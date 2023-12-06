Почему мусульмане уверены, что библейская Ева похоронена в Саудовской Аравии: Тайна гробницы Хавы

Исторические тексты указывают на Джидду

Древний город Джидда.

Говорят, что тут похоронен Адам. Расщелина под Голгофой. Храм Воскресения Христова.

Согласно мусульманским писаниям Адам и Ева после изгнания из Рая попали в разные места.

Предполагаемая гробница Евы в Джидде.

Гробница Хавы

Могила Евы.

В одном из старейших районов Джидды когда-то находилось легендарное строение – гробница праматери рода человеческого – Хавы или Евы.

Гробница Евы около 1900 года.

Уничтожение всех улик

Кладбище Уммуна Хава, на котором, предположительно, находится могила Хавы.

Сейчас на кладбище Уммуна Хава можно увидеть безымянные могилы – ваххабиты запрещают как-то помечать их .