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7 мостов мира, пройти по которым хватит храбрости далеко не каждому


Ух, как страшно.

Ух, как страшно.

Мост – это очень полезная инженерная конструкция. Но иногда, глядя на отдельные мосты, трудно поверить, что строились они людьми и для людей. Куда больше они похожи на какие-то ужасающие аттракционы. Пройти по таким мостам отважатся только сильнейшие, ведь раскачиваются они от каждого дуновения ветра.

1. Мост через реку Сыдухэ — Китай


Огромный и очень важный для экономики мост через Сыдухэ.

Огромный и очень важный для экономики мост через Сыдухэ.

 

Мост протяженностью 1 300 метров, который соединяет два важнейших промышленных центра Китая. Он имеет высоту в 460 метров, чего уже более чем достаточно для того, дабы напугать большинство людей. Эта же особенность делает его одним из высочайших в мире.

2. Мост Трифт — Швейцария


У моста Трифт дурная слава.

У моста Трифт дурная слава.

 

Протяженность этого навесного моста составляет 170 метров. Среди путешественников он приобрел печальную славу самого сильно расшатывающегося моста. И это при том, что в этом месте дуют очень сильные ветра. Есть версия, что построили конструкцию всего за 6 недель.

3. Подвесной мост горловины Каварау — Новая Зеландия


Мост над Каварау - конструкция вроде бы надежная.

Мост над Каварау - конструкция вроде бы надежная.

 

Этот мост широко известен в первую очередь среди любителей банджи джампинга. Высота конструкции составляет 43 метра. Под ней гремит бурная горная река. Добавляет острых ощущений и то, что мост получился невероятно узким.

4. Подвесной мост Даедунсан — Южная Корея


Мост Даедунсан выглядит пугающе.

Мост Даедунсан выглядит пугающе.

 

А вот эта инженерная конструкция известна в первую очередь тем, что расположена над глубочайшей горной пропастью в мире. Находится мост в ущелье в горах Даедунсан. Опасен не только мост, но и дороги ведущие к нему.

5. Подвесной мост Гхаса — Непал


В Непале можно найти много страшных мостов, мост Гхаса не исключение.

В Непале можно найти много страшных мостов, мост Гхаса не исключение.

 

Несмотря на то, что мост Гхаса уже старый и ветхий, это не мешает местным жителям интенсивно использовать его буквально каждый день. Ходят по мосту не только люди, но и животные. Да, здесь в самом прямом смысле нужно думать о том, как будешь разминаться с ослом посередине моста!

6. Обезьяньи мосты — Вьетнам


Совсем не высокий, но все еще очень страшный.

Совсем не высокий, но все еще очень страшный.

 

Это не какой-то отдельный мост. Подобных конструкций во Вьетнаме огромное множество. Свое название они также получили не просто так, ведь идти нужно всего по одному тоненькому бревнышку.

7. Мисоу Цурибаши — Япония


Мост Мисоу Цурибаши - когда побыть трусом, совсем не стыдно.

Мост Мисоу Цурибаши - когда побыть трусом, совсем не стыдно.

 

А как насчет того, чтобы прогуляться по вот такой конструкции? Японцы это делают, к слову, каждый день.

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