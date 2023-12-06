Почему мусульмане уверены, что библейская Ева похоронена в Саудовской Аравии: Тайна гробницы Хавы

Мало кто знает, что Ева, та самая библейская Ева, которую Бог создал из ребра Адама, до сих пор похоронена в Саудовской Аравии в городе Джидда. Согласно священным текстам мусульман, после изгнания Адама и Хавы (так они называют Еву) из Рая на Землю, они оказались в разных местах. Адам очутился в Мекке, а Хава – в Джидде. Встретились они на Арафате, где потом жили долгие годы до своей кончины. Многие историки исламского мира упоминают о местонахождении могилы Евы. Даже название города Джидда переводится как «бабушка», что указывает на праматерь рода человеческого...
Исторические тексты указывают на Джидду
О могиле Хавы (Евы) в Джидде упоминает целый ряд мусульманских историков. Первым из тех, кто конкретно указывал на это место был аль-Идриси. Он писал об этом в середине 12 века. Само слово «Джидда» переводится с арабского языка как «бабушка». «Бабушкой» всего человечества, конечно же, является Хава. Таким образом, этой легенде уже, по крайней мере, тысяча лет.
Древний город Джидда.
Коран, как Библия и Тора, рассказывает историю Адама и Евы. Они были изгнаны из Рая после того, как ослушались Бога, съев запретный плод. В Библии не упоминается, где именно они оказались на Земле. Арабские же традиции утверждают, что Адам и Ева попали в разные места. Адам был сослан в Мекку, где Бог повелел ему построить Каабу. Это мечеть в форме чёрного куба, куда мусульмане всего мира обращаются лицом во время своих пяти ежедневных молитв. Ева же была отправлена в Джидду, где она прожила остаток своей жизни и была в итоге похоронена.
Говорят, что тут похоронен Адам. Расщелина под Голгофой. Храм Воскресения Христова.
Согласно мусульманским писаниям Адам и Ева после изгнания из Рая попали в разные места.
Современные историки говорят, что нет никакого способа узнать, где именно находится гробница. Одни источники говорят, что где-то в Палестине, а другие, что в Саудовской Аравии. Самое первое упоминание датируется серединой 12 века и принадлежит арабскому историку и картографу Мухаммаду аль-Идриси. Чуть позже два других историка Ибн аль-Муджавир и Ибн Халликан также упоминают об этом. Ещё несколько учёных ссылаются на то, что гробница Евы находится в Джидде, но не сообщают о её точном местонахождении никаких подробностей.
Предполагаемая гробница Евы в Джидде.
Гробница Хавы
В 1853 году известный британский исследователь, географ и этнолог сэр Ричард Фрэнсис Бертон посетил предполагаемую могилу Евы, замаскировавшись под мусульманского паломника. Сэр Бертон сказал, что гробница была выложена в форме огромного лежащего тела. Он измерил его длину и ширину своими шагами и заметил своему проводнику, что прародительница не просто была велика, но и ещё весьма странного телосложения. Он насчитал сто двадцать шагов от головы до талии и восемьдесят от талии до пят. О спорных размерах гробницы писали ещё несколько исследователей.
Могила Евы.
Известно, что Аун ар-Рафик, который был эмиром и шарифом Мекки с 1882 по 1905 год, пытался снести гробницу. Эта попытка не увенчалась успехом, так как вызвала небывалый общественный резонанс. Эмир заявил потом, что если люди на самом деле верят в то, что прародительница рода человеческого имела такие размеры, то это глупость. Потом он добавил, что если эта глупость всем так нравится, то пусть гроб стоит.
В одном из старейших районов Джидды когда-то находилось легендарное строение – гробница праматери рода человеческого – Хавы или Евы.
Разрушена гробница была в 1928 году Амиром Фейсалом. Юный 19-летний король приказал уничтожить «Гробницу Матери Хавы». Огромный караван из машин проехал от Джидды до столицы султана, Эр-Рияда, чтобы доставить добрую весть о том, что «просвещённый сын и вице-король наконец уничтожили печально известную фальшивку».
Гробница Евы около 1900 года.
Уничтожение всех улик
К 1975 году даже земля на месте легендарного захоронения Евы была залита бетоном. Это было сделано для того, чтобы паломники не могли отдать дань уважения праматери или молиться там. Сегодня это место представляет собой ряд безымянных могил и там нет ничего, что указывало бы на то, что гробница Евы когда-либо там вообще была. Несмотря на отсутствие каких-либо археологических свидетельств, верующие стремятся сохранить легенду. Местные именуют это место «Кладбище матушки Евы».
Кладбище Уммуна Хава, на котором, предположительно, находится могила Хавы.
Памятники архитектуры и вообще исторические места стабильно уничтожаются. Так вынуждает действовать строгая исламская доктрина ваххабитов. Паломники всё равно из года в год в огромном количестве стекаются к этому месту, хотя «Могила Евы» теперь просто плоская дыра среди кладбища безымянных могил. Всё, что осталось — это упрямая легенда, которая продолжает жить и передаваться из уст в уста.
Сейчас на кладбище Уммуна Хава можно увидеть безымянные могилы – ваххабиты запрещают как-то помечать их.
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