. Никулин — 4 238 рублей (43 съемочных дня, 6 — озвучание); Г. Вицин — 3 389 рублей 84 копейки (34 съемочнях дня, 5 — озвучание); Е. Моргунов — 1 979 рублей 50 копеек (29 съемочных дней, 5 озвучание); Р. Ахметов — 1 031 рубль 78 копеек (31 съемочный день, 6 — озвучание); М. Глузский — 194 рубля 80 копеек (2 съемочных дня, 2 — озвучание); Н. Гребешкова — 279 рублей 40 копеек (5 съемочных дней, 7 озвучание). Съёмки фильма от сценарной заявки до сдачи худсовету 15.06.65 г. — 26.12.66 г.

Какая была зарплата у актеров в любимых комедиях Гайдая

Бриллиантовая рука


Л. Гайдай — 4 949 рублей плюс 2 000 за сценарий; Ю.
Никулин — 5 188 рублей; Н. Гребешкова — 792 рубля; А. Миронов — 1 920 рублей; А. Папанов — 2 288 рублей; С. Светличная — 346 рублей; С. Чекан — 1 395 рублей; Н. Мордюкова — 1 531 рубль; Н. Романов — 658 рублей; Л. Каневский — 122 рубля; Г. Шпигель — 482 рубля; В. Островская — 26 рублей; А. Лисютина — 257 рублей; Д. Николаев — 257 рублей; А. Файт — 290 рублей; Т. Никулина — 131 рубль Съёмки фильма от сценарной заявки до сдачи худсовету 22.03.67 г. — 26.11.68 г. Какая была зарплата у актеров в любимых комедиях Гайдая

12 стульев


Л. Гайдай — 7 853 рубля плюс 2 000 за сценарий; А. Гомиашвили — 6 120 рублей; С. Филиппов — 6 275 рублей; М. Пуговкин — 3 800 рублей; Н. Крачковская — 182 рубля; Ю. Никулин — 525 рублей; Н. Варлей — 327 рублей; Г. Вицин — 566 рублей; С. Крамаров — 458 рублей; Г. Ронинсон — 300 рублей; Н. Воробьева — 315 рублей; В. Этуш — 360 рублей. Съёмки фильма от сценарной заявки до сдачи худсовету 07.03.69 г. — 07.06.71 г. Какая была зарплата у актеров в любимых комедиях Гайдая

Иван Васильевич меняет профессию


Л. Гайдай — 5 948 рублей плюс 2 000 рублей за сценарий; А. Демьяненко — 1 663 рубля; Н. Селезнева — 362 рубля; Ю. Яковлев — 4 350 рублей; Л. Куравлев — 2 312 рублей; М. Пуговкин — 788 рублей; В. Этуш — 630 рублей; С. Крамаров — 1 129 рублей; Н. Крачковская — 347 рублей; Н. Маслова — 101 рубль; С. Филиппов — 258 рублей; Н. Кустинская — 168 рублей; А. Подшивалов — 139 рублей Съёмки фильма от сценарной заявки до сдачи худсовету август 71 г. — 12.04.73 г. Какая была зарплата у актеров в любимых комедиях Гайдая

Не может быть


Л. Гайдай — 5 727 рублей плюс 2 000 за сценарий; М. Пуговкин — 950 рублей; Н. Гребешкова — 562 рубля; В. Невинный — 1 290 рублей; М. Светин — 495 рублей; С. Крючкова — 371 рубль; О. Даль — 675 рублей; Н. Селезнева — 319 рублей; Е. Жариков — 995 рублей; Л. Еремина — 152 рубля; М. Кокшенов — 481 рубль; Л. Куравлев — 1 875 рублей; С. Крамаров — 1 440 рублей; Г. Вицин — 1 300 рублей; В. Теличкина — 328 рублей. Съёмки фильма от сценарной заявки до сдачи худсовету 30.06.73 г. — 23.05.75 г. Какая была зарплата у актеров в любимых комедиях Гайдая

Инкогнито из Петербурга


Л. Гайдай — 5 469 рублей плюс 2 000 рублей за сценарий; С. Мигицко — 1 560 рублей; А. Папанов — 3 513 рублей; Н. Мордюкова — 1 958 рублей; О. Анохина — 743 рубля; В. Носик — 1 790 рублей; А. Кузнецов — 1 125 рублей; В. Невинный — 1 910 рублей; Л. Куравлев — 1 350 рублей; О. Анофриев — 2 326 рублей; Л. Харитонов — 2 160 рублей; С. Филиппов — 2 239 рублей; А. Ширвиндт — 1 081 рубль; С. Чекан — 2 120 рублей; М. Кокшенов — 1 080 рублей Съёмки фильма от сценарной заявки до сдачи худсовету 05.11.75 г. — 19.08.77 г. Какая была зарплата у актеров в любимых комедиях Гайдая

За спичками


Л. Гайдай — 4 800 рублей плюс 1,5 тысячи за сценарий; Е. Леонов — 3 725 рублей; В. Невинный — 2 130 рублей; Г. Польских — 1 250 рублей; Г. Вицин — 1 525 рублей; С. Филиппов — 966 рублей; Н. Гребешкова — 764 рубля; В. Ивлева — 310 рублей; М. Пуговкин — 287 рублей; Л. Куравлев — 575 рублей. Съёмки фильма от сценарной заявки до сдачи худсовету 27.10.78 г. — 30.11.79 г. Какая была зарплата у актеров в любимых комедиях Гайдая

Спортлото-82


Л. Гайдай — 5 094 рубля плюс 2 000 за сценарий; А. Арлаускас — 1 494 рубля; С. Аманова — 831 рубль; Д. Кмит — 817 рублей; М. Пуговкин — 3 725 рублей; М. Кокшенов — 2 780 рублей Съёмки фильма от сценарной заявки до сдачи худсовету 24.04.80 г. — март 1982 г. Какая была зарплата у актеров в любимых комедиях Гайдая

Частный детектив, или Операция «Кооперация»


Л. Гайдай — 8 000 рублей; Д. Харатьян — 4 257 рублей; И. Феофанова — 2 205 рублей; Н. Гребешкова — 279 рублей; С. Мишулин — 2 299 рублей; М. Светин — 803 рубля; А. Белявский — 1 232 рубля; М. Кокшенов — 1 134 рубля; Л. Куравлев — 224 рубля; Е. Жариков — 714 рублей Съёмки фильма от сценарной заявки до сдачи худсовету январь 1988 г. — 22.11.89 г.






