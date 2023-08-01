Жилая башня со сквозными террасами: воплощение мечты горожан о зеленом дворике

Проект жилой башни с зелеными террасами между этажей.
В связи с чрезмерной урбанизацией мегаполисов новые жилые блоки «разрастаются» не вширь, а ввысь. Так в Нью-Йорке традиционно небоскребы являются либо штаб-квартирами корпораций, либо отелями с торговыми центрами. Но последние тенденции указывают на заинтересованность архитекторов в строительстве непосредственно жилых высоких башен. Вскоре в городе Большого яблока появится небоскреб с жилыми апартаментами и зелеными сквозными террасами между этажей.
Архитекторский проект компании ODA Architecture.
Архитектурная компания ODA Architecture представила проект жилого небоскреба в Нью-Йорке. Концепция башни тяготеет к исполнению мечты городского жителя о небольшом садике на заднем дворе. Между этажами архитекторы предлагают оформить открытые садовые террасы.
Жилая башня в Нью-Йорке. Проект.
Схема расположения зеленых террас в будущем небоскребе.
Жилая башня будет состоять из 41 этажа и 44 апартаментов. Террасы (высотой 5 метров) с зелеными насаждениями обустроят в верхней части здания с интервалом в два этажа. Каждый сад будет разделен пополам, чтобы хозяева квартир могли быть изолированными друг от друга.
Концепт башни со сквозными зелеными террасами.
Растения позволят сократить количество углекислого газа, поднимающегося от городских улиц, а сквозное пространство уменьшит ветровую нагрузку на здание.
Начало строительства запланировано на апрель следующего года.
Жилой небоскреб в Нью-Йорке. Концепт.
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