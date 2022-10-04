Как избавиться от сорняков с помощью обыкновенного картона

Избавьтесь от сорняков проще простого, без перекопки и химических препаратов. Вам понадобится только картон и немного времени!







Картон разложите там, где есть сорняки (и где не планируется высаживать овощные культуры).







Сверху присыпать землёй, чтобы картон не унесло.







В земле картон разлагается приблизительно 2 года. Пока картон под почвой, сорняки со временем высохнут и перестанут расти. Это очень простой и эффективный способ борьбы с сорняками!







Подробнее о том, как избавиться от сорняков с помощью картона, смотрите в видео ниже:





