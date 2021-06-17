Как победить тлю

Пожалуй, никакое другое насекомое не доставляет столько хлопот садоводу, сколько тля. Это маленькое насекомое, приносит в сады и огороды поистине не меленькие проблемы.

Кроме того, что тля буквально высасывает все соки из растений, она еще является переносчиком многих болезней. Поэтому от нее безусловно нужно избавляться, но как же победить этого маленького, но серьезного вредителя и при этом не нанести ущерб своему саду и огороду?





Поможет вода

Мыло, сода и зола

Курение вредит здоровью

Настои трав и растений

Бактерии в дело

Тяжелая артиллерия

Самый безопасный способ — просто смыть сильной струей воды всю тлю с пораженного растения. Если насекомое не погибнет в процессе «омывания», то тля в любом случае окажется на земле, где ее ждет неминуемая голодная смерть.У такого способа, конечно, есть свои нюансы: во-первых, он подойдет только если тли немного, а, во-вторых, только для растений с жестким скелетом.Если растение нежное, то лучше использовать опрыскивание мыльно-содовым или мыльно-зольным раствором с добавлением масел, в том числе вазелинового. Мыло в данном случае эффективнее всего использовать хозяйственное, так как оно самое щелочное.Действенность такого метода основана на том, что щелочные растворы оказывают раздражающее действие на тлю, ведь ее кожа очень нежная и легко повреждается даже небольшой дозой золы или соды.Мыло же — это хороший прилипатель, который не дает раствору скатиться с листьев растения, а также со спинок насекомых. Наконец масло закупоривает дыхальце тли и она просто задыхается.Недостаток этого метода лишь в том, что, как и другие безопасные обработки, его нужно повторять примерно раз в неделю.Табак вредит здоровью не только человека, но и тли, ведь в табаке содержится никотин. Даже незначительное его количество очень пагубно отражается на состоянии тли, поэтому табачная пыль, вернее раствор с ней — достаточно эффективное средство борьбы с этим вредителем.Обработку раствором с табачной пылью также стоит проводить примерно раз в неделю.Еще один безопасный способ борьбы с тлей — это настои резко пахнущих, а также острых растений и трав. Они также оказывают раздражающее действие на нежное тельце тли. Для таких настоев можно использовать, например, острый перец, лук и луковую шелуху, чеснок, тысячелистник, полынь и др.Также поможет обработка настоем из картофельной ботвы: 1 кг ботвы заливаем ведром воды и настаиваем сутки. Единственное условие — ботва должна быть здоровой, сухая она или свежая не имеет значения.Отличное безопасное средство борьбы с тлей — это биологические препараты на основе бактерий. Например, Фитоверм, Аверсектин, Актофит, Лепидоцид, Битоксибациллин и др. Человеку такая обработка не нанесет вреда, зато поможет побороть вредителя.В особо сложных случаях, когда тли много, а угодья большие, к сожалению, без химических препаратов зачастую не обойтись. Используются они прежде всего на декоративных растениях, которые не идут в пищу. Но в тяжелых случаях может прийтись использовать их и на съедобных культурах, в таком случае обработка должна производиться минимум за 3 недели до сбора урожая.Кроме того, химическую обработку необходимо проводить вечером, когда солнце уже зашло, ведь в это время полезные насекомые-опылители уже отправляются спать, а значит не пострадают от препарата.А ниже вы можете посмотреть подробное видео о способах борьбы с тлей.