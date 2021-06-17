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Как победить тлю

Пожалуй, никакое другое насекомое не доставляет столько хлопот садоводу, сколько тля. Это маленькое насекомое, приносит в сады и огороды поистине не меленькие проблемы.
Кроме того, что тля буквально высасывает все соки из растений, она еще является переносчиком многих болезней. Поэтому от нее безусловно нужно избавляться, но как же победить этого маленького, но серьезного вредителя и при этом не нанести ущерб своему саду и огороду?
Как победить тлю

Поможет вода



Самый безопасный способ — просто смыть сильной струей воды всю тлю с пораженного растения. Если насекомое не погибнет в процессе «омывания», то тля в любом случае окажется на земле, где ее ждет неминуемая голодная смерть.
Как победить тлю
У такого способа, конечно, есть свои нюансы: во-первых, он подойдет только если тли немного, а, во-вторых, только для растений с жестким скелетом.

Мыло, сода и зола



Если растение нежное, то лучше использовать опрыскивание мыльно-содовым или мыльно-зольным раствором с добавлением масел, в том числе вазелинового. Мыло в данном случае эффективнее всего использовать хозяйственное, так как оно самое щелочное.
Действенность такого метода основана на том, что щелочные растворы оказывают раздражающее действие на тлю, ведь ее кожа очень нежная и легко повреждается даже небольшой дозой золы или соды.
Мыло же — это хороший прилипатель, который не дает раствору скатиться с листьев растения, а также со спинок насекомых. Наконец масло закупоривает дыхальце тли и она просто задыхается.
Как победить тлю
Недостаток этого метода лишь в том, что, как и другие безопасные обработки, его нужно повторять примерно раз в неделю.

Курение вредит здоровью



Табак вредит здоровью не только человека, но и тли, ведь в табаке содержится никотин. Даже незначительное его количество очень пагубно отражается на состоянии тли, поэтому табачная пыль, вернее раствор с ней — достаточно эффективное средство борьбы с этим вредителем.
Как победить тлю
Обработку раствором с табачной пылью также стоит проводить примерно раз в неделю.

Настои трав и растений



Еще один безопасный способ борьбы с тлей — это настои резко пахнущих, а также острых растений и трав. Они также оказывают раздражающее действие на нежное тельце тли. Для таких настоев можно использовать, например, острый перец, лук и луковую шелуху, чеснок, тысячелистник, полынь и др.
Как победить тлю
Также поможет обработка настоем из картофельной ботвы: 1 кг ботвы заливаем ведром воды и настаиваем сутки. Единственное условие — ботва должна быть здоровой, сухая она или свежая не имеет значения.

Как победить тлю

Бактерии в дело



Отличное безопасное средство борьбы с тлей — это биологические препараты на основе бактерий. Например, Фитоверм, Аверсектин, Актофит, Лепидоцид, Битоксибациллин и др. Человеку такая обработка не нанесет вреда, зато поможет побороть вредителя.
Как победить тлю

Тяжелая артиллерия



В особо сложных случаях, когда тли много, а угодья большие, к сожалению, без химических препаратов зачастую не обойтись. Используются они прежде всего на декоративных растениях, которые не идут в пищу. Но в тяжелых случаях может прийтись использовать их и на съедобных культурах, в таком случае обработка должна производиться минимум за 3 недели до сбора урожая.
Как победить тлю
Кроме того, химическую обработку необходимо проводить вечером, когда солнце уже зашло, ведь в это время полезные насекомые-опылители уже отправляются спать, а значит не пострадают от препарата.
А ниже вы можете посмотреть подробное видео о способах борьбы с тлей.


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